Для срочника и для воина: Самые сильные молитвы матери и отца за сына, одобренные РПЦ

Родительские молитвы за детей обладают особенной силой, и мы уже делали о них огромный материал. Теперь пришло время узкоспециализированных молений. Как молиться за сына, если его забрали в армию на год? Отец или мать — их просьбы к Богу равноценны? Как помолиться за взрослого ребёнка, который находится в зоне боевых действий? Читайте молитвы далее в материале.

Почему молитва за сына — особая просьба к Богу

Особая просьба для Господа — это молитва за сына. Ведь Иисус сам был сыном, рождённым Девой Марией. Фото © ТАСС / Максим Туманов

Молитва за сына — это не «заклинание». Стопроцентной гарантии успеха она не даёт и дать не может, но зато вселяет в душу надежду, а в сердце — веру. Молитвенные практики переносят вас «на светлую сторону». Просьба о здравии сына для Господа свидетельствует о вашей искренней и безусловной любви к своему чаду, и чем сильнее будет это чувство, тем больше шансов на успех. Русская православная церковь существует с 1589 года, если быть исторически точными. В рамках нашей автокефалии сформировались особые молитвы за сыновей, и сейчас мы покажем их с пояснениями.

Молитва матери за сына: сила любви и веры

Самая сильная материнская молитва за сына — как защитить ребёнка просьбой к Господу в зоне СВО? Фото © ТАСС / Александр Щербак

Молитва пятая о детях Господу Иисусу Христу от лица матери: «Боже, всея твари Содетелю, прилагаяй милость к милости и сподобивый мя быти материю семейства! Благость Твоя дарова ми чада, и дерзаю глаголати яко сии суть чада Твоя. Ты бо даровал еси им бытие, оживотворил еси их душею безсмертною, возродил еси святым Крещением к житию по воле Твоей, усыновил еси их и приял в недра Церкве Твоей. Господи! Не лиши их благодати Твоей во вся дни живота их; сподоби их быти причастники таинств Завета Твоего; освящай их истиною Твоею, да святится в них имя Твое святое! Ниспосли мне благодать Твою возрастити их во славу имене Твоего и ближним на пользу! Подаждь ми вся к сему благопотребная, терпение и силы, во еже насадити в сердцах их корень благих – страх Твой! Озари их светом Премудрости Твоея, содержащия вселенную! Да возлюбят Тя всею душею и всем помышлением своим, да прилепятся к Тебе всем сердцем своим и да трепещут словес Твоих во вся дни живота своего! Даруй мне разум уверити их, яко живот истинный есть соблюдение заповедей Твоих, и яко тщанием, вкупе со благочестием, обретается в животе сем безпечалие и довольство, в вечности же — блаженство неизреченное. Открой им разумение закона Твоего, да пребудут до конца дний своих в чувстве вездесущия Твоего. Насади в сердцах их страх и отвращение от всякаго беззакония, да будут непорочными в путях своих, да помнят выну, Всеблагий Боже, яко Ты еси Ревнитель закона и правды Твоея! Соблюди их в целомудрии и благоговении к имени Твоему, да не осквернят делы худыми Церкве Твоея, но да живут по ея велениям! Одушеви их желанием полезнаго учения и соделай способными ко всякому делу благу, да стяжут истинное разумение о всех вещех, о нихже подобает им ведати, да просветятся познаниями, полезными роду человеческому. Господи! Умудри мя неизгладимо напечатлети во умех и сердцах детей моих опасение сообществ с незнающими страха Твоего, внушити им удалятися от всякаго совета с беззаконными, да не внимают беседам злым, да не совратятся с пути Твоего, поревновавше лукавым людем, да не соблазнятся, видяще, яко путь беззаконных благоуспешен в мире сем бывает. Отче Небесный! Даруй мне благодать всячески хранитися, да не введу детей моих в соблазн словесы или делы моими, но, выну соблюдая жительство их, возмогу отводити их от заблуждений, исправляти прегрешения их, обуздывати упорство и непокоривость, удериживати от суеты и легкомыслия, да не влекутся безумными помыслы, да не ходят вослед сердца своего, да не возгордятся в помышлении своем, да не забудут Тебе и закона Твоего, да не погубит беззаконие ума и здравия их, да не приведут греси в расслабление душевных и телесных сил их. Судие Праведный, отдаяй грехи отцев на чада, отврати возмездие от чад моих, не накажи их за грехи моя, но окропи их росою благодати Твоей, да преуспевают в добродетели и святости, да возрастают во благоволении пред Тобою и в любве у человек благочестивых. Отче щедрот и всякаго милосердия! Мати сущи, желала бы аз чадом моим всякаго изобилия благ земных, благословения от росы небесныя и от тука земнаго, обаче буди с ними святая воля Твоя! Устрой судьбу их по благоволению Твоему, не лиши их в житии сем хлеба насущнаго, ниспосли им вся благопотребная в жизни временней ко обретению блаженныя вечности. Буди милостив к ним, егда согрешают пред Тобою; не вмени им грехов юности и неведения их; приведи в сокрушение сердца их, внегда противитися им воле Твоей благи. Наказуй их и милуй, настави на путь, благоугодный Тебе, токмо не отвери их от лица Твоего! Приими с благоволением молитвы их, споспешествуй им во всяцем деле блазе, не отврати лица Твоего от них во дни скорби, да не постигнут их искушения паче сил. Осени их милостию Твоею, да пребудет ангел Твой с ними и сохранит их от всякия напасти и пути злаго. О Всеблагий Боже! Соделай мя материю, о чадех веселящеюся, да пребудут отрадою моею во дни живота моего и крепостию мне в старости моей. Сподоби мя во уповании на милосердие Твое предстати с ними на Страшнем Судищи Твоем и с непостыдным дерзновением рещи: се аз и дети, яже дал ми еси, Господи! Да купно с ними прославлю неизреченную Твою благость и милосердие Твое и превознесу пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь».

