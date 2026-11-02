Православные праздники в ноябре 2026: Казанская, Михайлов день и Рождественский пост Оглавление Календарь церковных праздников на ноябрь 2026 по дням 4 ноября — Казанская икона Божией Матери 7 ноября — Дмитриевская родительская суббота 8 ноября — память великомученика Димитрия Солунского 10 ноября — память великомученицы Параскевы Пятницы 14 ноября — Косма и Дамиан Асийские и преподобная Феодотия 21 ноября — Собор Архистратига Михаила Дмитриевская родительская суббота 7 ноября Рождественский пост 2026: когда начинается и что нужно знать Есть ли в ноябре большие (двунадесятые) праздники Частые вопросы Церковные праздники в ноябре 2026 по дням: Казанская 4 ноября, Дмитриевская суббота 7 ноября, Михайлов день 21 ноября и начало Рождественского поста 28 ноября. Православные праздники в ноябре 2026: Казанская, Михайлов день и Рождественский пост. Обложка © ChatGPT

В ноябре 2026 года главные церковные даты — празднование Казанской иконе Божией Матери 4 ноября, Дмитриевская родительская суббота 7 ноября, Собор Архистратига Михаила 21 ноября и начало Рождественского поста 28 ноября. Двунадесятых праздников в этом месяце нет. За поминальной субботой следует отдельный день памяти великомученика Димитрия Солунского — 8 ноября.

Ноябрь соединяет дни благодарственной молитвы, память святых и поминовение близких. К концу месяца начинается подготовка к Рождеству, которая продолжится и после Нового года. События других месяцев собраны в церковном календаре на 2026 год.

Календарь церковных праздников на ноябрь 2026 по дням

В календаре можно найти церковное событие на каждый день ноября: празднование иконы, память святого, день поминовения или начало поста. Все даты указаны по новому стилю — привычному гражданскому календарю.







Главные церковные праздники ноября: Казанская икона 4 ноября, Михайлов день 21 ноября, Дмитриев день и память других святых.

4 ноября — Казанская икона Божией Матери

4 ноября — Казанская икона Божией Матери. Фото © ChatGPT

4 ноября, в среду, Церковь совершает празднование Казанской иконе Божией Матери в память об избавлении Москвы от польских интервентов в 1612 году. В церковной традиции этот день выражает благодарность Богородице за помощь и заступничество в тяжёлое для страны время. Подробнее об истории святыни — в материале Life.ru о Казанской иконе. На ту же дату приходится День народного единства — государственный нерабочий праздник. Рабочие и выходные дни месяца собраны в производственном календаре на ноябрь 2026 года.

7 ноября — Дмитриевская родительская суббота

8 ноября — память великомученика Димитрия Солунского

8 ноября, в воскресенье, Церковь чтит великомученика Димитрия Солунского — христианина, принявшего смерть за веру. По церковному житию, он управлял Солунью, нынешними Салониками, и открыто проповедовал христианство вопреки требованию императора преследовать верующих. В церковном почитании Димитрий — пример верности Христу перед угрозой смерти. Его память следует за Димитриевской родительской субботой 7 ноября: в субботу молятся об усопших, в воскресенье прославляют святого.

10 ноября — память великомученицы Параскевы Пятницы

10 ноября, во вторник, отмечается память великомученицы Параскевы, наречённой Пятницей, — святой, пострадавшей за отказ принести жертву языческим богам. Согласно её житию, родители дали дочери это имя, потому что особенно чтили пятницу — день крестных страданий Христа. Так имя святой связано с евангельским событием, а не с днём недели, на который выпадает её память. Подробнее — в материале о Параскеве Пятнице.

14 ноября — Косма и Дамиан Асийские и преподобная Феодотия

14 ноября, в субботу, Церковь вспоминает бессребреников и чудотворцев Косму и Дамиана Асийских и их мать, преподобную Феодотию. Согласно житию, братья лечили людей без платы — отсюда именование «бессребреники», а христианское воспитание им дала мать. Их память напоминает о бескорыстной помощи больным: забота о человеке в этом рассказе не зависит от вознаграждения. Уточнение «Асийские» отличает братьев от других святых Космы и Дамиана.

21 ноября — Собор Архистратига Михаила

21 ноября, в субботу, празднуется Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных — день почитания всех ангельских сил. По учению Церкви, ангелы служат Богу и возвещают Его волю, а Михаил почитается как предводитель небесного воинства; это и означает слово «Архистратиг». Поэтому Михайлов день посвящён не одному Архангелу Михаилу, но и другим ангелам. История и традиции собраны в отдельном материале о Михайловом дне.

Дмитриевская родительская суббота 7 ноября

Дмитриевская родительская суббота 7 ноября. Фото © ChatGPT

Дмитриевская (в церковном написании — Димитриевская) родительская суббота в 2026 году приходится на 7 ноября. В этот день Церковь совершает общую молитву об усопших православных христианах — родственниках, друзьях и других близких. Название «родительская» не ограничивает круг поминаемых только отцом и матерью.

По церковному преданию, установление Димитриевской субботы связано с князем Димитрием Донским и поминовением воинов, погибших в Куликовской битве. Точная история возникновения обычая остаётся неясной: документального подтверждения его основания именно в 1380 году нет. В «Православной энциклопедии» среди ранних письменных свидетельств о таком поминовении названы источники XV века.

Усопших поминают на литургии; панихида — отдельная заупокойная служба. Расписание и порядок подачи записок лучше уточнить в храме заранее.

