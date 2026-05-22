Пёс два месяца прожил в доме с телом хозяина и съел часть его останков
В Великобритании собака провела около двух месяцев в доме вместе с останками умершего хозяина и частично повредила тело. Об этом рассказал бывший уборщик мест преступлений Бен Джайлз в подкасте LADbible Stories.
По его словам, он пришёл на первый заказ по очистке дома на ферме в удалённой местности и столкнулся с тяжёлой картиной.
«Когда я открыл дверь, рой мух вылетел наружу. А потом я вошёл и узнал, что хозяина дома не стало два месяца назад. К сожалению, его собака съела его ногу и обглодала лицо», — рассказал Джайлз.
Он отметил, что согласился работать в сфере уборки мест преступлений ради более высокого заработка, но первый случай оказался для него психологически тяжёлым.
