Акафист и молитва иконе «Всех скорбящих Радость»: текст на русском и тропарь Оглавление Акафист иконе «Всех скорбящих Радость»: когда и как читать Акафист иконе «Всех скорбящих Радость»: полный текст читать Кондак 1 Икос 1 Кондак 2 Кондак 3 Кондак 4 Икос 4 Кондак 5 Икос 5 Кондак 6 Икос 6 Кондак 7 Икос 7 Кондак 8 Икос 8 Кондак 9 Икос 9 Кондак 10 Икос 10 Кондак 11 Икос 11 Кондак 12 Икос 12 Кондак 13 Молитва иконе «Всех скорбящих Радость» Тропарь, кондак и канон иконе «Всех скорбящих Радость» Как читать акафист дома и перед праздником 6 ноября Слушать акафист иконе «Всех скорбящих Радость» онлайн Частые вопросы Акафист и молитва иконе «Всех скорбящих Радость»: полный текст, тропарь, кондак. Как читать акафист дома и в праздник 6 ноября, что просят у иконы. Акафист иконе «Всех скорбящих Радость»: текст читать. Обложка © ChatGPT

Акафист иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость» читают дома и в храме, в том числе перед днём празднования образа — 6 ноября. Ниже Life.ru приводит полный текст акафиста, молитву, тропарь и кондак, а также объясняет, когда и как их читать.

Текст акафиста ниже — церковнославянский в гражданском начертании. Это не современный литературный перевод.

Содержание: акафист — когда и как читать; полный текст акафиста; молитва; тропарь и кондак; как читать дома; где слушать; ответы на частые вопросы.

О происхождении образа, его значении и традиции почитания Life.ru рассказывает отдельно: «Икона “Всех скорбящих Радость”: история, значение, в чём помогает».

Акафист иконе «Всех скорбящих Радость»: когда и как читать

Акафист — особое хвалебное молитвенное песнопение. Читать его можно не только 6 ноября: строгого церковного правила, ограничивающего молитву только днём праздника, нет.

Дома акафист можно читать утром, днём или вечером. Его допустимо присоединить к обычному молитвенному правилу. При этом само чтение не следует воспринимать как обряд, который гарантирует исполнение просьбы.

Празднование иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» совершается 6 ноября по новому стилю, или 24 октября по старому. В этот день в православных храмах служат в честь образа.

Акафист иконе «Всех скорбящих Радость»: полный текст читать

Акафист состоит из 13 кондаков и 12 икосов. После 13-го кондака его традиционно читают ещё дважды, затем повторяют первый икос и первый кондак.

Кондак 1

Взбранней Воеводе победительная, яко избавльшеся от вечныя смерти благодатию от Тебе рождшагося Христа Бога нашего и Твоим матерним пред Ним ходатайством, благодарственная восписуем Ти, раби Твои: яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед и скорбных обстояний свободи, зовущих:

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Икос 1

Ангел предстатель послан бысть с Небесе рещи Богородице: радуйся, возвещая Божественным воплощением Христовым хотящую родитися от Нея Радость всему миру, в скорби погибающу. Темже и мы, грехми обремененнии, надежду спасения в Тебе улучивше, умильно взываем Ти:

Радуйся, Божие ко грешным благоволение; радуйся, кающихся пред Господем Богом крепкое заступление.

Радуйся, падшаго Адама воззвание; радуйся, слез Евиных избавление.

Радуйся, греховную отъемлющая скверну; радуйся, бане, омывающая совесть.

Радуйся, рождшая Избавителя, беззакония наша туне очищающаго; радуйся, всечудное всех к Богу примирение.

Радуйся, мосте, воистину преводяй нас от смерти к животу; радуйся, мир от потопа греховнаго спасшая.

Радуйся, лествице небесная, Еюже Господь к нам сниде; радуйся, вина всех обожения.

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Кондак 2

Видяще токи чудес, изливаемыя от святыя Твоея иконы, благая Богородительнице, яко Ты еси молящихся благая помощница, обидимых заступница, ненадеющихся надежда, печальных утешение, алчущих кормительница, нагих одеяние, девственных целомудрие, странных наставница, труждающихся помощь, слепых прозрение, глухих благослышание, больных исцеление, благодарственне вопием о Тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум недоразуменный находящих на ны лютых скорбей разумети идуще, к Тебе прибегаем, о Мати и Дево, утешения требующе. Ты же, яко благая, научи ны разумети в них благаго Сына Твоего милосердое промышление во спасение душ наших и очищение многих согрешений, да взываем Ти радостно:

Радуйся, обуреваемых тихое пристанище; радуйся, сумнящихся известное утверждение.

