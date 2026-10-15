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Каким святым и какой иконе молиться: о здоровье, детях, работе и от пьянства

Оглавление
Как выбрать, какой иконе и какому святому молиться
Что делать, если пришли в храм впервые
Нужна ли особая икона дома
Кому молиться о детях
О здоровье детей
О взрослом сыне и дочери
Кому молиться о зачатии, беременности и родах
Кому молиться о здоровье
Перед операцией
При онкологии
Кому молиться от пьянства и алкоголизма
Кому молиться о замужестве, любви и семье
О замужестве дочери и женитьбе сына
О сохранении семьи и примирении
Кому молиться о работе, деньгах и достатке
О трудоустройстве
О делах и прибыли
Кому молиться о жилье, продаже и покупке квартиры
Кому молиться об учёбе и экзаменах
Кому молиться о воинах
О пропавших без вести
Другие нужды
Иконы Богородицы: кому и о чём молиться
Икона
С чем связано почитание и о чём обычно молятся
Частые вопросы

Кому молиться о здоровье, детях, зачатии, замужестве, работе, жилье и от пьянства: какие иконы и святые помогают в каждой нужде — гид с таблицей.

Опубликовано 15 октября, 16:13
Каким святым и какой иконе молиться: о здоровье, детях, работе и от пьянства. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Каким святым и какой иконе молиться: о здоровье, детях, работе и от пьянства. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда болеет ребёнок, близкий страдает от зависимости или семья остаётся без работы, вопрос «какой иконе молиться» часто возникает раньше других. В храме множество образов, а советы знакомых не всегда совпадают. Этот гид поможет найти понятный ориентир: перед какими иконами верующие молятся в разных обстоятельствах, к каким святым обращаются и где прочитать подробности. Истории святынь и даты их почитания собраны в разделе Life.ru «Церковные праздники».

Короткий ответ: о любой нужде можно молиться Богу, просить заступничества Богородицы и молитв святых. Икона помогает сосредоточиться на молитве, но не действует сама по себе. Связь святого с определённой просьбой — традиция почитания, а не запрет обращаться к нему по другому поводу.

Кому молиться о здоровье, детях, зачатии, замужестве, работе, жилье и от пьянства: какие иконы и святые помогают в каждой нужде — гид с таблицей. Инфографика Life.ru

Кому молиться о здоровье, детях, зачатии, замужестве, работе, жилье и от пьянства: какие иконы и святые помогают в каждой нужде — гид с таблицей. Инфографика Life.ru

Таблица показывает распространённые молитвенные обращения. Она не устанавливает обязательный порядок: человеку не нужно искать редкий образ или посещать особый храм, чтобы начать молиться.

Дети и их воспитание: иконы «Воспитание», Казанская; святые Стилиан Пафлагонский, Сергий Радонежский. Молитвы за детей.

Зачатие, беременность, роды: иконы Феодоровская, «Помощница в родах»; святые Иоаким и Анна, Матрона Московская. Молитвы Богородице.

Здоровье и операция: иконы «Целительница», «Всецарица»; святые Пантелеимон, Лука Крымский, Матрона Московская. Молитвы за здравие.

Пьянство и зависимость: икона «Неупиваемая Чаша»; святые Вонифатий, Моисей Мурин. Молитвы от пьянства.

Замужество и семья: иконы «Неувядаемый Цвет», образ Покрова Богородицы; святые Ксения Петербургская, Пётр и Феврония. Молитвы о замужестве.

Работа и достаток: икона «Спорительница хлебов»; святые Спиридон Тримифунтский, Трифон. Молитвы Спиридону.

Жильё, покупка, продажа: образ Спасителя или Богородицы, отдельной иконы не требуется; святые Спиридон Тримифунтский, Николай Чудотворец. Молитвы Спиридону.

Учёба и экзамены: икона «Прибавление ума»; святой Сергий Радонежский. День памяти Сергия Радонежского.

Воины и пропавшие без вести: образы Спасителя и Богородицы; святые Георгий Победоносец, Александр Невский, Феодор Ушаков. Молитвы за воинов.

Потерянные вещи и кража: образ Спасителя или святого, отдельной иконы не требуется; святой Иоанн Воин. Молитвы в житейских нуждах.

