Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 10:04

В Раде заявили о вероятности прекращения боевых действий к Рождеству

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Народный депутат Верховной Рады Юрий Камельчук допустил, что боевые действия на Украине могут завершиться к Рождеству. Об этом он заявил в эфире «Утро.LIVE».

«Прекращение огня до Рождства (...) появляется снова такая возможность», — заявил парламентарий.

Камельчук полагает, что данный сценарий осуществим только в случае проведения трёхсторонней встречи лидеров России, США и Украины — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Он отметил, что если такая встреча состоится в ноябре, то прекращение боевых действий может быть достигнуто к Рождеству, однако не конкретизировал, идёт ли речь о католическом (25 декабря) или православном (7 января) празднике.

Трамп считает, что Путин заинтересован в разрешении конфликта на Украине
Трамп считает, что Путин заинтересован в разрешении конфликта на Украине

А ранее Трамп заявил, что Украина хочет начать наступательные действия. А отвечая на вопрос о поставках Украине вооружений помимо ракет Tomahawk, хозяин Белого дома отметил, что изучает «другие варианты» и примет решение позже.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar