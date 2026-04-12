Путин поклоном ответил на благодарность патриарха Кирилла за возвращение икон

На пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в передаче Русской православной церкви двух великих святынь — Владимирской и Донской икон Божией Матери, которые ранее хранились в Третьяковской галерее. Патриарх отдельно обратился к главе государства со словами признательности. В ответ Путин, выслушав предстоятеля, перекрестился и склонил голову в поклоне.

Переданные иконы были выставлены в храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл назвал их возвращение Церкви событием, которое «глубоко войдёт в историю народа».

Также Владимир Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками. Президент РФ и глава РПЦ преподнесли друг другу пасхальные яйца. Во время поздравления с Пасхой российский лидер подчеркнул, что мудрое пастырское слово патриарха служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний, призывает к добру, милосердию, справедливости и состраданию.