Дорога и путешествие: образы Спасителя, Богородицы и Николая Чудотворца; святой Николай Чудотворец. Молитвы Николаю.

Суд и заключение: образ Спасителя, отдельной иконы не требуется; можно обратиться к своему небесному покровителю. Молитвы о помощи.

Забота о животных: образ Спасителя, отдельной иконы не требуется; святые Флор и Лавр, Власий Севастийский. Молитва о животных.

Упокой усопших: образ Спасителя, распятие; молитву об усопшем обращают к Богу. Молитвы за упокой.

Владимирская икона Божией Матери. Автор исторического образа неизвестен. Общественное достояние. Wikimedia Commons

Владимирская икона Божией Матери. Автор исторического образа неизвестен. Общественное достояние. Wikimedia Commons

Как выбрать, какой иконе и какому святому молиться

В православии молятся не доске, краскам или окладу, а тому, кто изображён на иконе. Это объясняет протоиерей Серафим Слободской в «Законе Божием». Образ Спасителя напоминает о Христе, Богородичная икона — о Божией Матери, именная — о конкретном святом.

Разные названия Богородичных икон не означают, что перед каждым образом обращаются к разной заступнице. Казанская, Владимирская, Иверская и другие иконы изображают одну и ту же Богородицу. Их отличают история, композиция и традиции почитания. Поэтому перед привычным домашним образом можно молиться и о больном родителе, и о ребёнке, и о семейном мире.

Священник Павел Семёнов в опубликованном на «Азбуке веры» разборе почитания святых предупреждает о подмене молитвы представлением о «специализациях» угодников. Верующие просят святого молиться вместе с ними Богу. Из жития и церковной традиции понятно, почему к одному святому чаще обращаются учащиеся, а к другому — путешественники, но эти связи не ограничивают его молитвенное заступничество.

Что делать, если пришли в храм впервые

Можно начать с тихой личной молитвы перед образом Спасителя или Богородицы. Назовите человека, о котором просите, и свою нужду. Если трудно подобрать слова, возьмите обычный молитвослов или попросите священника подсказать подходящую молитву. Необязательно сразу заказывать несколько служб и покупать много свечей.

Свеча — знак молитвы и пожертвование, а не плата за исполнение просьбы. Её можно поставить на подсвечник, не мешая другим молящимся. Если непонятно, куда поставить свечу о здравии или об упокоении, спокойно уточните у сотрудника храма.

Для церковного поминовения подают записки о здравии или об упокоении с именами крещёных православных христиан. Если имя при крещении неизвестно или человек не крещён, лучше обсудить ситуацию со священником. Лично молиться о близком можно и тогда, когда его имя нельзя включить в обычную литургическую записку.

Молебен — отдельное богослужение с просьбой или благодарением. Например, о болящем, перед началом дела или в благодарность за помощь. Записка дополняет личную молитву.

Нужна ли особая икона дома

Для домашней молитвы обычно выбирают образы Христа и Богородицы, а также своего небесного покровителя. Life.ru объяснял, как подобрать именную икону и устроить красный угол дома. Размер, цена, материал и количество образов не определяют, будет ли услышана молитва.

Кому молиться о детях

О детях верующие обращаются к Богородице перед Казанской иконой и образом «Воспитание». С почитанием последнего связана просьба о духовном взрослении ребёнка, разуме и добром направлении жизни. Это обращение касается и самого ребёнка, и родителей, которым нужны терпение и мудрость.

Преподобного Стилиана Пафлагонского традиционно просят о младенцах и здоровье детей. Его житие рассказывает о заботе святого о семьях и больных детях. Преподобному Сергию Радонежскому молятся об учёбе — эта традиция связана с рассказом о том, как отрок Варфоломей, будущий Сергий, учился грамоте.

О здоровье детей

За заболевшего ребёнка можно молиться Спасителю и Богородице, обратиться к великомученику Пантелеимону или Стилиану. Не нужно ждать, когда найдётся определённая икона: медицинская помощь и молитва могут начинаться одновременно. Родителям важно передавать врачу сведения о состоянии ребёнка, а духовные вопросы обсуждать со священником.

О взрослом сыне и дочери

Родители молятся о здоровье, семье, работе и разумных решениях взрослого сына или дочери. При этом молитва не даёт права управлять их жизнью и требовать брака с выбранным родителями партнёром.

