Пёс два месяца прожил в доме с телом хозяина и съел часть его останков

В Великобритании собака провела около двух месяцев в доме вместе с останками умершего хозяина и частично повредила тело. Об этом рассказал бывший уборщик мест преступлений Бен Джайлз в подкасте LADbible Stories.

По его словам, он пришёл на первый заказ по очистке дома на ферме в удалённой местности и столкнулся с тяжёлой картиной.

«Когда я открыл дверь, рой мух вылетел наружу. А потом я вошёл и узнал, что хозяина дома не стало два месяца назад. К сожалению, его собака съела его ногу и обглодала лицо», — рассказал Джайлз.

Он отметил, что согласился работать в сфере уборки мест преступлений ради более высокого заработка, но первый случай оказался для него психологически тяжёлым.

