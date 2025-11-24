Рождественский пост в 2025 и 2026 году: Какого числа, как питаться и что нельзя делать Оглавление Суть Рождественского поста и его история Как появился Рождественский пост С какого числа начинается Рождественский пост в 2025 году Календарь питания в Рождественский пост по дням Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост Рождественский пост 2025/2026. С какого числа он начинается? Когда в 2026 году закончится? Календарь питания в Рождественский пост по дням мы сделали. Что можно и что нельзя употреблять в пищу православным верующим, чего нельзя делать в пост, рассказывает Life.ru. 24 ноября, 13:30 Рождественский пост 2025 — что мы едим с конца ноября до начала января 2026. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Рождественский пост 2025-го плавно перетекает в Рождественский пост в 2026 году. Это сама суть православной аскетической практики — не отвлекаться на светские соблазны типа оливье на Новый год. Оливье, кстати, вообще на этот период запрещён, потому что любая животная пища, то есть мясо, молоко, яйца и всё тому подобное — скоромно. Скоромным называют то, что нарушает правила поста. Наоборот, стоит посвятить себя молитве и воссоединению души с Господом. Рождественский пост в 2026 году продлится недолго. Основная часть Рождественского поста придётся на 2025-й.

Суть Рождественского поста и его история

Рождественский пост — его суть и традиции. Почему пост — это не просто диета? Когда он появился? Сколько постились раньше? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

Рождественский пост — это не просто диета. Суть поста заключается в духовном очищении, укреплении веры и подготовке себя и своего организма к посещению рождественской службы в церкви. Воздерживаться надо не только от животной пищи, но ещё и от мирской суеты. Включая развлечения, например «Новогодние огоньки». Когда Рождественский пост установили, Нового года в современном понимании вообще не было.

Как появился Рождественский пост

Каким был Рождественский пост после падения Римской империи? А какой сейчас Рождественский пост в России и в Армении? Фото © Wikipedia

Среди церковных праздников Рождественский пост занимает особое место. Он не встречается ни у католиков, ни у протестантов. Это только православная практика. Упоминания Рождественского поста встречаются ещё в VI веке, это время, когда Западная Римская империя только-только развалилась и оплотом христианства выступала Византия, выстоявшая в борьбе с варварами. Первоначально Рождественский пост длился 7 дней. В Армянской церкви до сих пор постятся лишь неделю. Ну а в России — все 40 дней.

В 1054 году единая Церковь раскололась на католическую и православную. Далее они развивались параллельно. Рождественский пост сохранялся в первоначальном семидневном виде где-то сотню лет. А в 1166 году византийский патриарх Лука Хрисоверг сделал практику аскезы сорокадневной, чтобы подчеркнуть важность церковного празднования «дня рождения» Иисуса Христа. Великий пост длится 48 дней, и он связан с Пасхой, праздником Воскресения. А Рождественский пост — всего 40, и он привязан к Рождеству.

С какого числа начинается Рождественский пост в 2025 году

С какого числа Рождественский пост — великий, священный период перед Рождеством. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Рождественский пост в 2025 году начинается в четверг, 28 ноября, а в 2026 году он заканчивается 6 января. За день до Рождества Христова. Важно отметить, что в церковном календаре Рождество — всё ещё 25 декабря. Поэтому для православных это всё же Рождественский пост 2025-го. А 2026-й наступит на старый Новый год. После раскола Церквей наши календари стали расходиться, большевики в 1918 году ввели григорианский календарь в качестве основного светского, но Церковь живёт по юлианскому, ибо это вековая традиция. Россия сохраняет православные устои.

Календарь питания в Рождественский пост по дням

Рождественский пост — календарь питания на 2025 и 2026 годы. Как поститься в России. Инфографика © Life.ru

Мы покажем вам календарь питания по дням, чтобы всем православным верующим было максимально понятно, как распланировать готовку с ноября 2025-го по январь 2026-го и какими продуктами закупаться. Выйдет экономно: животные продукты ведь запрещены. Но Рождественский пост по традиции имеет одно существенное послабление — во время него можно есть рыбу. Что-то нам подсказывает, что это послабление напрямую связано с погодой на территории России.

Итак, Рождественский пост 2025-го будет проходить с послаблениями. Расскажем, какая диета и на какие числа ждёт нас с 28 ноября 2025 года по 6 января 2026-го. Вот что мы будем есть. Горячая растительная пища с постным маслом (подойдёт подсолнечное, льняное, оливковое и т.д.) — 28 ноября, 3 и 5 декабря, потом 10-е и 12-е числа последнего месяца года. Затем такая диета будет 17, 19, 22 и 29 декабря. На Рождественский пост в 2026 году будем есть горячее растительное с постным маслом 3 и 4 января.

Рыба и горячее растительное с маслом — как 29, так и 30 ноября. Дары моря разрешены также 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28 и 30 декабря. Совершенно логично, Русская православная церковь знает, какая у нас погода в зимний период. Без белковой пищи просто нельзя было выжить.

Горячая растительная пища без масла — 24 и 26 декабря. А также на Новый год — 31 и 1 января.

Сухоядение. Пищу нельзя подвергать термической обработке, то есть готовить. Нужно будет прожить на фруктах, овощах, орехах, хлебе. Это 2 января, единственный сухоядный день в течение Рождественского поста.

Вообще ничего не едим... Придётся как-то пережить всего один день — 6 января. А 7-го у нас уже праздник, Рождество Христово, и поста нет!

Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост

Рождественский пост в 2026 году — что нельзя делать на Новый год по православным канонам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Конечно, Рождественский пост у нас в православной традиции чётко регламентирован. Есть предписания не только по питанию. Что можно, а что нельзя — у Церкви есть ответы на эти вопросы. Вот что нельзя делать во время Рождественского поста. Нарушать пост, есть животные продукты.

Устраивать шумные вечеринки. Увы, никаких салютов на Новый год.

Конфликтовать, драться, злиться.

Нецензурно ругаться.

Курить и пить.

Вступать в брак.

Заниматься любовью.

Похоже на довольно жёсткий список запретов... Но не печальтесь, у Церкви есть ещё и разрешения. На самом деле многое дозволено делать в Рождественский пост. Вот какие дела благословенны с 28 ноября 2025-го по 6 января 2026-го. Рукоделие, рисование, тихие хобби.

Зарядка и спорт.

Музеи, выставки, лекции.

Моление, исповедь, причащение.

Добрые дела. Самое время оформить ежемесячный донат в благотворительный фонд.

Мы выяснили, когда начинается Рождественский пост в 2025 году и когда он заканчивается в 2026-м. А ещё узнали немного про традиции. И нашли один интересный факт. В Древней Руси Рождественский пост звали Корочун. Новгородская первая летопись хранит в себе информацию о нём. Историк Карамзин был уверен в том, что такое название прижилось из-за коротких зимних дней. А у Life.ru появился тест о том, кем вы можете являться в русских сказках.

Авторы Любовь Свободная