Каким святым и какой иконе молиться: о здоровье, детях, работе и от пьянства Оглавление Как выбрать, какой иконе и какому святому молиться Что делать, если пришли в храм впервые Нужна ли особая икона дома Кому молиться о детях О здоровье детей О взрослом сыне и дочери Кому молиться о зачатии, беременности и родах Кому молиться о здоровье Перед операцией При онкологии Кому молиться от пьянства и алкоголизма Кому молиться о замужестве, любви и семье О замужестве дочери и женитьбе сына О сохранении семьи и примирении Кому молиться о работе, деньгах и достатке О трудоустройстве О делах и прибыли Кому молиться о жилье, продаже и покупке квартиры Кому молиться об учёбе и экзаменах Кому молиться о воинах О пропавших без вести Другие нужды Иконы Богородицы: кому и о чём молиться Икона С чем связано почитание и о чём обычно молятся Частые вопросы Кому молиться о здоровье, детях, зачатии, замужестве, работе, жилье и от пьянства: какие иконы и святые помогают в каждой нужде — гид с таблицей. Каким святым и какой иконе молиться: о здоровье, детях, работе и от пьянства. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда болеет ребёнок, близкий страдает от зависимости или семья остаётся без работы, вопрос «какой иконе молиться» часто возникает раньше других. В храме множество образов, а советы знакомых не всегда совпадают. Этот гид поможет найти понятный ориентир: перед какими иконами верующие молятся в разных обстоятельствах, к каким святым обращаются и где прочитать подробности. Истории святынь и даты их почитания собраны в разделе Life.ru «Церковные праздники».

Короткий ответ: о любой нужде можно молиться Богу, просить заступничества Богородицы и молитв святых. Икона помогает сосредоточиться на молитве, но не действует сама по себе. Связь святого с определённой просьбой — традиция почитания, а не запрет обращаться к нему по другому поводу.

Кому молиться о здоровье, детях, зачатии, замужестве, работе, жилье и от пьянства: какие иконы и святые помогают в каждой нужде — гид с таблицей. Инфографика Life.ru

Таблица показывает распространённые молитвенные обращения. Она не устанавливает обязательный порядок: человеку не нужно искать редкий образ или посещать особый храм, чтобы начать молиться.

Дети и их воспитание: иконы «Воспитание», Казанская; святые Стилиан Пафлагонский, Сергий Радонежский. Молитвы за детей.

Зачатие, беременность, роды: иконы Феодоровская, «Помощница в родах»; святые Иоаким и Анна, Матрона Московская. Молитвы Богородице.

Здоровье и операция: иконы «Целительница», «Всецарица»; святые Пантелеимон, Лука Крымский, Матрона Московская. Молитвы за здравие.

Пьянство и зависимость: икона «Неупиваемая Чаша»; святые Вонифатий, Моисей Мурин. Молитвы от пьянства.

Замужество и семья: иконы «Неувядаемый Цвет», образ Покрова Богородицы; святые Ксения Петербургская, Пётр и Феврония. Молитвы о замужестве.

Работа и достаток: икона «Спорительница хлебов»; святые Спиридон Тримифунтский, Трифон. Молитвы Спиридону.

Жильё, покупка, продажа: образ Спасителя или Богородицы, отдельной иконы не требуется; святые Спиридон Тримифунтский, Николай Чудотворец. Молитвы Спиридону.

Учёба и экзамены: икона «Прибавление ума»; святой Сергий Радонежский. День памяти Сергия Радонежского.

Воины и пропавшие без вести: образы Спасителя и Богородицы; святые Георгий Победоносец, Александр Невский, Феодор Ушаков. Молитвы за воинов.

Потерянные вещи и кража: образ Спасителя или святого, отдельной иконы не требуется; святой Иоанн Воин. Молитвы в житейских нуждах.

Дорога и путешествие: образы Спасителя, Богородицы и Николая Чудотворца; святой Николай Чудотворец. Молитвы Николаю.

Суд и заключение: образ Спасителя, отдельной иконы не требуется; можно обратиться к своему небесному покровителю. Молитвы о помощи.

