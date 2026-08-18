Молитва Спиридону Тримифунтскому: о деньгах, работе, жилье — сильные тексты

Святителю Спиридону Тримифунтскому православные верующие традиционно молятся в сложных житейских обстоятельствах: при денежных затруднениях, поиске работы, угрозе увольнения, покупке или продаже жилья. Но молитва в христианском понимании — не магический ритуал и не способ гарантированно получить желаемое. Ниже собрали три традиционных текста молитв святому, объяснили, о чём его просят и как молиться без суеверий.

Кто такой Спиридон Тримифунтский и о чём ему молятся

Святитель Спиридон Тримифунтский жил в конце III — первой половине IV века. Он родился на Кипре, был пастухом, имел семью, а после смерти жены стал епископом города Тримифунта. Церковное житие подчёркивает его простоту, трудолюбие, гостеприимство и особую заботу о бедных: даже став епископом, Спиридон продолжал вести скромную жизнь и помогать нуждающимся. Русская православная церковь празднует его память 25 декабря по новому стилю.

Где жил и служил Спиридон Тримифунтский: карта главных мест, связанных со святителем. Инфографика © Life.ru

Именно с этим житием связана традиция обращаться к святителю в бытовых и материальных нуждах. Согласно церковному преданию, во время голода он помогал беднякам продовольствием, а в одном из самых известных сюжетов превратил змею в золото, чтобы нуждавшийся человек смог получить средства, а после возврата долга золото вновь стало змеёй. Этот эпизод упоминается и в православной гимнографии святителю.

Поэтому сегодня Спиридону Тримифунтскому часто молятся:

о помощи при финансовых трудностях и долгах;

о достатке в семье и средствах на необходимые расходы;

о поиске работы и благополучном разрешении проблем на работе;

при угрозе увольнения или сокращения;

о покупке, продаже или обмене квартиры и дома;

при других сложных житейских обстоятельствах.

При этом у святых нет «специализаций» в бытовом смысле. Православное понимание молитвы предполагает обращение к Богу, а святого верующий просит о молитвенном заступничестве. Священнослужители отдельно предупреждают: молитву о материальной помощи нельзя воспринимать как способ получить богатство без собственных усилий. Life.ru уже разбирал, можно ли православному молиться о деньгах: просить о необходимом допустимо, но молитва должна сочетаться с трудом и реальными действиями.

Молитва Спиридону Тримифунтскому о деньгах и благополучии

Запрос «молитва Спиридону Тримифунтскому о деньгах» очень популярен, однако в православном молитвослове нет денежного заклинания, после которого человеку обещаны богатство, выигрыш или внезапная прибыль. Традиционная молитва святителю гораздо шире: в ней просят о мирной жизни, избавлении от бед, необходимом достатке и о том, чтобы полученные блага были употреблены во благо.

Именно поэтому обращаться к Спиридону можно, если семья столкнулась с нехваткой денег на жильё, лечение, продукты и другие необходимые расходы, если нужно расплатиться с долгами или найти возможность честно улучшить материальное положение. Православные авторы отдельно подчёркивают: определённое число повторений молитвы само по себе не превращает её в средство получения денег.

Верующие у ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского. Фото © Михаил Терещенко/ТАСС

Молитва о благополучии и помощи в нужде

О всеблаженне святителю Спиридоне, великий угодниче Христов и преславный чудотворче! Предстояй на Небеси Престолу Божию с лики Ангел, призри милостивым оком на предстоящия зде люди и просящий сильныя твоея помощи.

Умоли благоутробие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониим нашим, но да сотворит с нами по милости Своей! Испроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам от щедраго Бога, но во славу Его и в прославление твоего заступления!

Избави всех верою несумненною к Богу приходящих от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов! Буди печальным утешитель, недугующим врач, в напастех помощник, нагим покровитель, вдовицам заступник, сирым защитник, младенцем питатель, старым укрепитель, странствующим путевождь, плавающим кормчий и исходатайствуй всем крепкия помощи твоея требующим вся, яже ко спасению, полезная!

Яко да твоими молитвами наставляеми и соблюдаеми, достигнем в вечный покой и купно с тобою прославим Бога, в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Слова об «изобилии и благоденствии» здесь соседствуют с просьбой не употреблять полученное во зло. В этом и заключается важное отличие православной молитвы от распространённых в интернете «денежных ритуалов»: верующий просит не богатства любой ценой, а помощи в необходимом и полезном.

Молитва Спиридону Тримифунтскому о работе и в делах

Святителю Спиридону молятся и в ситуациях, связанных с работой: когда долго не удаётся трудоустроиться, предприятие переживает трудный период, доход резко уменьшился, возник конфликт с начальством или появилась угроза сокращения.

