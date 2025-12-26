Молитвы Пресвятой Богородице: самые сильные тексты — о детях, о помощи, об исцелении

Молитва Богородице так же важна, как и молитва Господу. А есть ещё более интересное народное поверье — исторически Дева Мария, мама Иисуса, считалась заступницей совершенно обычных людей. Наши предки верили, что Матерь Божия к ним немного ближе, чем Бог-отец и Бог-сын, поэтому истово молились Богородице об исцелении, о помощи при катастрофах, за детей... Посмотрим, какие молитвы Пресвятой мы можем прочитать сейчас.

Богородица и её роль в православии

Молитва Пресвятой Богородице на решение проблем, о здравии, за детей... Иногда только Дева Мария может помочь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Adam Jan Figel

Неплохо бы перед молитвой Богородице вообще знать, кто это такая и насколько значима она для православной церкви. Дева Мария, Богоматерь — женщина, которая родила Иисуса Христа, божественного младенца. Она забеременела от Бога, будучи невинной. Одно из главных положений христианства — безусловная вера в чистоту Божией Матери.

Иисус Христос спустя 33 года вырос и был распят фарисеями через Понтия Пилата (который на самом деле не горел желанием казнить Мессию), а Дева Мария прожила ещё некоторое время после и отошла на Небеса в праздник Успения, 15 августа. В православии Богородица — заступница всех, у кого есть проблемы, а также покровительница женщин. Самые сильные молитвы Богородице — далее.

К празднику 28 августа у Life.ru есть отдельный материал с тропарём, кондаком, величанием и молитвами на Успение.

«Богородице Дево, радуйся»: текст и значение самой известной молитвы

Молитва Богородице — самая сильная и самая известная, очень популярная в нашей культуре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Молитва «Богородице Дево, радуйся». «Богородице Дево, радуйси, Благодатная Марие, Господь с Тобою: благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Аминь».

Молитва Богородице «Дево, радуйся» будет в любом молитвослове. Она очень древняя. Одна из самых старых молитв Деве Марии, там ещё нет ни намёка на какие-то просьбы, просто чистая радость, то, что католики называют словом «Осанна». Молитва Богородице «Радуйся» переводится на современный русский так: «Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобой! Благословенна Ты среди женщин, и благословен Плод чрева Твоего, потому что Ты родила Спасителя душ наших. Аминь».

Молитва «Сон Пресвятой Богородицы» — защита на ночь

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице на сон грядущим. «Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да обрящу, Богородице Дево, едино Чистая и Благословенная».

Сейчас аккуратнее! Молитва Богородице на сон грядущий — распространённая практика. В молитвословах могут оказываться разные моления к Божией Матери, все они будут отличаться своим спокойным тоном. Такая молитва должна успокаивать и защищать сон. Но есть ещё и «Сон Пресвятой Богородицы». Это не молитва, но апокрифический текст, который Русская православная церковь не одобряет. Не перепутайте.

Молитвы о детях: о сыне, о дочери, о здравии и пути

Молитва Богородице о детях — какая будет самая сильная и кто сможет её прочитать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Молитва о детях к Божией Матери. «О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь».

Молитва Богородице о детях — её можно прочитать почти в любой ситуации. Когда у вас сын или дочь, может, вообще оба. Через эту молитву вы полностью вручаете ваше чадо Христу и Божией Матери, это мощный текст о здравии, защите и духовном пути человека. Отдельно стоит отметить момент «нанесения душевных ран». Родительское покаяние было в молитвенных текстах ещё в средневековые времена.

