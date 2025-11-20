Муза Пьера Кардена, ультрас на футболе и клиентка фарцовщицы. Двойная жизнь модницы Плисецкой Оглавление Секрет «Умирающего лебедя». Почему Плисецкая ходила в зоопарк вместо репетиций Опасная дружба. Как общение с Кеннеди чуть не стоило Плисецкой карьеры «Дело Плисецкой». Почему КГБ считал балерину американской шпионкой Не «Лебедь», а ультрас. Тайная страсть Плисецкой к футболу «Грешница» в первой шубе макси. Как Плисецкая шокировала Москву «Моя муза»: как Пьер Карден одевал Плисецкую, а она вдохновляла его Её имя на небе и на земле. Астероид и пионы в честь Плисецкой Сто лет назад, 20 ноября 1925 года, родилась советская балерина, народная артистка СССР Майя Плисецкая. Она оставила заметный след в искусстве, став звездой мирового уровня. Самые необычные факты о жизни и творчестве Плисецкой — в материале Life.ru. 19 ноября, 22:05 Майя Плисецкая — факты к столетию легендарной балерины. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © РИА Новости / Александр Макаров

Секрет «Умирающего лебедя». Почему Плисецкая ходила в зоопарк вместо репетиций

Образ, который впоследствии стал одним из самых узнаваемых символов мирового балета, родился не в репетиционном зале, а в Московском зоопарке. Майя Плисецкая часто рассказывала, что впервые увидела «умирающего лебедя» не на сцене, а в клетке, где восхищённо наблюдала за благородной птицей.

Плисецкая рассказывала, что неоднократно посещала зоопарк, чтобы понаблюдать за лебединой пластикой, формой движения крыльев, посадкой головы на изгибе шеи.

На сцене балерина не просто воспроизводила номер, она буквально переживала историю лебедя, впуская в танец личные эмоции и впечатления, которые накопились с детства. Именно поэтому её исполнение считалось не просто технически совершенным, а глубоко пережитым, наполненным трагической силой и тончайшей пластической выразительностью.

Майя Плисецкая наблюдала за лебедем в зоопарке, чтобы передать его пластику в танце. Фото © ТАСС / Репродукция ТАСС

Опасная дружба. Как общение с Кеннеди чуть не стоило Плисецкой карьеры

Майя Плисецкая имела немало поклонников среди известных личностей. Одним из них был брат президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди. Дружба между Кеннеди и Плисецкой возникла в эпоху, когда отношения между СССР и США были предельно напряжёнными, а любое личное сближение представителей двух стран вызывало подозрения, политические толкования и подчас даже угрозы для участников.

Познакомились они во время зарубежных гастролей Большого театра. Роберт Кеннеди искренне восхищался её талантом и широтой натуры, с восторгом отмечал, что они родились в один день, 20 ноября. После знакомства они обменивались письмами, обсуждали искусство, политику, путешествия, различия между странами.

Однако такая близость не могла остаться незамеченной для советских спецслужб. Контакты Плисецкой за рубежом и без того тщательно контролировались, а общение с представителем американской политической элиты становилось источником подозрений.

Роберт Кеннеди и Майя Плисецкая были очень дружны. Фото © Wikipedia / LBJ Library photo by Yoichi R. Okamoto

«Дело Плисецкой». Почему КГБ считал балерину американской шпионкой

Жизнь Майи Плисецкой была окружена не только славой, признанием и овациями, но и постоянным вниманием спецслужб. Балерина была звездой мирового уровня, часто гастролировала и имела множество связей за пределами СССР. Всё это делало её идеальной кандидатурой для того, чтобы оказаться под пристальным наблюдением Комитета госбезопасности.

В частности, балерину проверяли на предмет сотрудничества с иностранными разведками. Её контакты с западными деятелями культуры и политиками, включая дружбу с Робертом Кеннеди, вызывали особый интерес. Масла в огонь подливали её независимый характер и нежелание подчиняться негласным правилам, по которым жили многие советские артисты.

По словам самой Плисецкой, она всегда ощущала на себе невидимое давление. Сотрудники КГБ были рядом с ней на гастролях, в поездках, на официальных мероприятиях. Несмотря на длительное наблюдение, никаких доказательств шпионской деятельности спецслужбы так и не нашли. Очевидно, их просто не существовало: Плисецкая служила только искусству и сцене.

