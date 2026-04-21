В Оклахоме директора, остановившего стрелка, выбрали королём бала

Директора школы в Оклахоме Кирка Мура, предотвратившего нападение, выбрали королём выпускного бала. Об этом сообщает New York Post.

На выпускном балу его объявили «королём», включили песню Nickelback «Hero», а школьники встретили его аплодисментами. Когда на Мура надели корону, он улыбался, а вокруг него собрались радующиеся подростки.

Инцидент произошёл 7 апреля в школе города Полс-Валли. Бывший ученик, 20-летний Виктор Ли Хокинс, пришёл в здание с двумя полуавтоматическими пистолетами и попытался открыть стрельбу. Сначала оружие дало осечку, затем он выстрелил из второго пистолета, но не попал. В этот момент в ситуацию вмешался директор. Мур повалил нападавшего на скамью, обезоружил его и удерживал до прибытия полиции.

Ему помог ещё один сотрудник учебного заведения. Начальник местной полиции Дон Мэй заявил, что педагог «спас жизни детей». Подозреваемого арестовали, ему предъявлены обвинения, судебный процесс назначен на 8 мая. Позже учащиеся решили отблагодарить директора необычным способом.

Ранее сообщалось, что полиция с начала года предотвратила 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах России. Ведомство продолжает превентивные мероприятия в отношении людей, проявляющих интерес к идеологии массовых убийств в школах.