Молитва Богородице для умягчения злых сердец: когда читать и как помогает

Молитва Богородице «Умягчение сердец» читается при конфликтах. Если вокруг все стали жестокими или происходят драки, можно помолиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

Молитва перед иконой Богородицы «Умягчение злых сердец». «О многострадальная Мати Божия, Превысшая всех дщерей земли, по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли перенесенных, приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости. Иного бо прибежища и теплаго предстательства разве Тебе не вемы, но, яко дерзновение имущая ко Иже из Тебе рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице единому Богу ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Молитва Пресвятой Богородице при иконе «Умягчение злых сердец» часто происходит при конфликтах. Вообще, в Тропаре есть текст о том, чтобы Дева Мария умягчила именно наши злые сердца. То есть сердца молящихся. Но при ссорах молитва помогает, особенно перед соответствующей иконой. А вот, кстати, тропарь Пресвятой Богородице на умягчение сердец: «Умягчи наша злая сердца, Богородице, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашея разреши. Hа Твой святый образ взирающи, Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся и раны Твоя лобызаем, стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся. Не даждь нам, Мати благосердная, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути, Ты бо еси воистину злых сердец Умягчение».

Молитва перед иконой «Знамение» — об исцелении и заступничестве

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Знамение» — самая сильная по исцелению. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Iaroslavtsev

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Знамение». «О, Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и покланяемся Тебе пред святою чудотворною иконою Твоею, воспоминающе дивное знамение Твоего заступления, великому Новуграду от нея явленное во дни ратнаго на сей град нашествия. Смиренно молим Тя, Всесильная рода нашего Заступнице: якоже древле отцем нашим на помощь тогда ускорила еси, тако и ныне нас немощных и грешных Твоего Матерняго заступления и благопопечения сподоби: спаси и сохрани, Вадычице, под кровом милости Твоея люди Твоя, Церковь святую утверди, град Твой (весь Твою) и всю страну нашу православную и всех нас, припадающих к Тебе с верою и любовию и умиленно просящих со слезами Твоего заступления, помилуй и сохрани. Ей, Госпоже всемилостивая! Умилосердися на ны, обуреваемыя грехми многими, простри ко Христу Богу богоприимнеи руце Твои и предстательствуй за нас пред благостию Его, просящи нам прощения прегрешений наших, благочестнаго, мирнаго жития, благия христианския кончины и добраго ответа на страшнем суде Его: да спасаеми всесильными Твоими к Нему молитвами, блаженство райское унаследуем, и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепое имя достопокланяемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие во веки веков. Аминь».

Если мы говорим «молитва Богородице об исцелении» или «молитва Богородице о здравии», точно подразумеваем тот текст, который будем читать перед иконой «Знамение». Этот образ с древних времён известен целительными свойствами. Поэтому лучшие и сильнейшие молитвы Богородице о здравии и об исцелении читаются перед ним.

Молитва «Введение во храм» — в день праздника и в скорби

Молитва на Введение во храм Пресвятой Богородицы. «О, Пресвятая Дево, Царица Небеси и земли, прежде век избранная Невесто Божия, в последняя же времена пришедшая в храм законный на обручение Жениху Небесному! Ты оставила еси люди Твоя и дом отца Твоего, во еже принести Себе в жертву чистую и непорочную Богу, и первая дала еси обет всегдашняго девства. Даруй же нам соблюдати себе в целомудрии и чистоте и в страхе Божием во вся дни живота нашего, да будем храмы Духа Святаго, наипаче помози всем в подражание Твое во обителех живущим и обручившим себе на служение Богу в чистоте девства провождати житие свое и от юности нести иго Христово благое и легкое, свято храняще обеты своя. Ты провела еси, Всечистая, вся дни юности Твоея в храме Господнем вдали от соблазнов мира сего, в присном бдении молитвенном и во всяком воздержании душевном и телеснем, помози и нам отражати вся искушения вражеския от плоти, мира и диавола нападающия на ны от юности нашея, и побеждати оныя молитвою и постом. Ты в храме Господнем со Ангелы пребывающи, украсилася еси всеми добродетельми, наипаче же смирением, чистотою и любовию и достойно воспиталася еси, да готова будеши вместити плотию Невместимое Слово Божие. Сподоби же и нам, одержимым гордостию, невоздержанием и леностию, облещися во всякое совершенство духовное, да уготовает кийждо от нас с помощию Твоею одеяние брачное души своея и елей доброделания, да не нази и неготови явимся во сретение Безсмертному Жениху нашему и Сыну Твоему, Христу Спасителю и Богу нашему, но да приимет ны с мудрыми девами во обители райския, идеже со всеми святыми сподоби ны выну славити и прославляти всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивое заступление всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Эта молитва Пресвятой Богородице совершается в праздник Введения её во храм. Её можно читать как в праздник, так и в дни невзгод. Получается, что сама молитва на Введение во храм помогает при каких-то проблемах.