Не «Лебедь», а ультрас. Тайная страсть Плисецкой к футболу

Фанатка футбольного ЦСКА — фраза, которая на первый взгляд звучит неожиданно применительно к великой балерине. Но Майя Плисецкая была человеком эмоциональным, темпераментным, живым, и любовь к футболу занимала особое место в её жизни.

Она регулярно посещала футбольные матчи с участием своей любимой команды — ЦСКА. Для неё футбол был не только развлечением, но и способом эмоциональной разрядки.

Однажды в интервью, рассуждая о футболе, она сказала следующее: «Какое должно быть самообладание. Ведь нельзя растеряться, нельзя расслабиться ни на секунду. Нельзя потерять мяч… Человек находится в страшном напряжении. Побеждает тот, кто это всё выдерживает».

Причём на стадионе Плисецкая не ограничивалась исключительно молчаливым просмотром игры, она могла вместе с публикой скандировать кричалки и обсуждать ход игры.

«Грешница» в первой шубе макси. Как Плисецкая шокировала Москву

История о том, как Майя Плисецкая привезла из-за границы первую в СССР шубу макси, давно стала легендой, обросшей десятками подробностей и домыслов. Сама балерина по этой части называла себе «Христофором Колумбом в Москве».

Майя Плисецкая первой в СССР стала носить шубу в пол и была иконой стиля. Фото © РИА Новости / Василий Малышев

В 1966 году Плисецкая привезла в Союз каракулевую чёрную шубу в пол, подаренную ей художницей Надей Леже. Когда артистка в первый раз вышла в ней на улицу, то первая же встреченная ею женщина перекрестилась и назвала балерину грешницей.

Плисецкая была человеком с ярким чувством стиля, тонким вкусом и смелостью, которая порой казалась дерзостью. В эпоху, когда мода в Советском Союзе была ограничена дефицитом и идеологическими установками, поступок артистки был почти революционным.

Шубы макси, доходившие до пола, появились в Европе и Америке в 60-е годы и быстро превратились в символ роскоши и свободного отношения к стилю. Плисецкая увидела такую модель во время зарубежных гастролей и захотела заполучить её. В каком-то смысле она стала законодательницей моды против собственной воли — просто следовала своему вкусу, который неизменно оказывался на шаг впереди.

«Моя муза»: как Пьер Карден одевал Плисецкую, а она вдохновляла его

Отношения Майи Плисецкой и Пьера Кардена были не просто сотрудничеством дизайнера и артистки — это был настоящий творческий союз, основанный на взаимном восхищении и глубоком понимании искусства. Карден воспринимал Плисецкую как идеальную модель для своих экспериментов с формой, фактурой и конструкцией. Он ни больше ни меньше называл балерину своей музой.

Майя Плисецкая и Пьер Карден. Фото © ТАСС / EPA / Yuri_Kochetkov

Впервые они встретились в Авиньоне на театральном фестивале, в 1971 году, их познакомила министр культуры СССР Екатерина Фурцева.

— Она танцевала «Кармен-сюиту» на музыку Родиона Щедрина. Майя меня поразила своей искренностью, обнажённостью эмоций на сцене. На время выступления я даже забыл, что танцует русская балерина. В Плисецкой было столько темперамента, столько испанских страстей... Она полностью перевоплотилась на сцене, да так, что я с трудом узнал её после спектакля, — говорил маэстро моды.

Именно Пьер Карден сшил костюмы Плисецкой для балета «Анна Каренина» на музыку её супруга Родиона Щедрина. Сначала он слушал музыку, а потом смотрел, как балерина показывала «свою Каренину». Кутюрье создал десять платьев, в которых были сохранены исторические силуэты XIX века, но при этом в них можно было свободно летать по сцене.

Майя Плисецкая и её муж, композитор Родион Щедрин. Фото © ТАСС / Юрий Машков

В Москве же балерина покупала модную одежду у фарцовщиков. У неё была любимая спекулянтка Клара, и Плисецкая готова была отдать всю свою зарплату за понравившийся заграничный костюм.

Её имя на небе и на земле. Астероид и пионы в честь Плисецкой

В наши дни имя Плисецкой носят астероид и сорт пионов. Оба этих факта стали своего рода признанием её заслуг в мировом искусстве.

Астероид, названный в честь Майи Михайловны, был открыт в 1984 году советским астрономом Людмилой Карачкиной. При этом своё нынешнее название он получил девять лет спустя в знак уважения к великой артистке.

Также в честь знаменитой балерины назван сорт пионов, выведенный в СССР в 1963 году.

Авторы Альмир Хабибуллин