Радуйся, едина Мати милосердия; радуйся, скорая помощнице сущим в бедах и напастех.

Радуйся, скорбьми грехи наша очищающая; радуйся, печалию наша немощи душевныя врачующая.

Радуйся, суетныя радости мира сего презирати нас научающая; радуйся, от мира к премирным ум наш возводящая.

Радуйся, от любве земныя к небесней Божией любви нас привлекающая; радуйся, в самых страданиях наших утешение и благодатную жизнь нам подающая.

Радуйся, обетование благ вечных; радуйся, Ходатаице вечныя радости.

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Кондак 3

Силою свыше укрепи мя, благая Владычице, недугующа телом и душею, и посещения Твоего сподоби и промышления, мрак уныния и скорби, облежащий мя, отгоняюще, да спасаемый Тобою, непрестанно вопию Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи богатство милосердия неизреченное, всем скорбящим руку помощи простираеши, недуги врачующи, страсти исцеляющи. Не презри и мене, благая Владычице, на одре немощи моея низлежаща и вопиюща Ти:

Радуйся, милости сокровище многоценное; радуйся, отчаянных едина надеждо.

Радуйся, тела моего врачевание; радуйся, души моея спасение.

Радуйся, твердая крепосте немощных; радуйся, изнемогающих заступнице и укрепление.

Радуйся, гнев Божий Твоим молением скоро утоляющая; радуйся, страсти наша силою молитв Твоих укрощающая.

Радуйся, слепых зрение, глухих слышание; радуйся, хромых хождение, немых глаголание.

Радуйся, болящих благонадежное посещение; радуйся, яко Тобою по мере веры подаются благодатная исцеления всем немощствующим.

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Кондак 4

Буря многих бед и напастей обдержит мя, и волнения не ктому терплю: Ты же, яко милостивая Мати Спаса моего и Бога, воздвигни руце к Сыну Твоему, молящи Его, да призрит на лютую скорбь сердца моего и воздвигнет мя из пучины отчаяния, вопиющаго Ему: Аллилуиа.

Икос 4

Слышащи, Пресвятая Дево и Мати, Симеона праведнаго проречение: Тебе же Самой душу пройдет оружие, слагала еси в сердце Твоем вся глаголы сия, разумевающи, яко радость матерняго сердца о чадех многих печалей в мире сем бывает причастна. Темже, яко искушенней по всяческим и спострадати матерней скорби могущей, взываем Ти:

Радуйся, радость миру Христа Спасителя рождшая; радуйся, мир от скорбей избавляющая.

Радуйся, хуления и клеветы на Сына Твоего терпевшая; радуйся, страданием Его спострадавшая.

Радуйся, скорбных матерей утешение; радуйся, чад их благодатное охранение.

Радуйся, в бедах скорое нам заступление; радуйся, заблудших исправление.

Радуйся, младенцев питание; радуйся, юных наставление.

Радуйся, Мати сиротствующих; радуйся, вдов заступление.

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Кондак 5

Боготочную Кровь Сына Твоего, на Кресте за спасение наше изливаемую, зрящи, яко Раба Господня, смиренно воли Отца, Иже на небесех, повинующаяся, нам образ злострадания и терпения явила еси, да и мы, в пещи искушений и бед сущии, вопием смиренно Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видя Тя Сын Твой и Бог при Кресте стоящую с возлюбленным учеником и сердцем Ему сраспинающуюся, глаголаше: Жено, се сын Твой, и ученику: се, Мати твоя, всыновляя Тебе вся верующия в Него. Мы же, яко общницы скорби и страданий Сына Твоего, имеюще в Тебе благую Матерь, на Тя все упование в скорби возлагающе, вопием Ти:

Радуйся, Мати рода христианскаго; радуйся, усыновившая нас при Кресте Сына Твоего.

Радуйся, Бога с человеки соединившая; радуйся, верных Господеви сочетавшая.

Радуйся, Агнице, рождшая Агнца, вземшаго грехи мира; радуйся, чаше, черплющая нам радость от Источника безсмертия.

Радуйся, споручнице спасения грешных; радуйся, взыскание погибших.

Радуйся, нечаянная грешных радосте; радуйся, падших востание.

Радуйся, целительнице всех немощей; радуйся, утоление всякия печали.