Тексты для разных обстоятельств собраны в материале Life.ru о молитвах за детей. Об истории почитаемого Богородичного образа — в статье о Казанской иконе.

Кому молиться о зачатии, беременности и родах

С просьбой о рождении ребёнка верующие обращаются к праведным Иоакиму и Анне, родителям Богородицы. В церковном предании они долго оставались бездетными. Молитвы этим святым содержат обращения супругов о даровании детей и семейном благополучии.

Во время беременности и перед родами молятся Богородице перед Феодоровской иконой и образом «Помощница в родах». В молитвенной традиции эти образы связаны с материнством, ожиданием ребёнка и просьбой о благополучном рождении. За помощью в семейных скорбях обращаются также к блаженной Матроне Московской.

Бесплодие нельзя объяснять человеку как доказательство недостаточной веры или наказание, о котором окружающим всё известно. Молитва не гарантирует беременность и не заменяет обследования пары. Поддержка близких в такой ситуации означает в том числе отказ от давления, сравнений с другими семьями и советов о «проверенном» религиозном способе зачать ребёнка.

Перед родами можно просить о спокойствии, о ребёнке и о врачах. Общие обращения собраны в подборке молитв Богородице, а о почитании Матроны — в материале Life.ru о святой и её мощах.

Кому молиться о здоровье

Великомученик Пантелеимон. Афанасий Василикос Адаминос, 1887 год. Общественное достояние. Wikimedia Commons

Великомученик Пантелеимон. Афанасий Василикос Адаминос, 1887 год. Общественное достояние. Wikimedia Commons

О здравии верующие молятся Господу, Богородице и святым. Великомученик Пантелеимон почитается как целитель; святитель Лука Крымский при жизни был хирургом; к блаженной Матроне Московской обращаются с просьбами о поддержке в болезнях и тяжёлых обстоятельствах. Эти обращения представлены в церковных молитвословах и житиях.

Среди Богородичных образов с молитвой о болящих связана икона «Целительница». Перед «Всецарицей» особенно часто молятся люди с онкологическими заболеваниями и их близкие. Ни один образ не является медицинским средством и не обещает выздоровления после определённого числа молитв или посещений храма.

Перед операцией

Пациенты и их семьи обращаются к святителю Луке, прося помощи больному и вразумления врачам. Церковь предусматривает и специальный чин молебного пения перед хирургическим вмешательством, утверждённый Священным Синодом в 2022 году. Поэтому молитва о врачах и их работе имеет прямое основание в церковной практике.

Посещение больничного священника, исповедь и причастие по возможности обсуждают заранее. Необходимую медицинскую помощь из-за этого не откладывают.

При онкологии

Традиция молитвы перед иконой «Всецарица» связана с почитаемым афонским образом и церковными свидетельствами о помощи болящим. Такие свидетельства относятся к религиозной жизни и не дают прогноза для конкретного пациента. Человеку с тяжёлым диагнозом нужны лечение, достоверная информация и поддержка без обещаний.

Молитва не заменяет врача, назначенную терапию и помощь психолога, если она необходима. Близкие могут молиться вместе с больным и помогать ему в повседневных делах. Тексты обращений — в молитвах за здравие, история целителя — в статье о дне Пантелеимона. Подробности почитания образа: [ССЫЛКА: после публикации — «Всецарица»].

Кому молиться от пьянства и алкоголизма

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Автор исторического образа неизвестен. Общественное достояние. Wikimedia Commons

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Автор исторического образа неизвестен. Общественное достояние. Wikimedia Commons

В православной традиции с просьбой об избавлении от пьянства обращаются к Богородице перед иконой «Неупиваемая Чаша», к мученику Вонифатию и преподобному Моисею Мурину. Эти обращения собраны в церковном молитвослове об избавлении от зависимостей. Их смысл — просьба о помощи в трезвой жизни, покаянии и преодолении зависимости.

Молиться может сам человек и его близкие. Однако молитва не заменяет помощь нарколога, а родственники не должны оставаться без поддержки или считать себя виновниками болезни. Если ситуация опасна, первостепенны безопасность и обращение за помощью. Икону не используют вместо лечения и не воспринимают как средство заставить другого человека измениться.

Полные тексты молитв и пояснения к их чтению — в отдельном материале: «Молитвы от пьянства».