Забота о животных: образ Спасителя, отдельной иконы не требуется; святые Флор и Лавр, Власий Севастийский. Молитва о животных.

Упокой усопших: образ Спасителя, распятие; молитву об усопшем обращают к Богу. Молитвы за упокой.

Владимирская икона Божией Матери. Автор исторического образа неизвестен. Общественное достояние. Wikimedia Commons

Как выбрать, какой иконе и какому святому молиться

В православии молятся не доске, краскам или окладу, а тому, кто изображён на иконе. Это объясняет протоиерей Серафим Слободской в «Законе Божием». Образ Спасителя напоминает о Христе, Богородичная икона — о Божией Матери, именная — о конкретном святом.

Разные названия Богородичных икон не означают, что перед каждым образом обращаются к разной заступнице. Казанская, Владимирская, Иверская и другие иконы изображают одну и ту же Богородицу. Их отличают история, композиция и традиции почитания. Поэтому перед привычным домашним образом можно молиться и о больном родителе, и о ребёнке, и о семейном мире.

Священник Павел Семёнов в опубликованном на «Азбуке веры» разборе почитания святых предупреждает о подмене молитвы представлением о «специализациях» угодников. Верующие просят святого молиться вместе с ними Богу. Из жития и церковной традиции понятно, почему к одному святому чаще обращаются учащиеся, а к другому — путешественники, но эти связи не ограничивают его молитвенное заступничество.

Что делать, если пришли в храм впервые

Можно начать с тихой личной молитвы перед образом Спасителя или Богородицы. Назовите человека, о котором просите, и свою нужду. Если трудно подобрать слова, возьмите обычный молитвослов или попросите священника подсказать подходящую молитву. Необязательно сразу заказывать несколько служб и покупать много свечей.

Свеча — знак молитвы и пожертвование, а не плата за исполнение просьбы. Её можно поставить на подсвечник, не мешая другим молящимся. Если непонятно, куда поставить свечу о здравии или об упокоении, спокойно уточните у сотрудника храма.

Для церковного поминовения подают записки о здравии или об упокоении с именами крещёных православных христиан. Если имя при крещении неизвестно или человек не крещён, лучше обсудить ситуацию со священником. Лично молиться о близком можно и тогда, когда его имя нельзя включить в обычную литургическую записку.

Молебен — отдельное богослужение с просьбой или благодарением. Например, о болящем, перед началом дела или в благодарность за помощь. Записка дополняет личную молитву.

Нужна ли особая икона дома

Для домашней молитвы обычно выбирают образы Христа и Богородицы, а также своего небесного покровителя. Life.ru объяснял, как подобрать именную икону и устроить красный угол дома. Размер, цена, материал и количество образов не определяют, будет ли услышана молитва.

Кому молиться о детях

О детях верующие обращаются к Богородице перед Казанской иконой и образом «Воспитание». С почитанием последнего связана просьба о духовном взрослении ребёнка, разуме и добром направлении жизни. Это обращение касается и самого ребёнка, и родителей, которым нужны терпение и мудрость.

Преподобного Стилиана Пафлагонского традиционно просят о младенцах и здоровье детей. Его житие рассказывает о заботе святого о семьях и больных детях. Преподобному Сергию Радонежскому молятся об учёбе — эта традиция связана с рассказом о том, как отрок Варфоломей, будущий Сергий, учился грамоте.

О здоровье детей

За заболевшего ребёнка можно молиться Спасителю и Богородице, обратиться к великомученику Пантелеимону или Стилиану. Не нужно ждать, когда найдётся определённая икона: медицинская помощь и молитва могут начинаться одновременно. Родителям важно передавать врачу сведения о состоянии ребёнка, а духовные вопросы обсуждать со священником.

О взрослом сыне и дочери

Родители молятся о здоровье, семье, работе и разумных решениях взрослого сына или дочери. При этом молитва не даёт права управлять их жизнью и требовать брака с выбранным родителями партнёром.