В записке «Об упокоении» перечисляют имена усопших. Татарстанская митрополия рекомендует подавать её до начала литургии — накануне вечером или утром перед службой. Для панихиды предусмотрены отдельные записки, поэтому при подготовке к 7 ноября полезно уточнить в храме не только время богослужений, но и когда принимают имена для поминовения.

Паломнический центр Московского Патриархата советует не ограничиваться подачей имён: в родительскую субботу можно прийти на литургию и самому помолиться вместе с другими верующими.

Если прийти в храм не получается, можно передать имена для поминовения заранее и помолиться дома. Домашняя молитва не заменяет участия в литургии.

Подробнее о дне — в материале о Дмитриевской родительской субботе, а другие даты поминовения собраны в календаре родительских суббот.

Рождественский пост 2026: когда начинается и что нужно знать

Рождественский пост 2026: когда начинается и что нужно знать. Фото © ChatGPT

Рождественский пост начинается в субботу, 28 ноября 2026 года. Последний день — 6 января 2027 года включительно; пост продолжается 40 дней. Это время подготовки к Рождеству: оно начинается в ноябре, охватывает декабрь и продолжается в первые дни января.

Заговенье — последний перед многодневным постом день, когда ещё едят мясные и молочные продукты, — в 2026 году приходится на четверг, 26 ноября. Хотя многодневный пост начинается только 28-го, предшествующая ему пятница, 27 ноября, уже является обычным постным днём. На сайте Свято-Троицкого кафедрального собора Саратова объясняется правило: если 27 ноября выпадает на среду или пятницу, заговенье переносится на 26-е. Память апостола Филиппа 27 ноября не отменяет пятничного воздержания от мясных, молочных продуктов и яиц. Это важно для тех, кто привык считать днём заговенья 27 ноября: в 2026 году дата сдвигается на день раньше.

До 28 ноября многодневного поста нет, но сохраняется еженедельный пост в среду и пятницу. В 2026 году это 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 ноября. У этих дней есть свой евангельский смысл: среда напоминает о предательстве Христа Иудой, а пятница — о Его крестных страданиях и смерти. Рождественский пост отличается продолжительностью: с 28 ноября начинается непрерывный период воздержания, а не чередование отдельных постных дней с обычными. При этом значимая церковная дата сама по себе ещё не означает отмены поста.

Патриарх Кирилл в выступлении 20 декабря 2019 года пояснил, что строгие предписания Типикона — церковного устава — происходят из монастырской практики. Священникам он рекомендовал учитывать жизненные обстоятельства прихожан, не отменяя самого поста.

Меру поста советуют обсудить со священником. В разъяснении Саратовского собора говорится о возможных послаблениях при болезни или тяжёлом физическом труде. При этом церковный календарь указывает даты, но не определяет единый рацион для всех: решение зависит от здоровья и обстоятельств человека. Церковный совет не заменяет медицинских назначений.

Пост касается не только питания, но и молитвы, покаяния, добрых дел. В разъяснении Саратовского собора верующим предлагают внимательнее относиться к своим словам и поступкам. Это время, когда человек может задуматься, как он общается с близкими, кому способен помочь и какие привычки стоит изменить. Ограничения в еде сопровождают эту духовную работу, а не заменяют её.

Подробнее о традиции и правилах — в материале Life.ru о Рождественском посте. Тем, кому нужны кулинарные идеи, пригодится подборка постных рецептов.

Есть ли в ноябре большие (двунадесятые) праздники

В ноябре 2026 года двунадесятых праздников нет. Так называют определённый круг двенадцати важнейших праздников, а не любую заметную дату церковного календаря. Казанская икона Божией Матери и Собор Архистратига Михаила широко почитаются, но к этому кругу не относятся.

Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечается 4 декабря по новому стилю. В церковных книгах можно встретить другую дату — 21 ноября: она записана по юлианскому календарю, который называют старым стилем. Это один и тот же день, а не два разных праздника.

Новый стиль — григорианский календарь, которым мы пользуемся в повседневной жизни. В 2026 году он опережает юлианский на 13 дней: к 21 ноября по старому стилю нужно прибавить 13 дней, чтобы получить привычную гражданскую дату — 4 декабря.

Другие материалы собраны в разделе «Церковные праздники». Народные приметы ноября относятся к фольклору и не являются церковными предписаниями. Что ждёт верующих дальше, читайте в календаре церковных праздников на декабрь 2026.

Частые вопросы

Какие церковные праздники в ноябре 2026?

Среди главных дат — Казанская икона Божией Матери 4 ноября, Димитриевская родительская суббота 7 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. С 28 ноября начинается Рождественский пост. Двунадесятых праздников в этом месяце нет.

Какой праздник 4 ноября?

Церковь отмечает празднование Казанской иконе Божией Матери. В гражданском календаре это также День народного единства — нерабочий праздничный день. В 2026 году дата приходится на среду.

Когда Дмитриевская родительская суббота?

7 ноября 2026 года. Это день особого поминовения усопших православных христиан. Следующий день, 8 ноября, посвящён памяти великомученика Димитрия Солунского.

Когда начинается Рождественский пост?

28 ноября 2026 года, в субботу. Последний день поста — 6 января 2027 года включительно. Заговенье в 2026 году приходится на 26 ноября, поскольку 27-е — постная пятница.

Когда Михайлов день?

21 ноября, в 2026 году — суббота. Церковное название праздника — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Авторы Михаил Грешнев