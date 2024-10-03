От лукавого: Как понять, что в ваш сон приходил сам Сатана

Сны об ангелах, ликах святых или даже с присутствием самого Бога могут иметь разные значения в зависимости от причин и обстоятельств. Чаще всего такие сюжеты снятся верующим людям. Те нередко видят в таких сновидениях добрый знак и даже благословение. Однако Церковь отрицательно относится к таким снам, считая, что все они от лукавого. Но почему?

Как говорит иерей, с которым побеседовал Life.ru, бесы при желании могут принимать образы святых, чтобы ввести человека в грех и тем самым загубить его душу. Даже высокодуховным людям тяжело определить такое бесовское наваждение. Что уж говорить о простых верующих.

Нередко бесы могут влиять на наши сны. Именно поэтому Церковь не советует близко принимать к сердцу любой сон, даже если к вам явился Бог, Богородица или другие святые. Илия Савастьянов Иерей

Во-первых, продолжает священник, обычные люди со своей грешной жизнью недостойны таких явлений. Даже для святых подобные сны — это редкость. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит: «В нашем состоянии, ещё не обновлённом благодатию, мы не способны видеть иных сновидений, кроме составляемых бредом души и наветом демонов».

Может ли во сне явиться Бог и что значит, если видишь лики святых. Фото © Freepik AI

Во-вторых, если Богу угодно, то Он сможет найти путь к тому, чтобы донести до нас свою волю. Поэтому после любого сна нужно усердно помолиться. И после не зацикливаться на приснившемся нам. Опять же, Бог Всемогущий и всегда найдёт путь к нашему сердцу. Илия Савастьянов Иерей

Людьми, верующими в Бога или духовные силы, такие сны могут восприниматься как послания или знаки. Ангелы и святые могут символизировать защиту, руководство или утешение. Но оказалось, что подобные сновидения — это промыслы бесов и Сатаны и ничего хорошего в них нет. И тогда появляется логичный вопрос: а какие сны с церковными или религиозными мотивами можно считать правдивыми?

Каким снам можно верить, ведь они от ангелов

К чему снятся муки и ад: объяснение Церкви. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

В разговоре с Life.ru иерей, советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь иконы Богородицы «Семистрельная» Илия Савастьянов отвечает на этот вопрос, пересказывая слова преподобного Варсонофия Оптинского. «Это главным образом сны, изображающие вечные адские мучения, когда мы от таких снов содрогаемся, приходим в чувство сокрушения, раскаяния, покаяния. Но когда и эти сны зачастят и будут приводить нас в отчаяние о своём спасении, то и они от диавола».