Тексты для разных обстоятельств собраны в материале Life.ru о молитвах за детей. Об истории почитаемого Богородичного образа — в статье о Казанской иконе.

Кому молиться о зачатии, беременности и родах

С просьбой о рождении ребёнка верующие обращаются к праведным Иоакиму и Анне, родителям Богородицы. В церковном предании они долго оставались бездетными. Молитвы этим святым содержат обращения супругов о даровании детей и семейном благополучии.

Во время беременности и перед родами молятся Богородице перед Феодоровской иконой и образом «Помощница в родах». В молитвенной традиции эти образы связаны с материнством, ожиданием ребёнка и просьбой о благополучном рождении. За помощью в семейных скорбях обращаются также к блаженной Матроне Московской.

Бесплодие нельзя объяснять человеку как доказательство недостаточной веры или наказание, о котором окружающим всё известно. Молитва не гарантирует беременность и не заменяет обследования пары. Поддержка близких в такой ситуации означает в том числе отказ от давления, сравнений с другими семьями и советов о «проверенном» религиозном способе зачать ребёнка.

Перед родами можно просить о спокойствии, о ребёнке и о врачах. Общие обращения собраны в подборке молитв Богородице, а о почитании Матроны — в материале Life.ru о святой и её мощах.

Кому молиться о здоровье

Великомученик Пантелеимон. Афанасий Василикос Адаминос, 1887 год. Общественное достояние. Wikimedia Commons

О здравии верующие молятся Господу, Богородице и святым. Великомученик Пантелеимон почитается как целитель; святитель Лука Крымский при жизни был хирургом; к блаженной Матроне Московской обращаются с просьбами о поддержке в болезнях и тяжёлых обстоятельствах. Эти обращения представлены в церковных молитвословах и житиях.

Среди Богородичных образов с молитвой о болящих связана икона «Целительница». Перед «Всецарицей» особенно часто молятся люди с онкологическими заболеваниями и их близкие. Ни один образ не является медицинским средством и не обещает выздоровления после определённого числа молитв или посещений храма.

Перед операцией

Пациенты и их семьи обращаются к святителю Луке, прося помощи больному и вразумления врачам. Церковь предусматривает и специальный чин молебного пения перед хирургическим вмешательством, утверждённый Священным Синодом в 2022 году. Поэтому молитва о врачах и их работе имеет прямое основание в церковной практике.

Посещение больничного священника, исповедь и причастие по возможности обсуждают заранее. Необходимую медицинскую помощь из-за этого не откладывают.

При онкологии

Традиция молитвы перед иконой «Всецарица» связана с почитаемым афонским образом и церковными свидетельствами о помощи болящим. Такие свидетельства относятся к религиозной жизни и не дают прогноза для конкретного пациента. Человеку с тяжёлым диагнозом нужны лечение, достоверная информация и поддержка без обещаний.

Молитва не заменяет врача, назначенную терапию и помощь психолога, если она необходима. Близкие могут молиться вместе с больным и помогать ему в повседневных делах. Тексты обращений — в молитвах за здравие, история целителя — в статье о дне Пантелеимона. Подробности почитания образа: [ССЫЛКА: после публикации — «Всецарица»].

Кому молиться от пьянства и алкоголизма

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Автор исторического образа неизвестен. Общественное достояние. Wikimedia Commons

В православной традиции с просьбой об избавлении от пьянства обращаются к Богородице перед иконой «Неупиваемая Чаша», к мученику Вонифатию и преподобному Моисею Мурину. Эти обращения собраны в церковном молитвослове об избавлении от зависимостей. Их смысл — просьба о помощи в трезвой жизни, покаянии и преодолении зависимости.

Молиться может сам человек и его близкие. Однако молитва не заменяет помощь нарколога, а родственники не должны оставаться без поддержки или считать себя виновниками болезни. Если ситуация опасна, первостепенны безопасность и обращение за помощью. Икону не используют вместо лечения и не воспринимают как средство заставить другого человека измениться.

Полные тексты молитв и пояснения к их чтению — в отдельном материале: «Молитвы от пьянства».

Кому молиться о замужестве, любви и семье

Святые Пётр и Феврония Муромские с житием. Автор исторического образа неизвестен. Общественное достояние. Wikimedia Commons

О создании семьи верующие обращаются к Богородице перед образом «Неувядаемый Цвет», к блаженной Ксении Петербургской, святым Петру и Февронии Муромским. С образом «Неувядаемый Цвет» связана тема чистоты и целомудрия; в молитве перед ним просят о духовной помощи и сохранении от греха. Это не обещание свадьбы после определённого ритуала.

Почитание Петра и Февронии связано с их супружеской жизнью, а Ксению просят о поддержке в устройстве семьи и других житейских нуждах. Перед образом Покрова Богородицы можно молиться о заступничестве и мире в доме. Просьба о взаимной любви предполагает свободу обоих людей: молитва не служит способом привязать к себе конкретного человека.

О замужестве дочери и женитьбе сына

Родители могут просить о том, чтобы взрослые дети встретили надёжного человека и создали добрую семью. Но отсутствие брака к определённому возрасту не позволяет объявлять жизнь сына или дочери неправильной. Такой просьбе не должны сопутствовать давление и требование немедленно исполнить родительский сценарий.

О сохранении семьи и примирении

Семейная молитва может быть просьбой о терпении, честном разговоре, прощении и разумном решении конфликта. При этом призыв к примирению не оправдывает насилие и не отменяет права человека искать защиту. В сложной ситуации полезно обсудить её со священником и, при необходимости, с психологом, не скрывая обстоятельств.

Life.ru собрал молитвы о замужестве и рассказал о днях памяти Ксении Петербургской. В этих материалах можно подробнее разобраться в традиции почитания и выбрать текст для личной молитвы.

Кому молиться о работе, деньгах и достатке

Святитель Спиридон Тримифунтский. Автор исторического образа неизвестен. Общественное достояние. Wikimedia Commons

С просьбами о житейских нуждах обращаются к святителю Спиридону Тримифунтскому. В его почитании важна память о помощи людям в бедности и трудных обстоятельствах. О поиске работы верующие молятся также мученику Трифону: такой раздел есть в молитвослове «Азбуки веры».

Богородичный образ «Спорительница хлебов» связан с просьбой о хлебе насущном и плодах труда. На сайте Синодального отдела по монастырям и монашествуобъясняется его связь с преподобным Амвросием Оптинским и заботой о пропитании людей. Переносить эту традицию на обещание прибыли в любой сделке нельзя.

О трудоустройстве

Можно просить о подходящей работе, разумном выборе и силах пройти сложный период. Молитва сочетается с поиском вакансий, подготовкой документов и разговором с работодателем. Если отказали в одном месте, это не доказывает, что человек выбрал «не того» святого.

О делах и прибыли

Просьба о достатке может касаться необходимого для жизни: возможности содержать семью, платить за жильё, выполнять обязательства. Получение денег любой ценой не становится добрым делом оттого, что перед сделкой зажгли свечу. Подробные обращения и их смысл Life.ru собрал в материале о молитвах Спиридону Тримифунтскому.

Кому молиться о жилье, продаже и покупке квартиры

О помощи с жильём верующие традиционно обращаются к святителю Спиридону, а в разных житейских нуждах — к святителю Николаю Чудотворцу. Перед образом Спасителя или Богородицы можно просить о благополучном устройстве семьи и разумном решении жилищного вопроса. Обязательной «иконы для продажи квартиры» в православии нет.

Содержание просьбы зависит от обстоятельств: найти доступное жильё, избежать обмана, договориться с родственниками, не навредить покупателю или продавцу. Молитва не гарантирует продажу к конкретной дате и не заменяет проверку документов, условий договора и полномочий сторон.

О молитвенных обращениях при покупке и продаже жилья — в материале о Спиридоне, а о помощи в житейских обстоятельствах — в подборке молитв Николаю Чудотворцу.

