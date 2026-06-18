Летнее солнцестояние 21 июня: Почему в самый длинный день года хуже спится и как с этим бороться

21 июня наступает летнее солнцестояние — особый астрономический момент, когда Северное полушарие получает максимум солнечного света. Для многих этот день ассоциируется с прогулками до позднего вечера, белыми ночами и ощущением бесконечного лета. Но именно в эти сутки многие неожиданно замечают, что начинают хуже засыпать, чаще просыпаются среди ночи и даже чувствуют усталость. Хотя ничего не меняли в своём расписании.

Почему же именно в самый длинный день в году мы сталкиваемся с такими проблемами? Врачи и специалисты по сну объясняют: всё просто, организм человека тесно связан с естественными циклами света и темноты. Когда день становится рекордно длинным, а вечерние сумерки практически исчезают, внутренние биологические часы нередко сбиваются. В результате даже те, кто с засыпанием не испытывает никаких проблем, может в ночь с 21 на 22 июня испытать бессонницу. Давайте более подробно изучим этот вопрос и найдём пути решения проблем со сном в солнцестояние.

Почему в самый длинный день года сложнее уснуть

Почему в самый длинный день года сложнее уснуть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ZaitsevMaksym

Итак, почему в самый длинный день года сложнее уснуть? Главная причина связана с выработкой мелатонина — гормона сна. В норме его уровень начинает повышаться после наступления темноты. Но в день летнего солнцестояния естественная темнота наступает намного позже обычного, а в некоторых регионах России практически не наступает вовсе.

Из-за этого мозг получает сигнал, что день ещё продолжается. Организм дольше остаётся в режиме бодрствования, а желание лечь спать откладывается по естественным причинам. Особенно заметно это в крупных городах, где ситуацию усугубляют ещё и вечно яркие фонари, светящиеся вывески и экраны смартфонов.

Почему в солнцестояние люди просыпаются раньше обычного

Есть и обратная сторона. Если вечером заснуть трудно, то утром многие начинают просыпаться раньше первых будильников. Причина тут снова кроется в солнечном свете. Ранние рассветы активируют выработку кортизола — гормона бодрости. Через закрытые веки организм всё равно улавливает изменение освещения и начинает готовиться к пробуждению. В итоге человек может открыть глаза в пять-шесть утра и уже не суметь заснуть снова.

Кто сильнее всего ощутит влияние солнцестояния

Бессонница, тревожность и короткий сон: кто в группе риска пострадать от солнцестояния 21 и 22 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Кто сильнее всего ощутит влияние солнцестояния? Логично, что наиболее чувствительны будут бедолаги с хронической бессонницей. Но не только они. В группу риска ещё попадут люди с тревожными расстройствами, мигренями и повышенной метеочувствительностью. Нередко на ухудшение сна жалуются пожилые люди и те, кто работает в условиях постоянного стресса.

Дополнительную нагрузку в некоторых регионах создаёт и июньская жара. Высокая температура воздуха затрудняет естественное охлаждение организма перед сном, а это один из важных механизмов нормального засыпания.

Почему после плохого сна ухудшается самочувствие

Даже одна ночь с недостатком сна способна отразиться на состоянии человека. На следующий день могут появиться раздражительность, снижение концентрации внимания, головные боли и ощущение разбитости. Если же недосып продолжается несколько дней подряд, возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Кстати, недавно мы подробно рассказывали, как количество часов сна отражается на организме человека и почему сон в 2 и 12 часов одинаково опасен.

Как помочь организму в самый длинный световой день в году

Как помочь организму в день солнцестояния 21 июня: борьба с бессонницей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Самым лучшим решением будет за несколько часов до сна уменьшать яркость освещения в квартире, отказаться от длительного использования смартфонов и плотно закрыть шторы. Хороший эффект лёгкой усталости дадут прогулки утром и днём, которые помогут биологическим часам правильно различать периоды бодрствования и отдыха. Также стоит создать прохладную температуру в спальне и по возможности не засиживаться до рассвета и спать по своему привычному расписанию.

Летнее солнцестояние, которое в 2026 году будет 21 июня, считается одним из самых красивых дней года. Но для организма этот день может стать настоящей проверкой на прочность. Рекордно длинный световой день способен сбить внутренние биологические часы, вызвать бессонницу и ухудшить самочувствие. Поэтому всегда важно следить за режимом сна и ложиться по расписанию. А ещё Life.ru собрал подробный гид о том, какие грибы растут в июне, и показал их с картинками!