Кому молиться о замужестве, любви и семье

Святые Пётр и Феврония Муромские с житием. Автор исторического образа неизвестен. Общественное достояние. Wikimedia Commons

Святые Пётр и Феврония Муромские с житием. Автор исторического образа неизвестен. Общественное достояние. Wikimedia Commons

О создании семьи верующие обращаются к Богородице перед образом «Неувядаемый Цвет», к блаженной Ксении Петербургской, святым Петру и Февронии Муромским. С образом «Неувядаемый Цвет» связана тема чистоты и целомудрия; в молитве перед ним просят о духовной помощи и сохранении от греха. Это не обещание свадьбы после определённого ритуала.

Почитание Петра и Февронии связано с их супружеской жизнью, а Ксению просят о поддержке в устройстве семьи и других житейских нуждах. Перед образом Покрова Богородицы можно молиться о заступничестве и мире в доме. Просьба о взаимной любви предполагает свободу обоих людей: молитва не служит способом привязать к себе конкретного человека.

О замужестве дочери и женитьбе сына

Родители могут просить о том, чтобы взрослые дети встретили надёжного человека и создали добрую семью. Но отсутствие брака к определённому возрасту не позволяет объявлять жизнь сына или дочери неправильной. Такой просьбе не должны сопутствовать давление и требование немедленно исполнить родительский сценарий.

О сохранении семьи и примирении

Семейная молитва может быть просьбой о терпении, честном разговоре, прощении и разумном решении конфликта. При этом призыв к примирению не оправдывает насилие и не отменяет права человека искать защиту. В сложной ситуации полезно обсудить её со священником и, при необходимости, с психологом, не скрывая обстоятельств.

Life.ru собрал молитвы о замужестве и рассказал о днях памяти Ксении Петербургской. В этих материалах можно подробнее разобраться в традиции почитания и выбрать текст для личной молитвы.

Кому молиться о работе, деньгах и достатке

Святитель Спиридон Тримифунтский. Автор исторического образа неизвестен. Общественное достояние. Wikimedia Commons

Святитель Спиридон Тримифунтский. Автор исторического образа неизвестен. Общественное достояние. Wikimedia Commons

С просьбами о житейских нуждах обращаются к святителю Спиридону Тримифунтскому. В его почитании важна память о помощи людям в бедности и трудных обстоятельствах. О поиске работы верующие молятся также мученику Трифону: такой раздел есть в молитвослове «Азбуки веры».

Богородичный образ «Спорительница хлебов» связан с просьбой о хлебе насущном и плодах труда. На сайте Синодального отдела по монастырям и монашествуобъясняется его связь с преподобным Амвросием Оптинским и заботой о пропитании людей. Переносить эту традицию на обещание прибыли в любой сделке нельзя.

О трудоустройстве

Можно просить о подходящей работе, разумном выборе и силах пройти сложный период. Молитва сочетается с поиском вакансий, подготовкой документов и разговором с работодателем. Если отказали в одном месте, это не доказывает, что человек выбрал «не того» святого.

О делах и прибыли

Просьба о достатке может касаться необходимого для жизни: возможности содержать семью, платить за жильё, выполнять обязательства. Получение денег любой ценой не становится добрым делом оттого, что перед сделкой зажгли свечу. Подробные обращения и их смысл Life.ru собрал в материале о молитвах Спиридону Тримифунтскому.

Кому молиться о жилье, продаже и покупке квартиры

О помощи с жильём верующие традиционно обращаются к святителю Спиридону, а в разных житейских нуждах — к святителю Николаю Чудотворцу. Перед образом Спасителя или Богородицы можно просить о благополучном устройстве семьи и разумном решении жилищного вопроса. Обязательной «иконы для продажи квартиры» в православии нет.

Содержание просьбы зависит от обстоятельств: найти доступное жильё, избежать обмана, договориться с родственниками, не навредить покупателю или продавцу. Молитва не гарантирует продажу к конкретной дате и не заменяет проверку документов, условий договора и полномочий сторон.

О молитвенных обращениях при покупке и продаже жилья — в материале о Спиридоне, а о помощи в житейских обстоятельствах — в подборке молитв Николаю Чудотворцу.

