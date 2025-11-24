Рождественский пост в 2025 и 2026 году: Какого числа, как питаться и что нельзя делать
Оглавление
Рождественский пост 2025/2026. С какого числа он начинается? Когда в 2026 году закончится? Календарь питания в Рождественский пост по дням мы сделали. Что можно и что нельзя употреблять в пищу православным верующим, чего нельзя делать в пост, рассказывает Life.ru.
Рождественский пост 2025 — что мы едим с конца ноября до начала января 2026. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture
Рождественский пост 2025-го плавно перетекает в Рождественский пост в 2026 году. Это сама суть православной аскетической практики — не отвлекаться на светские соблазны типа оливье на Новый год. Оливье, кстати, вообще на этот период запрещён, потому что любая животная пища, то есть мясо, молоко, яйца и всё тому подобное — скоромно. Скоромным называют то, что нарушает правила поста. Наоборот, стоит посвятить себя молитве и воссоединению души с Господом. Рождественский пост в 2026 году продлится недолго. Основная часть Рождественского поста придётся на 2025-й.
Суть Рождественского поста и его история
Рождественский пост — его суть и традиции. Почему пост — это не просто диета? Когда он появился? Сколько постились раньше? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova
Рождественский пост — это не просто диета. Суть поста заключается в духовном очищении, укреплении веры и подготовке себя и своего организма к посещению рождественской службы в церкви. Воздерживаться надо не только от животной пищи, но ещё и от мирской суеты. Включая развлечения, например «Новогодние огоньки». Когда Рождественский пост установили, Нового года в современном понимании вообще не было.
Как появился Рождественский пост
Каким был Рождественский пост после падения Римской империи? А какой сейчас Рождественский пост в России и в Армении? Фото © Wikipedia
Среди церковных праздников Рождественский пост занимает особое место. Он не встречается ни у католиков, ни у протестантов. Это только православная практика. Упоминания Рождественского поста встречаются ещё в VI веке, это время, когда Западная Римская империя только-только развалилась и оплотом христианства выступала Византия, выстоявшая в борьбе с варварами. Первоначально Рождественский пост длился 7 дней. В Армянской церкви до сих пор постятся лишь неделю. Ну а в России — все 40 дней.
В 1054 году единая Церковь раскололась на католическую и православную. Далее они развивались параллельно. Рождественский пост сохранялся в первоначальном семидневном виде где-то сотню лет. А в 1166 году византийский патриарх Лука Хрисоверг сделал практику аскезы сорокадневной, чтобы подчеркнуть важность церковного празднования «дня рождения» Иисуса Христа. Великий пост длится 48 дней, и он связан с Пасхой, праздником Воскресения. А Рождественский пост — всего 40, и он привязан к Рождеству.
С какого числа начинается Рождественский пост в 2025 году
С какого числа Рождественский пост — великий, священный период перед Рождеством. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Рождественский пост в 2025 году начинается в четверг, 28 ноября, а в 2026 году он заканчивается 6 января. За день до Рождества Христова. Важно отметить, что в церковном календаре Рождество — всё ещё 25 декабря. Поэтому для православных это всё же Рождественский пост 2025-го. А 2026-й наступит на старый Новый год. После раскола Церквей наши календари стали расходиться, большевики в 1918 году ввели григорианский календарь в качестве основного светского, но Церковь живёт по юлианскому, ибо это вековая традиция. Россия сохраняет православные устои.
Календарь питания в Рождественский пост по дням
Рождественский пост — календарь питания на 2025 и 2026 годы. Как поститься в России. Инфографика © Life.ru
Мы покажем вам календарь питания по дням, чтобы всем православным верующим было максимально понятно, как распланировать готовку с ноября 2025-го по январь 2026-го и какими продуктами закупаться. Выйдет экономно: животные продукты ведь запрещены. Но Рождественский пост по традиции имеет одно существенное послабление — во время него можно есть рыбу. Что-то нам подсказывает, что это послабление напрямую связано с погодой на территории России.
Итак, Рождественский пост 2025-го будет проходить с послаблениями. Расскажем, какая диета и на какие числа ждёт нас с 28 ноября 2025 года по 6 января 2026-го. Вот что мы будем есть.
- Горячая растительная пища с постным маслом (подойдёт подсолнечное, льняное, оливковое и т.д.) — 28 ноября, 3 и 5 декабря, потом 10-е и 12-е числа последнего месяца года. Затем такая диета будет 17, 19, 22 и 29 декабря. На Рождественский пост в 2026 году будем есть горячее растительное с постным маслом 3 и 4 января.
- Рыба и горячее растительное с маслом — как 29, так и 30 ноября. Дары моря разрешены также 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28 и 30 декабря. Совершенно логично, Русская православная церковь знает, какая у нас погода в зимний период. Без белковой пищи просто нельзя было выжить.
- Горячая растительная пища без масла — 24 и 26 декабря. А также на Новый год — 31 и 1 января.
- Сухоядение. Пищу нельзя подвергать термической обработке, то есть готовить. Нужно будет прожить на фруктах, овощах, орехах, хлебе. Это 2 января, единственный сухоядный день в течение Рождественского поста.
- Вообще ничего не едим... Придётся как-то пережить всего один день — 6 января. А 7-го у нас уже праздник, Рождество Христово, и поста нет!
Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост
Рождественский пост в 2026 году — что нельзя делать на Новый год по православным канонам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar
Конечно, Рождественский пост у нас в православной традиции чётко регламентирован. Есть предписания не только по питанию. Что можно, а что нельзя — у Церкви есть ответы на эти вопросы. Вот что нельзя делать во время Рождественского поста.
- Нарушать пост, есть животные продукты.
- Устраивать шумные вечеринки. Увы, никаких салютов на Новый год.
- Конфликтовать, драться, злиться.
- Нецензурно ругаться.
- Курить и пить.
- Вступать в брак.
- Заниматься любовью.
Похоже на довольно жёсткий список запретов... Но не печальтесь, у Церкви есть ещё и разрешения. На самом деле многое дозволено делать в Рождественский пост. Вот какие дела благословенны с 28 ноября 2025-го по 6 января 2026-го.
- Рукоделие, рисование, тихие хобби.
- Зарядка и спорт.
- Музеи, выставки, лекции.
- Моление, исповедь, причащение.
- Добрые дела. Самое время оформить ежемесячный донат в благотворительный фонд.
Мы выяснили, когда начинается Рождественский пост в 2025 году и когда он заканчивается в 2026-м. А ещё узнали немного про традиции. И нашли один интересный факт. В Древней Руси Рождественский пост звали Корочун. Новгородская первая летопись хранит в себе информацию о нём. Историк Карамзин был уверен в том, что такое название прижилось из-за коротких зимних дней. А у Life.ru появился тест о том, кем вы можете являться в русских сказках.