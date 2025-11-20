Михайлов день в 2025 году: Что и когда нельзя делать, как встречали его наши предки, в чём суть Оглавление Какого числа Михайлов день в 2025 году Кто такой архангел Михаил и почему ему посвящён праздник Суть Михайлова дня — что именно мы празднуем 21 ноября? Михайлов день в православной традиции Народные обычаи на Михайлов день Что можно и нельзя делать в Михайлов день? Приметы и поверья на Михайлов день Чем Михайлов день 21 ноября отличается от 19 сентября Как отмечают Михайлов день в 2025 году Какого числа Михайлов день в 2025 году? Кто такой архангел Михаил? Какие народные традиции и запреты связаны с этим днём? Для наших предков он был очень важным, на кону было выживание всего села. Полное руководство по празднику — в материале Life.ru. 20 ноября, 14:00 Михайлов день в 2025 — суть главного праздника ноября и когда его встречать. Что делали наши предки для милости архангела Михаила? Обложка © Nano Banana AI

Михайлов день для наших предков играл решающую роль. Он действительно был связан с выживанием всей деревни. Поэтому праздновали предки день архангела Михаила с большим размахом. Так пишет в своей книге «Круглый год» фольклорист Анна Некрылова: «Михайлов день — весёлый и сытный праздник, поскольку хлеба пока много, выручены деньги за коноплю и овёс, да и работы основные закончены». А как празднуют Михайлов день в 2025 году, когда большинство из нас зарабатывает иначе? И в чём суть праздника? Расскажем на страницах Life.ru.

Какого числа Михайлов день в 2025 году

Какого числа Михайлов день — это надо знать как воцерковлённым, так и мирянам. Архангел Михаил на Небе важная фигура. Фото © Wikipedia / Рафаэль Санти

Михайлов день празднуется в последний месяц осени. По светскому календарю это 21 ноября 2025 года. Но есть ещё другой календарь, церковный. По юлианскому летосчислению Михайлов день в 2025-м приходится на 8 ноября. Одна и та же дата, просто в офисе 21 ноября, а в монастыре — восьмое. Какого числа Михайлов день в 2025 году, примерно понятно. И есть хорошая новость — праздник не переходящий, поэтому в 2026 году он тоже будет в эти даты.

Кто такой архангел Михаил и почему ему посвящён праздник

Михайлов день в 2025 году будет 21 ноября. Он посвящён архангелу Михаилу. Это важный персонаж в ангельской иерархии. Явление архангела Михаила великомученице Екатерине. Фото © Wikipedia / Ssanny1885

Эти числа, 21 ноября по григорианскому календарю и 8 ноября по юлианскому, посвящены одному очень важному ангелу. Даже не совсем ангелу — его пост куда выше. Это «воевода небесного войска» архангел Михаил. Потому и Михайлов день — мы чествуем священное существо, которое защищает рай от происков дьявола. Михаил руководит несколькими легионами ангелов и во время Судного дня будет сражаться с красным небесным драконом.

Суть Михайлова дня — что именно мы празднуем 21 ноября?

Но помимо чествования нашего защитника, архангела Михаила, есть и другие интерпретации Михайлова дня. Суть — это переход от осени к зиме. По крайней мере, так всегда было в славянских странах. У нас климат становится суровым довольно быстро. Так что смысл Михайлова дня в подготовке к тяжёлому и морозному периоду, когда везде снег, природа замирает, а люди предпочитают лишний раз не выходить из тёплой избушки. Годы идут. Не так уж и много людей сейчас живут в избах и хатах. Но Михайлов день в 2025 году сохранил свою суть — мы готовимся к зиме.

Михайлов день в православной традиции

Михайлов день — важный православный праздник. Церковь установила для него свои особые порядки, проверенные временем. А именно — веками. Фото © Life.ru

На Михайлов день Православная церковь предписывает особую службу в храмах. А после праздника у нас есть неделя, и начнётся Рождественский пост. При этом поститься нужно будет не только людям, но и скоту. Например, овца или корова — это по традиции скот. Насчёт домашних животных, скотом не являющихся, например кошек и собак, особых правил не прописано. Но стоит отметить, что кошкам в православный храм заходить можно, а собакам — нет. Поэтому чисто ритуально кошка является более «чистым» животным.

В церкви на Михайлов день совершается особая служба. Это Великая вечерня. Во время празднования дня архангела Михаила читают Светличные молитвы, поют псалмы и совершают моления на освящение хлебов. Уже через неделю, 28 ноября по новому стилю, начинается Рождественский пост. Почти половина зимы пройдёт в строгой аскезе, поскольку до сочельника 6 января животные продукты будут под запретом Церкви.