Кому молиться об учёбе и экзаменах

Преподобный Сергий Радонежский с житием. Автор исторического образа неизвестен. Общественное достояние. Wikimedia Commons

Учащиеся и их родители традиционно обращаются к преподобному Сергию Радонежскому. В его житии есть рассказ о трудностях отрока Варфоломея с освоением грамоты и помощи, полученной по молитве. Поэтому просьба об учёбе связана с конкретным сюжетом почитания святого, а не с обещанием получить любую оценку.

Перед иконой Богородицы «Прибавление ума» молятся о разумении, способности учиться и добром использовании знаний. Обращения к Богородице и Сергию представлены в молитвах перед экзаменом. Можно также попросить молитв своего небесного покровителя.

Плохая отметка не означает, что школьник недостаточно верит. Взрослым полезнее помочь с подготовкой и спокойно отнестись к ошибкам. О святом и его почитании Life.ru рассказывал в материале о дне памяти Сергия Радонежского.

Кому молиться о воинах

О военнослужащих молятся Господу и Богородице, просят заступничества великомученика Георгия Победоносца, благоверного князя Александра Невского и праведного воина Феодора Ушакова. Обращения к первым двум представлены в молитвослове о воинах, а молитва Ушакову — в церковном календаре. В молитвах просят о сохранении жизни, мужестве, помощи раненым и мире.

Близкие могут молиться дома и подавать записки в храме. О возможных обращениях Life.ru рассказал в гиде по молитвам за воинов, а о святом воине — в статье о дне Георгия Победоносца.

О пропавших без вести

Если от человека нет известий, можно молиться о его сохранении и возвращении, просить сил для семьи. Неопределённость сама по себе не даёт основания считать его умершим и подавать обычную записку об упокоении. Вопрос церковного поминовения лучше обсудить со священником, сообщив всё, что достоверно известно.

Молитва не отменяет официального поиска. Обещать, что определённая икона приведёт к известию или возвращению к назначенному дню, нельзя.

Другие нужды

Потерянные вещи и кража

Мученика Иоанна Воина традиционно просят о помощи при утрате и краже. Такая молитва приведена в церковном молитвослове. Верующие обращаются к нему как к заступнику обиженных, а не как к способу узнать без доказательств, кто виноват.

Можно помолиться, восстановить последовательность событий, проверить места, где вещь могла остаться. Если есть основания подозревать кражу, нужны обычные действия по поиску и защите прав. Обвинять человека только по собственному чувству после молитвы недопустимо. Общие просьбы о помощи в трудных обстоятельствах есть и в подборке молитв Николаю Чудотворцу.

Путешествующие

Святитель Николай Чудотворец почитается как заступник путешественников. Просьбы о благополучной дороге связаны с житийными рассказами о помощи людям на море; соответствующие обращения встречаются в церковных молитвословах. Молятся также Христу и Богородице, прося о безопасности и разумном поведении в пути.

Это не основание пренебрегать ремнями безопасности, отдыхом водителя или правилами поездки. Дорожная икона не является страховкой от происшествия. Перед путешествием можно прочитать обращение из сборника молитв Николаю и затем подготовить маршрут, документы и вещи для дороги.

Суд и заключённые

В судебном споре можно молиться Господу о справедливом решении, правде и силах выдержать происходящее. Можно попросить молитв своего небесного покровителя. Церковь молится и о людях, находящихся в заключении; само наличие обвинения не лишает человека возможности духовной помощи.

Особой иконы, которая гарантирует выигрыш дела, нет. Молитва не оправдывает ложные показания, сокрытие доказательств и давление на других участников. Поддержка может включать общение с близкими, священником и защитником. Для личного обращения подойдут общие молитвы Богородице о помощи; юридические вопросы решаются отдельно по обстоятельствам дела.

Животные

С заботой о животных в церковной традиции связано почитание мучеников Флора и Лавра, священномученика Власия Севастийского. Об этой практике пишет протоиерей Сергий Муратов в разборе молитвы о животных. Человек просит Бога о сохранении живого существа и помощи в заботе о нём.

При этом животных не вписывают в обычные записки для литургического поминовения людей. Если хочется заказать молебен, порядок лучше уточнить в храме, а дома можно молиться своими словами. Заболевшему питомцу нужна помощь ветеринарного врача. Подробнее в нашем будущем материале «Молитва о животных».

