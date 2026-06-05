В США полицейский чуть не застрелил коллегу из-за рыбы в микроволновке

В американском штате Южная Каролина 46-летний сотрудник полиции чуть не пристрелил коллегу. Причиной послужил разогрев рыбы в микроволновке прямо в участке. Об этом случае рассказала газета New York Post.

Инцидент произошёл 2 июня. Мужчину немедленно уволили и арестовали.

«Он был немедленно отстранён от службы после инцидента на время проведения расследования», — говорится в заявлении полицейского управления Миртл-Бич.

Правоохранители не уточнили, был ли пистолет заряжен в момент конфликта. По законам штата, подобные действия квалифицируются как тяжкое преступление и грозят штрафом или тюремным сроком.

Согласно судебным документам, утром того же дня подозреваемого поместили в изолятор, однако уже через несколько часов отпустили. Залог для него не назначали. Следующее заседание по делу запланировано на 14 августа.

Ранее в парке Браунсвилла (штат Теннесси) во время предвыпускной фотосессии застрелили старшеклассницу и ранили ещё четверых подростков. Шериф округа назвал произошедшее «бессмысленной трагедией», личность стрелявшего пока не установлена.