Моление было опубликовано в сборнике «Молитвы о детях. Святые отцы о воспитании» издательства «Лепта Книга» в 2010 году. Сильная материнская молитва за сына, вы просто можете поменять местоимение «они/их» на «он/его». Но сам текст молитвы не рекомендуется сокращать. Вся ваша любовь и вера — вложите их в молитву. Сильная материнская молитва за сына получается по искренней любви.

Молитва отца за сына: благословение и покровительство

Отцовская молитва за сына, самая сильная, которая свидетельствует о покровительстве родительском и Господнем. Фото © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV / ЕРА

Молитва первая о детях Господу нашему Иисусу Христу: «Отче Святый, Превечный Боже, от Тебя исходит всякий дар или всякое благо. Тебе прилежно молюсь о детях, которых благодать Твоя мне даровала. Ты дал им жизнь, оживотворил их душею безсмертною, возродил святым крещением, дабы они сообразно с волею Твоею унаследовали Царство Небесное, сохрани их по Твоей благости до конца их жизни. Святи их Твоею истиною, да святится в них имя Твое. Содействуй мне благодатию Твоею воспитать их во славу Твоего имени и на пользу ближним, дай мне для этого потребные средства: терпение и силу. Господи, просвети их светом Твоея Премудрости, да любят Тебя всею душею, всем помышлением, насади в сердцах их страх и отвращение от всякого беззакония, да ходят в заповедях Твоих, украси души их целомудрием, трудолюбием, долготерпением, честностию, огради их правдою от клеветы, тщеславия, мерзости, окропи росою благодати Твоея, да преуспевают в добродетелях и святости и да возрастают в благоволении Твоем, в любви и благочестии. Ангел-Хранитель да пребывает с ними всегда и соблюдает их юность от суетных мыслей, от прельщения соблазнов мира сего и от всяких лукавых наветов. Если же когда согрешат пред Тобою, Господи, не отврати лица Твоего от них, но буди к ним милостив, возбуди в их сердцах покаяние по множеству щедрот Твоих, очисти согрешения и не лиши Твоих благ, но подай им все угодное для их спасения, сохраняя их от всякой болезни, опасности, бед и скорбей, осеняя их Твоею милостию во вся дни жизни сей. Боже, Тебе молюся, дай мне веселие и радость о моих детях и сподоби мне предстати с ними на Страшном Суде Твоем, с непостыдным дерзновением сказать: «Вот я и дети, которых Ты мне дал, Господи. Аминь». Да прославим Всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

В 1999 году при Сретенском монастыре по благословению патриарха открылся интернет-портал «Православие.ру». Один из первых сайтов Русской православной церкви, его авторитетность не подвергается сомнению. Отцовская молитва за детей опубликована тут. Как и раньше, можно поменять «детей» на «сына», ведь вы молитесь именно о благополучии сына. Молитва отца за сына — вот она. Помимо любви, в ней есть ещё и благословение и напутствие.

Молитвы за сына-срочника: как помочь в первые месяцы службы

Молитва за сына в армии: как помочь сынуле, пока он считается «духом» в традиционной иерархии срочников. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Молитва об успехе в ратном деле святому благоверному князю Александру Невскому: «Скорый помощниче всех усердно к тебе прибегающих и теплый наш пред Господом предстателю, святый благоверный великий княже Александре! Призри милостиво на мя недостойного, многими беззаконии непотребна себе сотворшаго раба твоего (имя), к раце мощей твоих (ко святей иконе твоей) ныне притекающа и из глубины сердца к тебе взывающа. Ты в житии твоем ревнитель и защитник православныя веры был еси: и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди. Ты великое возложенное на тя служение тщательно проходил еси: и нас твоею помощию пребывати коегождо, в неже призван есть, настави. Ты, победив полки супостата, от пределов Российских того отгнал еси: и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов низложи. Ты, оставив тленный венец царства земнаго, избрал еси безмолвное житие, и ныне право венцем нетленным увенчанный на небесех царствуеши: исходатайствуй и нам, смиренно молим тя, житие тихое и безмятежное, и к вечному Царствию шествие неуклонное твоим предстательством устрой нам. Предстоя же со всеми святыми престолу Божию, молися о всех православных христианех, да сохранит их Господь Бог Своею благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в должайшая лета, да присно славим и благословим Бога в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков».

