Минобороны опубликовало видео передачи иконы Луганской Божией Матери в зону СВО
В зону специальной военной операции доставили икону Луганской Божией Матери, подаренную патриархом Кириллом военнослужащим. Видео с места событий опубликовало Министерство обороны России.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал образ бойцам 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск. Икона была доставлена непосредственно в район выполнения задач, где её вручили военнослужащим.
Ранее патриарх Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие в передаче православных икон из собрания Третьяковской галереи. Предстоятель Русской православной церкви отметил вклад главы государства в значимые для страны решения.