У Life.ru уже есть отдельная объяснялка о том, каким святым молиться при угрозе увольнения. Спиридон упоминается там именно в связи с его прижизненной помощью нуждающимся. При этом первая молитва традиционно обращена к Богу; обращение к святителю — просьба о его заступничестве.

Не существует отдельной обязательной церковной молитвы «чтобы начальник не уволил» или «чтобы срочно взяли на работу». Человек может прочитать традиционный текст святителю, а затем своими словами рассказать о своей конкретной ситуации и попросить помощи. Православная традиция допускает молитву своими словами наряду с молитвословом.

В каких жизненных ситуациях верующие молятся святителю Спиридону Тримифунтскому. Инфографика © Life.ru

Молитва Спиридону Тримифунтскому о помощи в трудных обстоятельствах

О Великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне, Керкирская похвало, всея вселенныя светильниче пресветлый, теплый к Богу молитвенниче и всем к тебе прибегающим и с верою молящимся скоропредстательный заступниче!

Ты веру православную на Никейстем Соборе посреде отцев преславно изъяснил еси, ты единство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и еретиков до конца посрамил еси. Услыши нас, грешных, святителю Христов, молящихся тебе, и сильным твоим предстательством у Господа избави нас от всякаго злаго обстояния: от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы.

Ты бо во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял еси людей твоих: от нашествия агарян и от глада страну твою сохранил еси, царя от неисцельнаго недуга избавил и многия грешники к покаянию привел еси, мертвых преславно воскрешал еси, за святость же жития твоего Ангелы невидимо в церкви поющия и сослужащия тебе имел еси.

Сице убо прослави тебе, вернаго Своего раба, Владыка Христос, яко вся тайная человеческая деяния дарова тебе разумети и обличати неправедно живущия. Многим в скудости и недостаточестве живущим ты усердно помогал еси, люди убогия изобильно во время глада напитал еси и ина многа знамения силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси.

Сице и нас не остави, святителю Христов, поминай нас, чад своих, у Престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да выну возсылаем славу и благодарение Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

После молитвы можно своими словами назвать то, что тревожит именно сейчас: поиск работы, риск сокращения, необходимость найти заработок, разрешить сложный деловой вопрос. Важно не превращать обращение к святому в попытку получить желаемое автоматически. По христианскому пониманию молитва не отменяет резюме, собеседований, переговоров с работодателем, освоения новой профессии или поиска дополнительных источников дохода.

Молитва Спиридону Тримифунтскому о жилье — покупке и продаже квартиры

Отдельная большая традиция связана с молитвой Спиридону Тримифунтскому о жилье. В православных молитвословах святитель прямо указан среди тех, к кому верующие обращаются при затруднениях с жильём и других житейских нуждах.

При этом и здесь важно разделять церковную молитву и многочисленные интернет-инструкции вроде «читать только перед сделкой», «повторить определённое количество раз» или «совершить ритуал с ключами от квартиры». Такие действия не являются обязательной частью православной молитвенной практики.

Молитва Спиридону о покупке квартиры или дома

Если человек ищет жильё, собирает деньги на первоначальный взнос, оформляет ипотеку, пытается провести обмен или боится ошибиться с выбором квартиры, можно читать традиционную краткую молитву святителю и после неё своими словами сформулировать конкретную просьбу.

О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по милости Своей.

Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов.

Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Здесь ключевое прошение — о «безбедном и мирном житии». Поэтому один и тот же традиционный текст подходит и человеку, который нуждается в собственном жилье, и семье, оказавшейся в тяжёлых жилищных обстоятельствах.

Молитва Спиридону о продаже квартиры или дома

Отдельного общепринятого канонического текста именно «на быструю продажу квартиры» не требуется. Можно прочитать одну из молитв святителю Спиридону, приведённых выше, после чего обычными словами попросить о честной и безопасной сделке, разумной цене и благополучном разрешении ситуации.

Это особенно важно, потому что поисковая выдача по теме жилья наполнена советами, которые превращают молитву практически в коммерческий ритуал. В православной традиции значение имеет не последовательность магических действий, а искреннее обращение к Богу и готовность человека самому поступать честно и разумно.

Три сильные молитвы Спиридону Тримифунтскому: почему их именно три

Формулировка «три сильные молитвы Спиридону Тримифунтскому» давно закрепилась в интернете, поэтому человек может решить, будто православному обязательно нужно прочитать именно три текста подряд. На самом деле такого церковного правила нет.

