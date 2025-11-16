Врач рассказала, как войти в Рождественский пост и выйти из него без вреда для здоровья

Переход на растительное питание во время Рождественского поста не требует специальной подготовки для здорового человека, поскольку такая диета содержит все необходимые нутриенты. Об этом в беседе с 360.ru рассказала иммунолог-аллерголог, врач-консультант Надежда Логина.

Пост начинается 28 ноября и продлится 40 дней до Рождественского сочельника 6 января. Его главная цель — духовное очищение через молитву, покаяние и добрые дела, а не просто отказ от определённой пищи.

«По этой причине Рождественский пост не требует особой подготовки, так как растительные продукты содержат белки, жиры и углеводы», — пояснила специалист.

По словам специалиста, организм получает всё необходимое из растительных продуктов, которые содержат белки, жиры и углеводы. Однако для некоторых групп людей подготовка всё же необходима. К ним относятся те, кто постится впервые, а также люди с определенными заболеваниями, например, с малокровием или непереносимостью некоторых белков.

Для них врач рекомендует принцип постепенности. Начинать следует за неделю до поста, ежедневно убирая из рациона по одному запрещённому продукту. Такой же мягкий подход следует применять и при завершении поста.

Чтобы не навредить пищеварению, не стоит сразу же набрасываться на мясо и молоко. Выход из поста должен быть плавным: запрещённые ранее продукты нужно вводить в течение недели по одному в день и употреблять небольшими порциями, давая желудочно-кишечному тракту время адаптироваться.

Ранее диетолог рассказала, какие диетические продукты на самом деле могут легко прибавить вам пару килограммов веса. По её словам, самым опасным из них является фруктовый сок, в котором содержится огромное количество сахара.