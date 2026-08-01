Россиянам рассказали, какому святому следует молиться об исцелении от болезней

Преподобному Серафиму Саровскому молятся об исцелении от болезней и помощи в сложных жизненных обстоятельствах, заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, верующие также просят святого о мире в семье и благополучном завершении дел. Собеседник NEWS.ru напомнил, что 1 августа РПЦ отмечает обретение мощей преподобного Серафима Саровского — одного из самых почитаемых русских святых. К нему также обращаются с просьбами об укреплении веры, даровании молитвы и помощи в духовной борьбе.

«В день обретения его мощей хорошо прийти в храм, поставить свечу перед его иконой, прочитать тропарь и кондак», — заключил эксперт.

Ранее в РПЦ объяснили, как Серафим Саровский помогает бойцам СВО. Священник отметил, что молитва святым — это не магическое действие, а «синергия» (соработничество) человека с Богом.