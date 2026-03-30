Истребители НОРАД F-16 перехватили самолёт у резиденции Трампа

Истребители F-16 перехватили гражданское воздушное судно у резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде в районе Палм-Бич. Об этом сообщили в командовании НОРАД.

По данным военных, самолёт нарушил временную зону ограничения полётов около 13:15 по местному времени. После этого истребители сопроводили его за пределы закрытой территории. В ходе перехвата пилоту подали сигналы с использованием тепловых ловушек.

«Гражданский летательный аппарат нарушил зону временного ограничения полётов около 13:15 по времени восточного побережья (20:15 мск. — Прим. Life.ru). Летательный аппарат безопасно сопроводили из зоны воздушные суда НОРАД», — говорится в сообщении.

Как уточняется, ситуация не повлияла на график республиканца. В момент инцидента он находился в гольф-клубе. Угрозы безопасности не зафиксировали. По информации СМИ, в тот же день в районе аэропорта Палм-Бич также зафиксировали инцидент с беспилотником. Это привело к кратковременной приостановке работы воздушной гавани.

Ранее в США фиксировали появление неопознанных беспилотников над военной базой Форт-Макнейр в Вашингтоне. Источники сообщали, что над территорией базы появлялись сразу несколько дронов. Их происхождение установить не удалось. После инцидента меры безопасности усилили. Власти рассматривали различные варианты реагирования, включая возможную эвакуацию высокопоставленных лиц, однако от этих шагов отказались.