Кому молиться об учёбе и экзаменах

Преподобный Сергий Радонежский с житием. Автор исторического образа неизвестен. Общественное достояние. Wikimedia Commons

Преподобный Сергий Радонежский с житием. Автор исторического образа неизвестен. Общественное достояние. Wikimedia Commons

Учащиеся и их родители традиционно обращаются к преподобному Сергию Радонежскому. В его житии есть рассказ о трудностях отрока Варфоломея с освоением грамоты и помощи, полученной по молитве. Поэтому просьба об учёбе связана с конкретным сюжетом почитания святого, а не с обещанием получить любую оценку.

Перед иконой Богородицы «Прибавление ума» молятся о разумении, способности учиться и добром использовании знаний. Обращения к Богородице и Сергию представлены в молитвах перед экзаменом. Можно также попросить молитв своего небесного покровителя.

Плохая отметка не означает, что школьник недостаточно верит. Взрослым полезнее помочь с подготовкой и спокойно отнестись к ошибкам. О святом и его почитании Life.ru рассказывал в материале о дне памяти Сергия Радонежского.

Кому молиться о воинах

О военнослужащих молятся Господу и Богородице, просят заступничества великомученика Георгия Победоносца, благоверного князя Александра Невского и праведного воина Феодора Ушакова. Обращения к первым двум представлены в молитвослове о воинах, а молитва Ушакову — в церковном календаре. В молитвах просят о сохранении жизни, мужестве, помощи раненым и мире.

Близкие могут молиться дома и подавать записки в храме. О возможных обращениях Life.ru рассказал в гиде по молитвам за воинов, а о святом воине — в статье о дне Георгия Победоносца.

О пропавших без вести

Если от человека нет известий, можно молиться о его сохранении и возвращении, просить сил для семьи. Неопределённость сама по себе не даёт основания считать его умершим и подавать обычную записку об упокоении. Вопрос церковного поминовения лучше обсудить со священником, сообщив всё, что достоверно известно.

Молитва не отменяет официального поиска. Обещать, что определённая икона приведёт к известию или возвращению к назначенному дню, нельзя.

Другие нужды

Потерянные вещи и кража

Мученика Иоанна Воина традиционно просят о помощи при утрате и краже. Такая молитва приведена в церковном молитвослове. Верующие обращаются к нему как к заступнику обиженных, а не как к способу узнать без доказательств, кто виноват.

Можно помолиться, восстановить последовательность событий, проверить места, где вещь могла остаться. Если есть основания подозревать кражу, нужны обычные действия по поиску и защите прав. Обвинять человека только по собственному чувству после молитвы недопустимо. Общие просьбы о помощи в трудных обстоятельствах есть и в подборке молитв Николаю Чудотворцу.

Путешествующие

Святитель Николай Чудотворец почитается как заступник путешественников. Просьбы о благополучной дороге связаны с житийными рассказами о помощи людям на море; соответствующие обращения встречаются в церковных молитвословах. Молятся также Христу и Богородице, прося о безопасности и разумном поведении в пути.

Это не основание пренебрегать ремнями безопасности, отдыхом водителя или правилами поездки. Дорожная икона не является страховкой от происшествия. Перед путешествием можно прочитать обращение из сборника молитв Николаю и затем подготовить маршрут, документы и вещи для дороги.

Суд и заключённые

В судебном споре можно молиться Господу о справедливом решении, правде и силах выдержать происходящее. Можно попросить молитв своего небесного покровителя. Церковь молится и о людях, находящихся в заключении; само наличие обвинения не лишает человека возможности духовной помощи.

Особой иконы, которая гарантирует выигрыш дела, нет. Молитва не оправдывает ложные показания, сокрытие доказательств и давление на других участников. Поддержка может включать общение с близкими, священником и защитником. Для личного обращения подойдут общие молитвы Богородице о помощи; юридические вопросы решаются отдельно по обстоятельствам дела.

Животные

С заботой о животных в церковной традиции связано почитание мучеников Флора и Лавра, священномученика Власия Севастийского. Об этой практике пишет протоиерей Сергий Муратов в разборе молитвы о животных. Человек просит Бога о сохранении живого существа и помощи в заботе о нём.

При этом животных не вписывают в обычные записки для литургического поминовения людей. Если хочется заказать молебен, порядок лучше уточнить в храме, а дома можно молиться своими словами. Заболевшему питомцу нужна помощь ветеринарного врача. Подробнее в нашем будущем материале «Молитва о животных».