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Кондак 6

Проповедуют милости Твоя, Богомати, вси концы вселенныя, ибо честным покровом Твоим покрываеши весь род христианский, о немже непрестанно молишися Христу Спасителю нашему и избавляеши от всех бед благонравныя и богобоящияся рабы, верно вопиющия Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия благодать светозарная от пречудныя иконы Твоея, Богомати, пред неюже со слезами припадающе, молим Ти ся: отжени облак нашедших на ны искушений, да вопием Ти радостно:

Радуйся, приносящая к Сыну Твоему и Богу моления верных; радуйся, и Сама у Престола Сына Твоего непрестанно молящаяся о нас.

Радуйся, предстательнице к Богу, мир от бед спасающая; радуйся, заступнице рода христианскаго, от Бога нам дарованная.

Радуйся, древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози; радуйся, древо светлоплодовитое, имже питаются вернии.

Радуйся, покрове миру, ширший облака; радуйся, земле обетования, из неяже течет мед и млеко.

Радуйся, светлый облаче, верныя непрестанно освещающий; радуйся, столпе огненный, наставляяй избранныя к небесному наследию.

Радуйся, ниво, растящая обилие щедрот; радуйся, подательнице всякия благости.

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Кондак 7

Хотящи явити токи чудес от Своея иконы, Всех скорбящих Радости, повелела еси, Владычице, болящей Евфимии молебная пения пред тою совершати, и получивши исцеление, всем проповедати милости, ради тоя иконы явленныя, да не сокрыт будет источник благодатных исцелений всем требующим. Темже и мы не таим Твоих благодеяний, но благодарственне прославляюще Бога, вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 7

Новая купель Силоамская паче оныя древния явися, Пречистая Владычице, храм Твой, в немже покланяемся чудотворней иконе Твоей: ибо не единою в лето и токмо первее входящим здравие тела подаеши, но всегда всякий недуг и всякую язву душевную и телесную врачуеши с верою и любовию к Тебе прибегающих. Сего ради вопием Ти:

Радуйся, купель, в нейже вся скорби наша погружаются; радуйся, чаше, Еюже радость и спасение восприемлем.

Радуйся, каменю, напоивший жаждущия жизни; радуйся, древо, услаждающее сланыя воды житейскаго моря.

Радуйся, животворныя воды неистощимый источниче; радуйся, бане, омывающая греховную скверну.

Радуйся, скорбей наших услаждение; радуйся, печалей наших утоление.

Радуйся, болезней наших врачевание; радуйся, бед избавление.

Радуйся, демонов попрание; радуйся, врагов посрамление.

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Кондак 8

Странницы и пришельцы вси есмы на земли сей, по глаголу апостолову: беды от врагов, беды от сродник, беды от лжебратии терпяще в лишениих многих и скорбех. Ты же, Владычице, яко Благая Одигитрие, настави нас к тихому пристанищу, и моли Сына Твоего прощению прегрешений нам прежде конца дароватися, да непрестанно вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Все житие наше на земли болезненно и печали исполнено от клеветы, досаждения, укорения и иных многовидных бед и напастей: немощствует бо тело, изнемогает и дух наш. К Тебе убо прибегаем, Богомати, пред пречистою иконою Твоею припадающе, исполни радости и веселия скорбная сердца наша, да вопием Ти:

Радуйся, путеводительнице, к небесному отечеству нас руководящая; радуйся, Царице неба и земли, врата райская нам отверзающая.

Радуйся, милостивая, нас милующая; радуйся, домостроительнице, житие наше добре устрояющая.

Радуйся, руно орошенное, еже Гедеон предвиде; радуйся, блаженное чрево, невместимаго всеми Бога вместившее.

Радуйся, купино неопалимая; радуйся, нерушимая стено.

Радуйся, живоносный источниче; радуйся, цвете неувядаемый.

Радуйся, умягчение злых сердец; радуйся, умиление благих.

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Кондак 9

Всякая житейская в мире сем сладость печали бывает причастна: слава не стоит, богатство мимотечет, лепота и здравие увядают, друзи и искреннии смертию отъемлются. Услади убо наша скорби, благих виновная, Твою нетленную дающи радость нам, вопиющим Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещаннии недоумеют, киими словесы скорбящия утешати, но Сама, Владычице, возглаголи сердцам нашим утешение, благодати Твоея лучами облак скорби нашея и мрак уныния разгоняющи, да взываем Ти:

Радуйся, обрадовавшая надеянием на Тя всех христиан; радуйся, радосте и умирение миру.

Радуйся, подательнице Божественныя благости; радуйся, надеждо благ вечных.

Радуйся, кораблю хотящих спастися; радуйся, пристанище житейских плаваний.

Радуйся, верная хранительнице уповающих на Тя по Бозе; радуйся, одеждо нагих дерзновения.

