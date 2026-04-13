Патриарх Кирилл призвал к сохранению духовного единства народов Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости сохранения духовного единства народов Руси. С таким призывом он выступил после литургии в Успенском соборе Кремля. По его словам, Русская православная церковь продолжит молиться за единство русских, украинцев и белорусов. Особое значение, как отметил патриарх, имеют молитвы в Киеве.

«Мы будем просить Господа, чтобы сохранялось духовное единство народов всея Руси», — подчеркнул он. Патриарх также упомянул киевские храмы, включая Софийский и Владимирский соборы.

Он добавил, что, по его мнению, определённые политические силы пытаются разжигать вражду между народами. При этом церковь, по его словам, не должна следовать политическим установкам. Патриарх выразил надежду на восстановление духовного единства и укрепление православной веры среди народов, связанных общей историей.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность президенту России Владимиру Путину. Это произошло на пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве. Патриарх подчеркнул, что президент совершил немало значимых для России дел. Отдельно он выделил возвращение Владимирской и Донской икон Богородицы из Третьяковской галереи.