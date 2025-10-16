В Раде заявили о вероятности прекращения боевых действий к Рождеству
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr
Народный депутат Верховной Рады Юрий Камельчук допустил, что боевые действия на Украине могут завершиться к Рождеству. Об этом он заявил в эфире «Утро.LIVE».
«Прекращение огня до Рождства (...) появляется снова такая возможность», — заявил парламентарий.
Камельчук полагает, что данный сценарий осуществим только в случае проведения трёхсторонней встречи лидеров России, США и Украины — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Он отметил, что если такая встреча состоится в ноябре, то прекращение боевых действий может быть достигнуто к Рождеству, однако не конкретизировал, идёт ли речь о католическом (25 декабря) или православном (7 января) празднике.
А ранее Трамп заявил, что Украина хочет начать наступательные действия. А отвечая на вопрос о поставках Украине вооружений помимо ракет Tomahawk, хозяин Белого дома отметил, что изучает «другие варианты» и примет решение позже.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.