Радуйся, хранительнице всех и утверждение; радуйся, всех верных ограждение и священное прибежище.

Радуйся, помоще верно молящихся Тебе; радуйся, светлое благодати познание.

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Кондак 10

Спасти хотяй род человеческий от вечныя муки и непрестающия скорби, Человеколюбец Господь в приснодевственную утробу Твою вселися и Тебе, Матерь Свою, дарова погибающим в помощь, покров и защищение, да будеши печальным утешение, скорбящим радование, отчаянным надежда, вечныя муки Своим ходатайством избавляющая и к небесному веселию приводящая всех, верно вопиющих Сыну Твоему и Богу нашему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси девам, Богородице Дево, и всем к Твоему покрову прибегающим. Темже молим Тя: заступи, покрый и соблюди всех сирых и безпомощных от искушений, озлоблений и бед, Тебе с любовию взывающих:

Радуйся, столпе девства; радуйся, чистоты и целомудрия сосуде избранный.

Радуйся, воинствующим на плоть целомудрием изрядное венчание; радуйся, во иночестве благоскорбящим подательнице вечнаго радования.

Радуйся, пламень страстей изменяющая; радуйся, мрак искушений прогоняющая.

Радуйся, наставнице целомудрия; радуйся, чистоты ограждение.

Радуйся, исправление человеков; радуйся, Еюже от падения востахом.

Радуйся, твердое веры утверждение; радуйся, приятное молитвы кадило.

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Кондак 11

Пение всеумиленное приносим Ти, раби Твои, Богородице, яко всесильней заступнице рода нашего: утоли болезни многовоздыхающих душ наших, укроти гнев Божий, праведно на ны движимый грех ради наших, избави нас от всякия лютыя скорби и болезни, вопиющих о Тебе Богу: Аллилуиа.

Акафист иконе «Всех скорбящих Радость». Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

Икос 11

Светоприемная свеща, углем благодати Божия возжженная, явися нам пречестная икона Твоя, Владычице, на освящение наше и утешение. Мы же, любовию чтуще ю и с верою припадающе к ней, вопием Ти:

Радуйся, сильным Твоим заступлением от всех бед нас избавляющая; радуйся, от труса и потопа нас защищающая.

Радуйся, от глада душевнаго и телеснаго нас снабдевающая; радуйся, огнь росою молитв Твоих угашающая.

Радуйся, от смертнаго губительства нас спасающая; радуйся, в бранех крепкая помощнице.

Радуйся, от нашествия иноплеменных нас ограждающая; радуйся, от междоусобныя брани охраняющая.

Радуйся, плавающих легкое по водам прехождение; радуйся, путешествующих добрая водительнице.

Радуйся, пленных свобождение; радуйся, от належащаго праведнаго прещения Божия скорое избавление.

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Кондак 12

Благодати залог восхотевши дати роду нашему, цельбоносную икону Твою явила еси нам, Богомати, от неяже токи чудес с верою приходящим источаются, недузи врачуются и скорби утоляются. Сего ради радостно о Тебе вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твоя милости и чудеса, Богородительнице, хвалим Тя вси, яко твердую предстательницу нашу, и со умилением покланяемся Тебе, молящейся о нас, и просим: воздвигни руце к Сыну Твоему, да всегда в сей жизни и по смерти нашей милосердие Его неотступно будет от нас, взывающих Ти:

Радуйся, непостыдное наше упование в животе и по преставлении нашем; радуйся, уповающим на Тя мирен конец жития сего подающая.

Радуйся, в день судный наша надеждо и защищение; радуйся, Судии праведнаго умоление.

Радуйся, геенны вечныя избавление; радуйся, надеждо вечнаго спасения.

Радуйся, ключу Царствия Христова; радуйся, двере райская.

Радуйся, мосте, к небесем приводяй; радуйся, всех кающихся грешников прибежище и благая заступнице.

Радуйся, Ангелов радосте; радуйся, всех праведных славо и утешение.

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, всех скорбящих Радосте.

Кондак 13

О Всепетая Богообрадованная Мати, рождшая на радость небу и земли Царя Христа, Бога нашего! Услыши глас скорбящих раб Твоих, и приемши сие малое моление наше, избави нас от всяких бед, скорбей и напастей; недуги наша исцели, напрасныя клеветы потреби, всяку злобу и вражду отжени от нас и будущия изми муки о Тебе вопиющих: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды. После него вновь читаются первый икос и первый кондак.