Народные обычаи на Михайлов день

Михайлов день русский народ праздновал с размахом. Как говорила Анна Некрылова, овёс и конопля распроданы, можно веселиться. Фото © Life.ru

В народе Михайлов день тоже отмечали с размахом. Мы уже ссылались на Анну Некрылову, отмечая, что это сытный праздник. Как для скота, так и для людей. Овцу последний раз в год выгоняли на пастбище. Коровам не так везло. Их было принято забивать. Так как зима уже близко, люди устраивали Михайловские ярмарки, где кутили, веселились и продавали как мясо, так и предметы, сделанные собственными руками. Архангел Михаил любит, когда православные веселятся. Тем более что скоро будет строгий пост. И обязательно на Михайлов день надо угощать бедных. Это христианская «база».

И были ещё оставшиеся от язычества обычаи. У домового есть младший брат — дворовой. Его ублажали «куриными именинами». Тупым топором отсекали голову петуху и отдавали дворовому. Традиция чем-то напоминает хасидскую на день скорби Йом-кипур. Но евреи ещё брали петуха за ноги и крутили его у себя над головой. Это было символом страданий в человеческой жизни.

Что можно и нельзя делать в Михайлов день?

На Михайлов день существует определённая система запретов. На кону выживание всей деревни, вести себя надо осторожно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Архангел Михаил строг, но справедлив. Если он чего-то не разрешает, это связано в первую очередь с безопасностью и защитой от злых сил. Поэтому на Михайлов день 21 ноября (или 8 ноября по старому стилю) Церковь установила для православных ряд запретов. Вот эти ограничения. Нельзя ссориться и ругаться.

Нельзя уходить из дома куда-либо, кроме Михайловской ярмарки, иначе зима будет злая.

Нельзя пользоваться острыми предметами. Рубить дрова, шить, что-то резать — архангел Михаил может разгневаться.

Запрещено мыть голову, так как можно вымыть из неё когнитивные способности.

Приметы и поверья на Михайлов день

Михайлов день 21 ноября: по нему можно понять, какой будет зима, и даже овца поможет в этом деле. Фото © «Шедеврум»

А ещё, по поверьям наших предков, вся зима зависит от Михайлова дня. По состоянию погоды на праздник небесного воеводы определяли, чего ждать от следующих трёх месяцев. У наших предков сложились приметы, которые передавались веками из поколения в поколение. Вот они. Если на Михайлу звёзды ясны — к морозной зиме.

Если на Михайлов день образовался иней — зима будет доброй.

О приближении зимы расскажут овцы. Если в их загоне начинаются волнения, холода уже скоро.

Если на Михайлов день выпал снег, он выпадет и на Пасху.

Приметы, связанные с деревьями. Если те произвели мало шишек, а дубы — много желудей, хороший знак, зима будет тёплой.

Чем Михайлов день 21 ноября отличается от 19 сентября

Михайлов день 21 ноября отличается от того, который празднуют в сентябре. Это два разных праздника. Архипп и Филимон. Фото © Wikipedia

Был в христианской истории такой человечище — святой Архипп, апостол. Он был почти что современником Христа. И вот на территории современной Турции в древнем городе Хонех строился храм, посвящённый архангелу Михаилу. Язычники задумали разрушить церковь и перебить христиан. Архипп усердно молился, Михаил посетил храм лично и спас его от разрушения. Это событие празднуется Церковью 19 сентября.

А Михайлов день 21 ноября — это уже другой праздник. В ноябре православные отмечают День Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. То есть отдают честь нашему небесному воеводе, а также его армии, которая состоит сплошь из ангелов. И других бесплотных существ, который участвуют в битве добра со злом.

Как отмечают Михайлов день в 2025 году

Михайлов день в 2025 году отмечают службой в храме, а ещё можно устроить ярмарку, как наши предки. Фото © Life.ru

Михайлов день 2025 года — какой он? Во-первых, православные собираются в храме на службу. Богослужения проходят по вековым канонам, что были установлены великими людьми, управляющими Церковью как в трудные для неё времена, так и в периоды расцвета. После богослужения можно устроить сытное семейное застолье. Ярмарку тоже можно устроить, но это уже сложнее, поэтому она бывает в наши дни реже.

А вообще, Михайловская ярмарка — хорошая традиция, которую неплохо бы возродить. Зимний день, когда можно продавать мёд, произведения народного искусства, устраивать весёлые состязания, играть в городки... Архангелу Михаилу точно понравится. А ещё силами небесного воеводы можно было бы покарать предателей России, о которых писал Life.ru.

Авторы Любовь Свободная