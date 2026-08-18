Десницу Спиридона Тримифунтского с острова Корфу пронесут по России: список городов и даты
Опубликован график пронесения мощей Спиридона Тримифунтского по городам России
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В России поклониться деснице святителя Спиридона Тримифунтского, которую доставили с острова Корфу, можно будет в 12 регионах. Life.ru публикует точный график пронесения мощей по российским городам, чтобы верующие имели возможность успеть увидеть святыню.
Ковчег со святыми мощами будет находиться в России с 17 августа по 20 сентября 2026 года:
— 20–21 августа — Чебоксары (первый доступ паломников — Введенский кафедральный собор);
— 21–25 августа — Казань;
— 25 августа — Дивеево (Нижегородская область);
— 26–27 августа — Нижний Новгород;
— 28–31 августа — Санкт-Петербург;
— 1–2 сентября — Псков;
— 3–4 сентября — Смоленск;
— 5–6 сентября — Иркутск (6 сентября — крестный ход с мощами);
— 7–9 сентября — Хабаровск;
— 10–11 сентября — Челябинск;
— 12–13 сентября — Екатеринбург;
— 13–14 сентября — Владимир;
— 15–20 сентября — Москва.
Спиридон Тримифунтский считается одним из самых почитаемых православных святых. Подробнее о его жизни, чудесах, молитвах и о том, с какими просьбами к нему обращаются верующие, — в большом материале Life.ru.
Детальный график и время доступа паломников в регионах опубликован на официальном сайте www.spiridon2026.ru.
Как сообщалось, десница греческого святителя Спиридона Тримифунтского прибыла в Россию с острова Корфу. Спиридон Тримифунтский родился на Кипре около 290-х годов н. э., был простым пастухом и до самой смерти вёл очень скромный образ жизни. Но Господь послал ему дары исцеления неизлечимых больных, изгнания бесов и воскрешения мёртвых.
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