Молитва иконе «Всех скорбящих Радость»

О Пресвятая Владычице Богородице, вышшая Херувим и честнейшая Серафим, Богоизбранная Отроковице, всех скорбящих Радосте! Подаждь утешение и нам, в скорби сущим: разве бо Тебе иного прибежища и помощи не имамы. Ты едина еси радости нашея ходатаица, и яко Матерь Божия и Мати милосердия, предстоящи у Престола Пресвятыя Троицы, можеши нам помощи: никтоже бо притекаяй к Тебе посрамлен отходит.

Услыши убо и нас, ныне в день скорби пред Твоею иконою припадающих и со слезами Тебе молящихся: отжени от нас належащия на нас скорби и печали в сей временней жизни, не лишены же ны сотвори Твоим всесильным ходатайством и вечныя нескончаемыя радости в Царствии Сына Твоего и Бога нашего. Аминь.

Перед иконой верующие обращаются к Богородице в скорбях, болезнях и сложных обстоятельствах, просят утешения и помощи. При этом молитва в православной традиции не рассматривается как способ гарантированно получить желаемое и не заменяет обращения к врачу при болезни.

Запрос «молитва иконе “Всех скорбящих Радость с грошиками”» относится к другому почитаемому списку того же образа. Для иконы «с грошиками» установлен отдельный день празднования — 5 августа.

Тропарь, кондак и канон иконе «Всех скорбящих Радость»

Тропарь, глас 2:

Всех скорбящих Радосте, и обидимых Заступнице, и алчущих Питательнице, странных Утешение, обуреваемых Пристанище, больных Посещение, немощных покров и Заступнице, Жезл старости, Мати Бога Вышняго Ты еси, Пречистая: потщися, молимся, спастися рабом Твоим.

Кондак, глас 6:

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

И тропарь, и кондак используются в богослужении в честь иконы. Их тексты приводит, в частности, официальный сайт Валаамского монастыря.

Канон иконе «Всех скорбящих Радость» — отдельное богослужебное произведение. Его не следует путать с акафистом: структура и порядок чтения у них различаются.

Как читать акафист дома и перед праздником 6 ноября

Как читать акафист дома и перед праздником 6 ноября. Фото

Для домашнего чтения не требуется сложного отдельного обряда. Можно выбрать спокойное время, встать перед иконой, если она есть дома, и постараться читать внимательно, понимая смысл слов.

Традиционно акафист читают стоя. Но это не означает, что больной или пожилой человек обязан молиться через физическую боль: при необходимости читать можно сидя.

Нет и общего требования читать акафист обязательно три, семь или 40 дней подряд. Продолжительное молитвенное правило можно взять добровольно или обсудить со священником.

Если церковнославянские слова непонятны, лучше разобраться в их значении, чем стремиться закончить текст быстрее. Сам акафист можно читать как 6 ноября, так и в другие дни.

Молитву Господню и её смысл Life.ru разбирал отдельно: «Отче наш»: полный текст молитвы и разбор по строкам.

Слушать акафист иконе «Всех скорбящих Радость» онлайн

Акафист можно не только читать, но и слушать. Для публикации лучше использовать запись, размещённую самим правообладателем или официальным православным проектом, а не перезаливать чужое аудио.

В открытом доступе есть, например, запись полного акафиста на официальном YouTube-канале проекта «Акафистник». При встраивании видео в материал следует использовать штатный плеер YouTube и не загружать запись на сервер Life.ru отдельно.

Частые вопросы

Когда читают акафист «Всех скорбящих Радость»?

Читать его можно в любой день. Особенно часто акафист читают перед праздником иконы и 6 ноября, но церковного запрета на чтение в другое время нет.

Можно ли читать акафист дома?

Да. Акафист можно читать самостоятельно дома. Для этого не требуется специального разрешения.

Обязательно ли читать акафист стоя?

Традиционно — стоя. Но при болезни, возрасте или плохом самочувствии допустимо молиться сидя.

Нужно ли читать акафист 40 дней?

Обязательного общецерковного правила о 40 днях нет. Это может быть личное молитвенное правило или благословение священника.

Когда празднуют икону «Всех скорбящих Радость»?

Основное празднование приходится на 6 ноября, или 24 октября по старому стилю. Икона «Всех скорбящих Радость (с грошиками)» отдельно почитается 5 августа.

Подробнее об истории образа, его значении и традиции почитания — в материале Life.ru «Икона “Всех скорбящих Радость”: история, значение, в чём помогает».

Каким святым и перед какими образами принято молиться в разных жизненных обстоятельствах, Life.ru собрал в отдельном гиде по святым и иконам.

Авторы Кирилл Золотарев