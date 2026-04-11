В Нью-Йорке полиция застрелила мужчину с мачете, который называл себя Люцифером

Полиция Нью-Йорка ликвидировала вооруженного мачете мужчину в метрополитене. По словам комиссара полиции Джессики Тиш, инцидент произошел после того, как нападавший, называвший себя Люцифером, начал угрожать пассажирам.

Инцидент произошёл в самом центре мегаполиса — на станции Grand Central Station, связанной с Центральным вокзалом. Очевидец обратился к полицейским и сообщил о мужчине с ножом. По словам Тиш, у нападавшего было большое мачете, он вёл себя неадекватно и неоднократно заявлял, что он Люцифер.

Правоохранители по меньшей мере 20 раз приказали ему бросить оружие. Когда мужчина двинулся на них с вытянутым мачете, один из полицейских выстрелил. Раненого 44-летнего Энтони Гриффина доставили в больницу, где он скончался. До того, как его нейтрализовали, Люцифер успел ударить мачете трёх человек. Все пострадавшие находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Offset получил ранение во время перестрелки у казино во Флориде. Инцидент случился на парковке отеля и казино Seminole Hard Rock. 34-летнего артиста задело пулей, его госпитализировали. Врачи оценили состояние музыканта как стабильное. Полиция уже задержала двоих причастных к стрельбе, они дают показания. Сейчас выясняются обстоятельства конфликта и причастность к нему рэпера.