В Атланте мужчина угрожал убить женщину и взорвать самолёт

В международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в американской Атланте самолёт, следовавший рейсом F92539 авиакомпании Frontier Airlines из Огайо, был выведен в удалённую часть авиагавани после сообщения о мужчине, заявившем о наличии бомбы. Об этом пишет Fox 5 Atlanta.

Согласно аудиозаписи, которая распространилась в соцсетях, командир судна сообщил, что чернокожий мужчина угрожал женщине смертью и заявил, что у него есть бомба. Вскоре самолёт был подвергнут стандартному протоколу при подобных угрозах.

На место прибыли экстренные службы, включая пожарные расчёты и машины скорой помощи. Позднее власти заявили, что угроза была недостоверной, сам мужчина охарактеризован полицией как «недисциплинированный пассажир». Ситуация больше не рассматривается как угон самолёта. Личные данные нарушителя не обнародованы.

«Пассажиров высадили на перроне, и сейчас проводится досмотр самолёта и всего багажа», — пишет пользователь соцсети X Лори Мелендез.

