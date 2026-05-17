Минобороны опубликовало видео передачи иконы Луганской Божией Матери в зону СВО

В зону специальной военной операции доставили икону Луганской Божией Матери, подаренную патриархом Кириллом военнослужащим. Видео с места событий опубликовало Министерство обороны России.

Икону Луганской Божией Матери доставили в зону СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал образ бойцам 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск. Икона была доставлена непосредственно в район выполнения задач, где её вручили военнослужащим.

Ранее патриарх Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие в передаче православных икон из собрания Третьяковской галереи. Предстоятель Русской православной церкви отметил вклад главы государства в значимые для страны решения.