Упокой усопших

Об умершем человеке обращаются к Богу, прося милости и упокоения его души. Здесь не требуется искать святого с отдельной «специализацией». Можно молиться перед образом Спасителя, дома или в храме; в храме свечи об упокоении обычно ставят на канун — специальный поминальный столик с распятием.

Если неизвестно, можно ли подать обычную записку или совершить церковное отпевание в конкретной ситуации, этот вопрос обсуждают со священником. Не нужно самостоятельно заменять церковные правила интернет-советами или обрядами с вещами умершего. Общие тексты, обращения о родителях и супруге собраны в материале Life.ru о молитве за упокой.

Иконы Богородицы: кому и о чём молиться

У всех Богородичных икон один адресат молитвы — Божия Матерь. Название образа и его история помогают понять традицию почитания, но не делят человеческие просьбы на закрытые категории. В таблице ниже собраны распространённые обращения; молиться перед любым из этих образов можно и о другой доброй нужде.

Икона

О чем молятся в храме разным иконам. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

О чем молятся в храме разным иконам. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С чем связано почитание и о чём обычно молятся

Казанская

О поддержке семьи, детях, помощи в беде и сохранении веры

Владимирская

О мире, примирении, заступничестве и помощи в скорбях

Иверская

О покровительстве, доме и семье, утешении, покаянии

Державная

О заступничестве, укреплении в вере и помощи в тяжёлых обстоятельствах

«Всецарица»

О болящих; особенно распространены обращения людей с онкологическими заболеваниями

«Неупиваемая Чаша»

О преодолении пьянства и других зависимостей

Феодоровская

О семье, ожидании и рождении ребёнка

«Нечаянная Радость»

О покаянии, милости и помощи в скорбях

«Неувядаемый Цвет»

О чистоте жизни, духовной поддержке, семейном благополучии

Тихвинская

О покровительстве, детях и помощи семье

«Семистрельная»

Об умягчении сердец и примирении при вражде

Истории Казанской и Владимирской икон Life.ru разобрал отдельно. О появлении Державной иконы в 1917 году — в материале об этом образе. Общие обращения к Божией Матери собраны в подборке молитв Богородице.

О Вратарнице и её почитании рассказываем отдельно в материале «Иверская икона Божией Матери».

Частые вопросы

Можно ли молиться любой иконе о любой нужде?

Да, о доброй нужде можно обращаться к Богу и просить молитв Богородицы или святых независимо от распространённой традиции почитания образа. Важно понимать, кто изображён на иконе: молитва обращена к личности, а не к предмету.

Какая икона самая сильная?

Церковь не устанавливает рейтинга «силы» икон. Древность, размер, стоимость оклада или известность образа не дают человеку гарантии исполнения просьбы. Почитание чудотворной иконы не превращает её в управляемый источник результата.

Можно ли молиться дома, без храма?

Да. Домашняя молитва является обычной частью христианской жизни. Можно молиться перед иконой, а если её нет — без неё. Участие в храмовом богослужении и таинствах при этом имеет своё значение и не сводится к наличию домашнего образа.

Кому молиться, если не знаешь, какого святого выбрать?

Можно обратиться непосредственно к Господу Иисусу Христу, к Богородице или к своему небесному покровителю. Для начала подойдёт простая искренняя просьба. Священник поможет подобрать молитвенное правило, если самостоятельно разобраться трудно.

Помогает ли икона от порчи?

В православии икона не считается оберегом от «порчи» и не используется в магических обрядах.

Нужно ли покупать икону и заказывать молебен, чтобы просьба была услышана?

Нет. Покупка образа, свеча и пожертвование не являются оплатой помощи. Можно начать с личной молитвы, а вопрос об участии в богослужении или молебне обсудить в храме по существу своей ситуации.

Когда человек выбирает, каким святым молиться, ему не нужно безошибочно угадать один образ среди множества. Традиция почитания помогает найти знакомый путь к молитве. Начать можно с простой просьбы о близком и о себе, продолжая заботиться о семье, лечиться, работать и обращаться за необходимой помощью. Именно в такой живой связи с повседневными поступками молитва сохраняет свой христианский смысл.

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Авторы
Кирилл Золотарев
Кирилл Золотарев
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