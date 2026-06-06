В Китае похитили и съели собаку-блогера с более чем 1,5 млн подписчиков

Погибла собака по кличке Чутоу, которая была героиней популярного китайского блога о путешествиях. Её украли и продали на мясо, пишет Sohu.

Хозяин собаки — блогер из провинции Хэнань, много путешествовал со своей бордер-колли. Благодаря харизматичному псу его тревел-блог стал сенсацией в китайских соцсетях и набрал 1,5 миллиона подписчиков. 11 мая отец блогера ушёл в поле, оставив Чутоу у машины. Когда позвал её, собака не прибежала. Семья заявила в полицию и несколько дней искала любимицу.

Камеры видеонаблюдения показали, что неизвестные мужчина и женщина на электровелосипеде силой увезли Чутоу в соседнюю деревню и продали за 180 юаней (около 1950 рублей). Новые хозяева убили собаку ради мяса. Полиция возбудит уголовное дело, если ущерб от преступления окажется крупным. Владелец Чутоу собирает документы, чтобы подтвердить рыночную стоимость бордер-колли и коммерческую ценность собаки как интернет-звезды.

В Великобритании собака около двух месяцев прожила в доме вместе с телом умершего хозяина и частично его съела. Об этом рассказал мужчина, который приехал убирать дом. Первый же заказ оказался на отдалённой ферме, и картина была ужасной. Он признался, что согласился на такую работу ради высокого заработка, но первый случай стал для него тяжёлым ударом по психике.