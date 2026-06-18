Магнитные бури 18–20 июня: Вердикт учёных ИКИ РАН встревожил метеозависимых. Когда заболит голова? Учёные ИКИ РАН выпустили новый прогноз на 18–20 июня, и один из дней уже выглядит очень тревожно. Рассказываем, когда магнитосфера начнёт штормить и кому стоит готовиться к тяжёлым дням. 18 июня, 09:30 Стало известно расписание магнитных бурь 18–20 июня: о чём учёные ИКИ РАН предупреждают метеозависимых. Обложка © ChatGPT / Карина Морозова

После бурного начала июня многие надеялись, что магнитосфера наконец успокоится. Однако свежий прогноз ИКИ РАН показывает, что полностью расслабляться пока рано. В официальных расчётах на ближайшие трое суток появился день с заметным ростом вероятности магнитной бури и повышенным уровнем геомагнитных возмущений. Пока речь не идёт о повторении мощных событий 4–5 июня, когда Землю накрыли последствия экстремальных солнечных вспышек. Но астрономы внимательно следят за состоянием Солнца и магнитного поля Земли.

Графики ИКИ РАН: какой прогноз магнитных бурь на 18, 19, 20 июня 2026?

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня и 19, 20 июня 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитная буря 18 июня: относительно спокойный день перед переменами. Среда по прогнозу ИКИ РАН выглядит самой стабильной из ближайших трёх суток. В течение дня индекс Kp будет держаться преимущественно в диапазоне от 1 до 2,3 балла. Магнитосфера останется спокойной, без признаков полноценной бури. Вероятность спокойного состояния оценивается в 63%. Ещё 25% приходится на вероятность слабых геомагнитных возмущений и лишь 12% на магнитную бурю.

19 июня: самый опасный день недели. Уже после полуночи магнитное поле Земли начнёт постепенно усиливать колебания. К утру индекс Kp вырастёт и около 06:00–09:00 по московскому времени достигнет отметки Kp 4. Это уже уровень выраженных геомагнитных возмущений. Именно на эти часы приходится пик. Затем показатели, если смотреть на график ИКИ РАН, будут медленно снижаться. Но «настроение» геополя Земли останется повышенным практически до самого вечера. Статистика тоже выглядит довольно тревожно. Вероятность магнитной бури составляет 36%, вероятность геомагнитных возмущений ещё 35%. Таким образом, совокупный шанс столкнуться с неспокойной магнитосферой достигает более 70%.

Прогноз магнитных бурь от ИКИ РАН на 18, 19, 20 июня 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

20 июня: последствия ещё сохраняются. В пятницу ситуация начнёт улучшаться, но полностью спокойной её назвать нельзя. В первые часы индекс Kp останется около трёх баллов. Затем показатели снова поднимутся до 3,5–3,7 балла. Это не магнитная буря, но вполне ощутимый уровень геомагнитной активности. Во второй половине дня магнитосфера постепенно успокаивается. После обеда значения снижаются до Kp 2–2,5 и продолжают уменьшаться к вечеру. Тем не менее вероятность магнитной бури остаётся довольно заметной и составляет 26%. Ещё 35% приходится на вероятность геомагнитных возмущений. Лишь 39% прогнозов указывают на полностью спокойное состояние магнитного поля.

Хотя сами астрономы из ИКИ РАН на такое машут рукой и не считают жёлтый уровень на графиках чем-то страшным. Поэтому в своих соцсетях пишут: «По Солнцу в ближайшую неделю будут выходить исключительно сообщения вида «опять ничего не происходит». Готовьтесь». Так что только время рассудит — стоила ли игра свеч или метеозависимые до конца этой недели смогут жить спокойно.

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Авторы Карина Морозова