Упокой усопших

Об умершем человеке обращаются к Богу, прося милости и упокоения его души. Здесь не требуется искать святого с отдельной «специализацией». Можно молиться перед образом Спасителя, дома или в храме; в храме свечи об упокоении обычно ставят на канун — специальный поминальный столик с распятием.

Если неизвестно, можно ли подать обычную записку или совершить церковное отпевание в конкретной ситуации, этот вопрос обсуждают со священником. Не нужно самостоятельно заменять церковные правила интернет-советами или обрядами с вещами умершего. Общие тексты, обращения о родителях и супруге собраны в материале Life.ru о молитве за упокой.

Иконы Богородицы: кому и о чём молиться

У всех Богородичных икон один адресат молитвы — Божия Матерь. Название образа и его история помогают понять традицию почитания, но не делят человеческие просьбы на закрытые категории. В таблице ниже собраны распространённые обращения; молиться перед любым из этих образов можно и о другой доброй нужде.

Икона

О чем молятся в храме разным иконам. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С чем связано почитание и о чём обычно молятся

Казанская

О поддержке семьи, детях, помощи в беде и сохранении веры

Владимирская

О мире, примирении, заступничестве и помощи в скорбях

Иверская

О покровительстве, доме и семье, утешении, покаянии

Державная

О заступничестве, укреплении в вере и помощи в тяжёлых обстоятельствах

«Всецарица»

О болящих; особенно распространены обращения людей с онкологическими заболеваниями

«Неупиваемая Чаша»

О преодолении пьянства и других зависимостей

Феодоровская

О семье, ожидании и рождении ребёнка

«Нечаянная Радость»

О покаянии, милости и помощи в скорбях

«Неувядаемый Цвет»

О чистоте жизни, духовной поддержке, семейном благополучии

Тихвинская

О покровительстве, детях и помощи семье

«Семистрельная»

Об умягчении сердец и примирении при вражде

О Вратарнице и её почитании рассказываем отдельно в материале «Иверская икона Божией Матери».

Частые вопросы

Можно ли молиться любой иконе о любой нужде?

Да, о доброй нужде можно обращаться к Богу и просить молитв Богородицы или святых независимо от распространённой традиции почитания образа. Важно понимать, кто изображён на иконе: молитва обращена к личности, а не к предмету.

Какая икона самая сильная?

Церковь не устанавливает рейтинга «силы» икон. Древность, размер, стоимость оклада или известность образа не дают человеку гарантии исполнения просьбы. Почитание чудотворной иконы не превращает её в управляемый источник результата.

Можно ли молиться дома, без храма?

Да. Домашняя молитва является обычной частью христианской жизни. Можно молиться перед иконой, а если её нет — без неё. Участие в храмовом богослужении и таинствах при этом имеет своё значение и не сводится к наличию домашнего образа.

Кому молиться, если не знаешь, какого святого выбрать?

Можно обратиться непосредственно к Господу Иисусу Христу, к Богородице или к своему небесному покровителю. Для начала подойдёт простая искренняя просьба. Священник поможет подобрать молитвенное правило, если самостоятельно разобраться трудно.

Помогает ли икона от порчи?

В православии икона не считается оберегом от «порчи» и не используется в магических обрядах.

Нужно ли покупать икону и заказывать молебен, чтобы просьба была услышана?

Нет. Покупка образа, свеча и пожертвование не являются оплатой помощи. Можно начать с личной молитвы, а вопрос об участии в богослужении или молебне обсудить в храме по существу своей ситуации.

Когда человек выбирает, каким святым молиться, ему не нужно безошибочно угадать один образ среди множества. Традиция почитания помогает найти знакомый путь к молитве. Начать можно с простой просьбы о близком и о себе, продолжая заботиться о семье, лечиться, работать и обращаться за необходимой помощью. Именно в такой живой связи с повседневными поступками молитва сохраняет свой христианский смысл.

Авторы Кирилл Золотарев