Разные православные сборники устроены по-разному. Например, на одной церковной странице рядом приведены три молитвы святителю, тогда как другие молитвословы публикуют две основные молитвы и дополнительные краткие тексты. То есть число три — удобный способ собрать несколько традиционных обращений к одному святому, а не особый духовный ритуал.

В этой статье три текста распределены по наиболее частым жизненным запросам:

О благополучии и помощи в нужде — когда беспокоят деньги, долги и необходимые расходы. О помощи в трудных обстоятельствах — при проблемах с работой, делами и другими серьёзными испытаниями. Краткая молитва о мирном и безбедном житии — в том числе при жилищных трудностях.

Это не значит, что первая молитва «работает только на деньги», вторая — только на работу, а третья — исключительно на квартиру. Такое разделение сделано для удобства читателя. Все три текста обращены к одному святителю и имеют гораздо более широкий духовный смысл.

Не обязательно читать их все подряд. Можно выбрать один текст, который легче читать внимательно и регулярно. Если человек хочет установить для себя постоянное молитвенное правило, особенно большое, лучше обсудить его со священником.

И ещё одно значение слова «сильная» здесь стоит понимать правильно. С христианской точки зрения сила молитвы не определяется тайным набором слов, числом повторений или временем суток. Само механическое прочтение текста не обещает исполнения просьбы. Православные авторы прямо предостерегают от отношения к молитве как к заклинанию.

Тропарь и кондак Спиридону Тримифунтскому

Кроме больших молитв, святителю посвящены короткие богослужебные песнопения — тропарь и кондак. Их можно встретить в православных молитвословах и богослужебных текстах.

Тропарь святителю Спиридону Тримифунтскому

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец, Богоносе Спиридоне, отче наш. Темже мертву ты во гробе возгласив, и змию в злато претворил еси, и внегда пети тебе святыя молитвы, Ангелы, сослужащия тебе, имел еси, священнейший. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

Кондак святителю Спиридону Тримифунтскому

Любовию Христовою уязвився, священнейший, ум вперив зарею Духа, детельным видением твоим деяние обрел еси, Богоприятне, жертвенник Божественный быв, прося всем Божественнаго сияния.

Тропарь напоминает о наиболее известных сюжетах жития святителя, в том числе о превращении змеи в золото. Но смысл песнопения не в том, что верующему предлагается ждать подобного материального чуда, а в прославлении святого и Бога, Которому он служил.

Что такое «башмачок Спиридона» и правда ли он помогает

Со Спиридоном Тримифунтским связана ещё одна известная традиция — так называемые башмачки святителя. На острове Корфу, где почитаются мощи святого, обувь на них регулярно заменяют. Среди верующих существует предание: башмачки изнашиваются потому, что святитель словно продолжает ходить по миру и помогать тем, кто обращается к нему. Частицы или фрагменты связанных с этой традицией святынь передавались и в другие православные храмы.

Относиться к этому следует именно как к благочестивому преданию, а не как к христианскому учению о том, что физический предмет сам по себе гарантирует исполнение желания.

Поэтому распространённые советы «положить башмачок рядом с деньгами», «приложить его к договору купли-продажи», «носить как талисман на удачу» не выражают православного понимания святыни. Верующий может почитать святыню, молиться святителю и просить его заступничества, но превращать церковный предмет в амулет не следует.

Башмачки Святого Спиридона на Кипре. Кадр из видео © YouTube/ ВКУС ЖИЗНИ

Частые вопросы о молитве Спиридону Тримифунтскому

Можно ли молиться Спиридону Тримифунтскому о деньгах?

Да, если речь идёт о реальной жизненной необходимости: средствах на жильё, лечение, содержание семьи, погашение долгов или других нуждах. При этом православное понимание молитвы не предполагает просьбы о богатстве ради самого богатства и не освобождает человека от необходимости трудиться и решать проблему доступными ему способами. Life.ru уже подробно объяснял, как православие относится к молитве о материальном благополучии.

Нужно ли читать молитву Спиридону 40 дней?

Обязательного правила читать молитву Спиридону Тримифунтскому именно 40 дней нет. Тем более нет церковного обещания, что после сорокового прочтения просьба обязательно исполнится. Священнослужители предостерегают от отношения к схеме «определённый текст + определённое число дней = гарантированный результат» как к суеверной практике. Регулярно молиться можно и полезно, но число дней само по себе не делает молитву сильнее.

Чем молитва Спиридону отличается от акафиста?

Молитва — отдельный текст обращения, тогда как акафист представляет собой более продолжительное последование из кондаков и икосов. Читать акафист можно отдельно, но это уже другой формат молитвы и отдельный поисковый интент.

Где находятся мощи Спиридона Тримифунтского и куда можно прийти в Москве?