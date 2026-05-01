Неизвестный ранил ножом пятерых в школе штата Вашингтон

Нападение случилось после полудня в четверг. Врачи оценивают состояние четырёх раненых как критическое. Правоохранители задержали подозреваемого. Сведений о его личности пока нет. Ранения получили четверо школьников и один охранник учебного заведения.

Ранее в американском Уинстон-Сейлеме в штате Северная Каролина двое подростков погибли и ещё пять человек получили ранения после стрельбы в городском парке. Всё началось с драки между молодыми людьми в местном Leinbach Park. Затем ситуация резко вышла из-под контроля и переросла в перестрелку. Инцидент произошёл утром 20 апреля рядом со средней школой. Погибли двое юношей 16 и 17 лет, а среди пятерых раненых — подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 19 лет.