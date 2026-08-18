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Регион
18 августа, 08:50
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Десницу Спиридона Тримифунтского с острова Корфу пронесут по России: список городов и даты

Опубликован график пронесения мощей Спиридона Тримифунтского по городам России

Обложка © azbyka.ru

Обложка © azbyka.ru

В России поклониться деснице святителя Спиридона Тримифунтского, которую доставили с острова Корфу, можно будет в 12 регионах. Life.ru публикует точный график пронесения мощей по российским городам, чтобы верующие имели возможность успеть увидеть святыню.

Ковчег со святыми мощами будет находиться в России с 17 августа по 20 сентября 2026 года:

— 20–21 августа — Чебоксары (первый доступ паломников — Введенский кафедральный собор);

— 21–25 августа — Казань;

— 25 августа — Дивеево (Нижегородская область);

— 26–27 августа — Нижний Новгород;

— 28–31 августа — Санкт-Петербург;

— 1–2 сентября — Псков;

— 3–4 сентября — Смоленск;

— 5–6 сентября — Иркутск (6 сентября — крестный ход с мощами);

— 7–9 сентября — Хабаровск;

— 10–11 сентября — Челябинск;

— 12–13 сентября — Екатеринбург;

— 13–14 сентября — Владимир;

— 15–20 сентября — Москва.

Спиридон Тримифунтский считается одним из самых почитаемых православных святых. Подробнее о его жизни, чудесах, молитвах и о том, с какими просьбами к нему обращаются верующие, — в большом материале Life.ru.

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Детальный график и время доступа паломников в регионах опубликован на официальном сайте www.spiridon2026.ru.

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Как сообщалось, десница греческого святителя Спиридона Тримифунтского прибыла в Россию с острова Корфу. Спиридон Тримифунтский родился на Кипре около 290-х годов н. э., был простым пастухом и до самой смерти вёл очень скромный образ жизни. Но Господь послал ему дары исцеления неизлечимых больных, изгнания бесов и воскрешения мёртвых.

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Татьяна Миссуми
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