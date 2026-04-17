День иконы «Живоносный Источник» 17 апреля: От каких болезней спасает и какие чудеса творит

17 апреля православные почитают чудотворную икону Богородицы «Живоносный Источник». Этот день всегда выпадает на пятницу первой недели после Пасхи, которую называют Светлой седмицей. История образа связана с реальным источником в древнем Константинополе, вода которого, по преданиям, творила чудеса. Life.ru рассказывает, откуда взялась икона, почему дата её почитания каждый год меняется и от каких недугов она защищает.

Как появилась икона и почему её назвали «Живоносным Источником»

В V веке нашей эры возле Золотых ворот Константинополя находилась заброшенная роща, которую первые христиане когда-то посвятили Богородице. Там бил маленький родник, затянутый илом и грязью. Однажды военачальник Лев Маркелл встретил в этой роще слепого путника, изнемогавшего от жажды. Он отправился искать воду и вдруг услышал женский голос: «Не ищи далеко, вода здесь близко». Голос велел напоить слепца водой из источника и приложить тину на его глаза. Лев исполнил наказ — и слепой тут же прозрел.

Через семь лет Лев Маркелл стал императором Византии. Он приказал расчистить рощу, очистить родник и обложить его камнем. Над источником воздвигли величественный храм в честь Богородицы. Император назвал это место «Живоносный Источник», потому что через воду являлась исцеляющая сила самой Божией Матери. К храму потянулись больные со всей империи: вода помогала при слепоте, водянке, параличах и душевных недугах. Следующий император Юстиниан тоже получил исцеление от тяжёлой болезни и построил рядом ещё один храм с больницей и монастырём.

Когда празднуется день иконы и почему дата меняется каждый год

День иконы «Живоносный Источник» не имеет постоянной даты в календаре. Праздник всегда приходится на пятницу Светлой седмицы — первой недели после Пасхи. А поскольку Пасха каждый год выпадает на разные даты, то и день почитания иконы тоже переходящий. В 2026 году это 17 апреля, в 2025 было 25 апреля, а в 2027 будет 9 мая.

Празднование установлено в память восстановления константинопольского храма. Турки трижды разрушали его, засыпали источник землёй, но христиане упорно восстанавливали святыню. В 1835 году патриарх Константин освятил заново отстроенный храм в присутствии двадцати архиереев и тысяч паломников. С тех пор храм стоит до сих пор, а источник продолжает исцелять верующих.

Что изображено на иконе «Живоносный Источник» и в чём её символика

На иконе «Живоносный Источник» Богородица с младенцем Христом восседает над большой каменной чашей, которая стоит в водоёме. Вокруг водоёма толпятся больные люди — слепые, хромые, страдающие от душевных мук. Все они пьют живительную воду и получают исцеление. Первые списки иконы делали без изображения воды, позже добавили чашу, а потом и сам источник с фонтаном. Но есть варианты иконы и без толпы больных, на ней только Богородица с младенцем Христом.

Православная традиция называет Богородицу источником жизни, ведь от Неё родился Христос — Путь, Истина и Жизнь. Вода на иконе символизирует благодать и милость, которые через Богоматерь текут ко всем верующим. Икона учит: Богородица — неиссякаемый источник любви, готовый излиться на каждого, кто обратится с молитвой. Она ходатайствует за грешников перед Христом, какими бы тяжкими ни были наши проступки.

От каких болезней помогает икона «Живоносный Источник» и о чём перед ней молятся

Перед иконой «Живоносный Источник» верующие просят об исцелении телесных недугов. Особенно образ помогает при глазных болезнях — не случайно первое чудо было связано именно с возвращением зрения слепому. Молятся при водянке, отёках, болезнях суставов и сердца. Обращаются за помощью при параличах и любых тяжёлых заболеваниях, когда врачи бессильны.

Икона защищает и от душевных страданий. Перед ней просят избавления от депрессии, тоски, отчаяния и тяжёлых мыслей. Молятся об освобождении от пагубных привычек: алкоголизма, табакокурения, игровой зависимости. Обращаются в моменты горя и скорби, когда кажется, что выхода нет. Богородица дарует утешение, вливает силы в изнемогающую душу и помогает пережить самые страшные испытания.

Тропарь и молитва иконе «Живоносный Источник»

Существует специальный тропарь этой иконе, который поётся на службе: «Почерпем, человецы, цельбы душам и телом молитвою, Река бо всем предтечет — Пречистая Царица Богородица, источающи нам чудную воду и измывающи сердец черности, греховныя струпы очищающи, души же освящающи верных Божественною благодатию».

В молитве верующие обращаются к Богоматери. Молящиеся называют её «Живоносный Источник благодатных врачеваний» и просят исцелить болезни страждущих, даровать здравие душевное и телесное. В день праздника во всех храмах совершается малое освящение воды с крестным ходом и пасхальными песнопениями. Люди уносят освящённую воду домой и хранят как святыню.

Вот полный текст молитвы: «О Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа! Ты еси Мати и покровительница всех к Тебе прибегающих, призри с благосердием на молитвы грешных и смиренных чад Твоих. Ты, именуемая Живоносный Источник благодатных врачеваний, исцели болезни страждущих и умоли Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, да низпослет и всем притекающим к Тебе здравие душевное и телесное и, простив нам вольная и невольная согрешения наша, дарует нам вся яже к вечней и временней жизни потребная. Ты еси всех скорбящих радость, услыши нас, скорбных; Ты еси утоление печали, утоли и нашу печаль; Ты еси взыскание погибших, не попусти и нам погибнути в бездне грехов наших, но всегда избавляй нас от всяких скорбей и напастей и всякаго злаго обстояния. Ей, Царице наша преблагая, надеждо наша несокрушимая и заступнице необоримая, не отврати лица Твоего от нас за множество прегрешений наших, но простри нам руце Матерняго милосердия Твоего и сотвори с нами знамение милости Твоея во благо: яви нам помощь Твою и благопоспеши во всяком деле благом. От всякаго же начинания греховнаго и помышления лукаваго отврати нас, да всегда славим пречестное имя Твое, величающе Бога Отца и Сына Единороднаго Господа Иисуса Христа и Животворящаго Святаго Духа со всеми святыми во веки веков. Аминь».

Как проходит праздник на Светлой седмице

На Светлой седмице в храмах царит особая радость. Богослужения наполнены пасхальными песнопениями, Царские врата остаются открытыми всю литургию. После каждой службы совершается крестный ход. Даже строгий пост в среду и пятницу на этой неделе отменяется — всё подчинено радости Воскресения Христова.

В пятницу Светлой седмицы, в день иконы «Живоносный Источник», во всех церквях освящают воду. Это малое водоосвящение — оно совершается в течение года неоднократно. Великое освящение воды бывает только на Крещение. Верующие приносят из храма освящённую воду, пьют её натощак при болезнях, окропляют жилище для защиты от бед. Вода с праздника иконы «Живоносного Источника» считается особенно целебной, ведь сам образ прославляет исцеляющую силу, которую дарует Богородица.