В Петербурге пассажир с молотком устроил дебош и разбил стекло автобуса

В Санкт-Петербурге задержали пассажира автобуса после конфликта и повреждения транспорта. Инцидент произошёл в Красносельском районе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, сообщение о неадекватном мужчине поступило с маршрута на проспекте Ветеранов. На месте правоохранители задержали 40-летнего пассажира в состоянии опьянения. До этого он вступил в конфликт с водителем и попытался покинуть салон.

«До прибытия стражей правопорядка мужчина успел спровоцировать конфликт с водителем, после чего в попытке покинуть салон повредил зеркало и разбил стекло водительской двери. В результате инцидента водитель автобуса получил незначительные телесные повреждения», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что у мужчины изъяли молоток. Дебошира доставили в отдел полиции и составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Водителю оказали помощь, серьёзных травм он не получил.

