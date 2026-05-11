Школьницу застрелили на фотосессии перед выпускным вечером

В парке американского города Браунсвилл (штат Теннесси) во время предвыпускной фотосессии застрелили старшеклассницу, ещё четверых подростков ранили. О происшествии рассказал Fox News со ссылкой на сотрудников местных правоохранительных органов.

Иинцидент произошёл в парке имени Бэнкса — туда подростки явились фотографироваться в ожидании предстоящего выпускного. Прибывшие на вызов стражи порядка обнаружили пятерых несовершеннолетних с пулевыми ранениями, проинформировали представители властей. Всех раненых доставили в клинику бригады скорой, однако одна школьница скончалась в медучреждении. Имя погибшей уже установлено. В местной школе заявили, что занятия в понедельник проводиться не будут, а выпускной вечер завершили досрочно после этой трагедии.

Очевидцы рассказали, что незадолго до выстрелов в парковой зоне находилось более сотни учеников и было припарковано множество автомобилей. Ни имени подозреваемого, ни возможных причин его поступка официальные источники пока не раскрывают. Шериф округа Хейвуд Билли Гарретт-младший охарактеризовал случившееся как «бессмысленную трагедию» и заверил, что виновных разыщут и привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что в американском Уинстон-Сейлеме в штате Северная Каролина двое подростков погибли и ещё пять человек получили ранения после стрельбы в городском парке. Всё началось с драки между молодыми людьми в местном Leinbach Park. Затем ситуация резко вышла из-под контроля и переросла в перестрелку. Инцидент произошёл утром 20 апреля рядом со средней школой. Погибли двое юношей 16 и 17 лет, а среди пятерых раненых — подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 19 лет.