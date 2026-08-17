Мощи Спиридона Тримифунтского привезли в Россию на пять недель

Десница греческого святителя Спиридона Тримифунтского прибыла в Россию с острова Корфу. Святыня будет находиться в стране в течение пяти недель, сообщает РПЦ.

В аэропорту её встретил митрополит Воскресенский Григорий. Он отметил, что принесение десницы стало возможным при содействии митрополита Керкирского Нектария Элладской православной церкви.

По словам митрополита, пребывание святыни в России даёт православным верующим возможность помолиться перед десницей святителя.

В рамках поездки святыня посетит 12 российских регионов. В августе её доставят в Чебоксары, Казань, Дивеево, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

В сентябре десница побывает в Пскове, Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге и Владимире. В Москву святыню доставят 15 сентября, где она останется до 20 сентября.

В Иркутске 6 сентября запланирован крестный ход с мощами.

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Ранее патриарх Кирилл заявил о необходимости сохранять духовное единство русских, украинцев и белорусов. После литургии в Успенском соборе Кремля он подчеркнул, что Русская православная церковь продолжит молиться об этом, особенно о единстве, связанном с Киевом.