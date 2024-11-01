Дмитриевская родительская суббота 2 ноября: что можно и чего нельзя делать в этот день Дмитриевская родительская суббота — день памяти усопших. Life.ru рассказывает, как и кого поминать, что делать и чего избегать в этот особый день. 1 ноября, 13:22 Когда будет Дмитриевская родительская суббота в 2024 году и что делать в этот день. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Iaroslavtsev

Дмитриевская родительская суббота в 2024 году выпадает на 2 ноября. Это один из особых дней в православном календаре, когда верующие вспоминают усопших родных и близких. Смысл этого дня не только в том, чтобы помнить об ушедших, но и в том, чтобы молиться за них, поддерживая их души в духовном мире.

Что принято делать в Дмитриевскую родительскую субботу

Молитвы и обычаи Дмитриевской родительской субботы 2 ноября. Фото © Life.ru.

Отец Илия Савастьянов, советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, поясняет: «Димитриевская родительская суббота — это день, когда живые вспоминают тех, кто уже ушёл, с особой молитвой. Именно молитва помогает душам найти покой и поддержку в ином мире».

В родительскую субботу принято посещать храмы и молиться за умерших. Это время для того, чтобы соединиться с Богом и попросить заступничества за тех, кто уже не с нами. В пятницу вечером в церквях служится парастас — заупокойная служба, на которой вспоминаются усопшие. Субботним утром проходят литургии и панихиды, на которых можно подать записки с именами для поминовения.

Традиции Дмитриевской родительской субботы

Как провести Дмитриевскую родительскую субботу в 2024 году. Фото © Life.ru.

Кроме посещения храма многие верующие совершают молитвы и дома. Также распространена традиция посещать кладбища, где верующие могут поставить свечи и оставить цветы на могилах. Однако главный акцент делается не на внешних обрядах, а на искренней молитве.

В общей массе населения считается, что в родительские субботы необходимо прибираться на кладбище, но это мнение ошибочно. Самое важное — это молитвенное поминовение усопших: для них это нужнее, чем прибранная могилка. Илия Савастьянов Иерей, советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь Семистрельной иконы Богородицы

Кого поминают в родительскую субботу 2 ноября

Традиции Дмитриевской родительской субботы 2 ноября: кого и как поминают. Фото © Life.ru.

В этот день поминаются все православные христиане, ушедшие в иной мир. Особое внимание уделяется тем, о ком уже никто не вспоминает и чьи имена затерялись в потоке времени. Дмитриевская родительская суббота 2 ноября напоминает нам о том, что даже если имя усопшего забыто, то молитва за него всё равно важна. Вспоминая и молясь за таких людей, мы проявляем христианскую любовь и сострадание.

Чего нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу

В день Дмитриевской родительской субботы 2 ноября 2024 года важно сохранять духовную сосредоточенность и избегать действий, которые могут нарушить священный смысл этого дня. Церковь предупреждает о нежелательных поступках, которые стоит исключить: Негативные высказывания об усопших;

Распитие алкоголя на кладбище;

Участие в весёлых или развлекательных мероприятиях;

Проведение оккультных ритуалов и попытки «вызвать духов». Помните о значении этого дня — уделите время молитве и уважительному воспоминанию о тех, кто ушёл.

Как помянуть усопших в родительскую субботу 2 ноября

Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу 2 ноября 2024 года. Фото © Life.ru.

Чтобы помянуть усопших, рекомендуется посетить храм и принять участие в богослужении. Однако не каждый имеет такую возможность, поэтому молитва дома тоже будет значимой. Поминовение дома включает простые, но искренние акты памяти. Это помогает укрепить духовную связь с теми, кто уже не с нами.

Молитва в родительскую субботу

Молитва в этот день имеет особую силу и значение. Она может быть произнесена дома или в храме. Главное — чтобы она исходила от чистого сердца. Молитва — это не просто слова, это ваше искреннее желание поддержать тех, кто ушёл в иной мир. Даже если вы не можете посетить храм, молитва дома будет услышана и принесёт утешение усопшим. Отец Илия делится: «Дома можно помянуть усопших краткой молитвой: «Упокой, Господи, души усопших раб твоих…», заупокойной литией, чтением Псалтыри».

Дмитриевская родительская суббота 2 ноября: как правильно поминать усопших. Фото © Life.ru.

Кроме того, важно помнить, что некоторые обряды, как, например, акафист об единоумершем, запрещены Синодом Русской православной церкви, и их не следует использовать. Но даже простая молитва, сказанная дома, имеет большую силу, если она идёт от души. Ранее Life.ru рассказывал о 9 вещах, которые ни в коем случае нельзя делать христианину на кладбище.

Авторы Сергей Трофимов