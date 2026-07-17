Святыня с края России: Древнему монастырю Чердыни передали северную икону

Икону, доставленную с крайних северных рубежей России, передали Иоанно-Богословскому мужскому монастырю в Чердыни. Об этом сообщает Центр «Наследие».

До этого образ губернатору Пермского края Дмитрию Махонину вручил руководитель программы «Православные рубежи России» Центра «Наследие» Андрей Спиридонов. Затем глава региона передал святыню братии обители. На памятной табличке указано, что реликвия прибыла с Русского Севера и принесена в дар в рамках проекта Центра «Наследие».

Иоанно-Богословский монастырь, основанный в XV веке, считается одной из старейших православных обителей страны. На протяжении столетий он сохраняет духовные традиции и историческое наследие Прикамья.

Программа «Православные рубежи России» действует с 2022 года по благословению патриарха Кирилла. Её участники доставляют и устанавливают святыни в удалённых и труднодоступных регионах.

За это время храмам, воинским подразделениям и монастырям передали более 20 икон. Образы и кресты также появились на Земле Франца-Иосифа, островах Симушир, Сигнальный и Шумшу.

Передача в Чердынь стала новым этапом проекта. По замыслу организаторов, святыня символически связала самые отдалённые территории страны с одним из её древних духовных центров.

В мае Life.ru рассказывал о российском военнослужащем, которого во время штурма под Котлино, по его словам, спас нательный крест. Пуля попала в святыню и разрушила её, а боец после ранения сумел вернуться к своим.