Сретение иконы Пресвятой Богородицы: что можно и чего нельзя делать в праздник 8 сентября Каждый год верующие отмечают 8 сентября православный праздник в честь Владимирской иконы Божьей Матери, которая являлась заступницей России во все времена. Как правильно прожить этот день? 7 сентября, 12:00 Что означает Сретение иконы Владимирской Божьей Матери: православный праздник 8 сентября. Обложка © Azbyka.ru

Владимирская икона Божьей Матери является одной из самых почитаемых среди православных верующих. Она ни раз защищала Москву от врагов, а также помогала всем просящим в трудные времена. Этот образ стал настоящим оберегом для России, поэтому каждый год во всех церквях и храмах отмечают Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. В этой статье вы сможете узнать об истории праздника и о том, что можно и чего нельзя делать в этот день.

Какого числа Сретение иконы Божьей Матери

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 8 сентября: как вести себя в этот день. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в 2024 году отмечается 8 сентября. В отличие от многих церковных праздников, день памяти этой иконы всегда приходится на одно и тоже число. Такая дата была выбрана не случайно и связана с чудесным спасением Москвы от войска Тамерлана. Помимо 8 сентября день памяти Владимирской иконы Божьей Матери принято отмечать ещё 3 июня и 6 июля. Все три даты символизирую дни, когда Богородица защищала Москву от врагов.

Трижды икона Владимирская спасала нашу страну. И праздник, который мы отмечаем 8 сентября, связан со спасением в 1395 году, когда завоеватель Тамерлан подошел с великими полчищами к окраинам Москвы. Люди особенно молились перед иконой в этот день, и враг неожиданно отступил, можно сказать бежал. Андрей Постернак декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей:

Что означает Сретение иконы Владимирской Божьей Матери

Само слово "сретение" символизирует особый церковный праздник. В данном случае, 8 сентября отмечается день памяти Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, которая издревле считалась защитницей и заступницей Руси. Особенно её образ почитают все церковнослужители.

Образ Божией Матери почитают практически все. Нет таких людей, которые бы не верили в то, что Божья Матерь имеет особое заступничество за наш народ и за всех людей, которые искренне молятся перед ней. Андрей Постернак декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

История православного праздника 8 сентября

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 8 сентября: история праздника. Фото © Wikipedia / Nesusvet

Прибыла на Русь из Византии к 12 веку, а её создателем считается евангелист Лука. Икона Божией Матери ни раз спасала русскую землю от беды. Так и в 1395 году она сотворила чудо. Хан Тамерлан собрал огромную армию и двинулся на Москву. Против его войска у ослабленного города не было шансов. Тогда из Владимира в Москву отправили лик Пресвятой Богородицы, весь город молился небесной заступнице о спасении. По преданию, Богородица явилась во сне Тамерлану и приказала отступить с намеченного пути. Хан послушался и повернул войско прочь от Москвы.

Теперь этот день ежегодно отмечается Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. В память об этом чуде на Кучковом поле построили Сретенский монастырь, ведь именно там Москвичи встречали икону. На данный момент образ находится в храме при Третьяковской галереи.

Что просят у Владимирской иконы Божией Матери

Чётких правил, о чём можно просить Владимирскую икону Божьей Матери, не существует. Считается, что чудотворный образ помогает во всём, поэтому люди так часто обращаются к нему за поддержкой и защитой. К иконе можно обратиться с просьбой об исцелении, благополучии детей, даровании финансовых благ, успокоении душевных травм. Нередко Богородица помогает тем, кто оказывается в тяжелейших жизненных ситуациях. Также её можно попросить об указании правильного пути.

Есть такая особая традиция — молиться перед иконой Божьей Матери в те дни, когда человеку очень плохо, когда тяжело, когда он нуждается в особенной благодатной поддержке. Андрей Постернак декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

Что нельзя делать в день иконы Божией Матери 8 сентября

Сретение чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Владимирской: что нельзя делать в праздник. Фото © Life.ru.

Этот день стоит провести с пользой и в хорошем настроении. С древних времён считается, что перед православным праздником 8 сентября нужно навести порядок в доме, поработать на огороде и помочь близким. Также 8 сентября считается хорошим временем, чтобы спланировать свадьбу и будущее. Но есть и ряд запретов, которых нужно придерживаться. Во время Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы нельзя: ссориться с близкими;

лениться;

пьянствовать;

переедать;

устраивать шумные застолья;

унывать и грустить.

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы является одним из самых важных православных праздников, поэтому стоит провести день в гармонии и радости, чтобы не расстраивать Небесную заступницу, которая всегда помогает России. Ранее Life.ru рассказал о главных правилах, которые необходимо соблюдать в церкви.

Авторы Любовь Свободная