Молитвы на каждый день: утренние и вечерние обращения к Богородице

Молитва Пресвятой Богородице утренняя и молитва Пресвятой Богородице вечерняя равнозначны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Молитва Богородице утренняя. «Воспевую благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой облагодати. Ступати право мя настави, путем Христовых заповедей. Бдети к песни укрепи, уныния сон отгоняющи. Связана пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богоневесто. В нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющи мя. Жизнодателя Бога рождшая, умерщвлена мя страстьми оживи. Яже Свет невечерний рождшая, душу мою ослепшую просвети. О, дивная Владычня палато, дом Духа Божественна мене сотвори. Врача рождшая, уврачуй души моея многолетныя страсти. Волнующася житейскою бурею, ко стези мя покаяния направи. Избави мя огня вечнующаго, и червия же злаго, и тартара. Да мя не явиши бесом радение, иже многим грехом повинника. Нова сотвори мя, обетшавшаго нечувственными, Пренепорочная, согрешении. Странна муки всякия покажи мя, и всех Владыку умоли. Небесная ми улучити веселия, со всеми святыми, сподоби. Пресвятая Дево, услыши глас непотребнаго раба Твоего. Струю давай мне слезам, Пречистая, души моея скверну очищающи. Стенения от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице. Молбенную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси. Превышшая Ангел, мирскаго мя превышша слития сотвори. Светоносная Сене небесная, духовную благодать во мне направи. Руце воздею и устне к похвалению, осквернены скверною, Всенепорочная. Душетленных мя пакостей избави, Христа прилежно умоляющи; Емуже честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков, аминь».

Молитва Богородице вечерняя. «Богородице Дево, не презри мене, грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя».

Эти молитвы Пресвятой Богородице надо читать утром и вечером. Первую — как только встанете с кровати. А если вы выучите её наизусть, можно будет читать в мыслях прямо после пробуждения. Вторую, вечернюю, молитву Богородице нужно читать перед сном, на сон грядущий. Вместе с той, что мы указывали ранее.

Молитва матери Богородице о ребёнке

Молитва Пресвятой Богородице о ребёнке от матери. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ANNA GRANT

Молитва матери Пресвятой Богородице о детях. «О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь».

Молитва Богородице о детях всегда очень сильная. Особенно если её произносит мать. Мы, кстати, уже собирали в материале самые сильные молитвы о чадах. Можете почитать. Есть возможность помолиться не только Богородице, но и святым, а также ангелу-хранителю.

Как правильно молиться: советы священников

Священники советуют во время молитвы настроить душу на общение с Богом. Следует остерегаться искусственного возбуждения чувств или слезливости. Надо совершать молитвенные правила регулярно и со смирением. Лучше начать с постоянного прочтения короткого текста. Плодом истинной молитвы является смирение и желание жить по воле Божьей.

Где найти иконы Богородицы и как поставить домашний иконостас

Их можно приобрести в церковных лавках при храмах или монастырях (например, в лавке Данилова монастыря в Москве), а также в специализированных православных интернет-магазинах. Важно выбирать канонические образа. Иконостас можно сделать на восточной стене комнаты, в углу, по традиции. Не стоит ставить иконы рядом с бытовой техникой.