Если вашего сына отправили на срочную службу на год, то в первые месяцы ему может помочь молитва Александру Невскому об успехе в ратном деле. Этот святой является сильным покровителем воинов. Срочная служба — тоже ратное дело. Источником молитвы выступил один из самых авторитетных интернет-порталов о православии, «Азбука веры».

Молитва за сына-воина: о мужестве, чести и возвращении

Молитва за сына на войне или в зоне СВО: как попросить у Бога помочь воину проявить мужество, сохранить честь мундира и вернуться невредимым. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Молитва родителей о ребёнке на воинской службе: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере услыши мя, недостойнаго раба Твоего, со упованием к Тебе приходящаго. Спаси, Господи, и помилуй чадо наше (имя), егоже жизнь есть в милостивой власти Твоея. Прости ему вся согрешения вольная и невольная, настави его ходити путем истины Твоея и просвети его светом заповедей Твоих. Благослови, Господи, службу его воинскую, на суше, воздусе, в мори и на всяком месте владычества Твоего. Вложи в сердце его храбрость и всецелое упование на волю Твою. Укрепи его душевныя и телесныя силы ко исполнению служения, любве к ближним ради несомаго. Огради его силою Честнаго и Животворящаго Креста Твоего от всякаго оружия смертоносна и места губительна, даждь ему избегнути пленения вражия и от ближних предательства. Здрава и благополучна возврати его в дом отчий да мирное и безгрешное житие совершит во славу Твою и Царствие Твое Небесное наследит. Аминь».

Молитву опубликовал «Православный молитвослов с приложением молитв Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим» от издательства Московской патриархии Русской православной церкви в 2018 году. Здесь содержится одобренная Русской православной церковью просьба о том, чтобы ваш ребёнок вернулся из зоны боевых действий невредимым. От вражеского оружия и от вражеского плена — для возвращения домой. Честь и мужество тут есть «по дефолту», ими нужно обладать, чтобы отправиться в зону активных боёв. То есть в зону СВО.

Молитва за сына на войне: о сохранении жизни и души

Отцовская или материнская молитва за сына на войне, где важно сохранить как жизнь, так и здоровье: телесное, душевное. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Молитва Пресвятой Богородице о воинах, на поле брани сущих: «Пресвятая Богородице, теплая наша Заступнице и Спасение всем, призывающим Тя! Не имамы иныя помощи, разве Тебе, Владычице, Ты бо еси едина надежда и упование наше. Не презри слез наших и не отрини усердных молений, но спаси от смерти и от бед сохрани воинов наших (имярек), на поле брани сущих. Укрепи их дух, утверди в заповедех Сына Твоего, умножи в них веру, просвети ум, даждь мужество во бранех, да, непорочно исполнивше ратное служение, целы и невредимы возвратятся в домы своя и прославят пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное заступление. Аминь».

Одна из самых новых молитв, что были утверждены Русской православной церковью. Её официально включили в список православных молитв на заседании Священного синода 29 декабря 2022 года. Синод предлагает молиться о сохранении жизни и души именно Богородице, потому что та традиционно оберегает всех, кто столкнулся с непосредственной угрозой жизни. На войне, просто в армии или в зоне СВО сильная молитва за сына может помочь.

Молитвы святым-заступникам: Николаю Чудотворцу, ангелу-хранителю, Богородице

Молитвы Николаю Угоднику, Богородице и ангелу-хранителю за сына воина. Фото © ТАСС / Alexander Zemlianichenko

Мы уже перечислили несколько молитв, которые не обращаются к Господу напрямую, а доходят до него через Богоматерь или же святых-заступников. Продолжим эту тему. В православной культуре исторически сильно почитание Николая Чудотворца, Богородицы и ангела-хранителя. Вот молитвы специально для них за сына-воина.

Молитва за сына Николаю Чудотворцу

Молитва Николаю Чудотворцу о победе на море. «О, добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скрое предстательство твое: виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не оставите нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Ему же ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков».

Святой Николай Чудотворец — это главный заступник как детей, так и воинов, если те служат в морфлоте. Морские пехотинцы тоже считаются. Поэтому именно Николаю Угоднику стоит посвятить молитву, если ваш сын плавает на военном корабле в Чёрном море. Этот святой — покровитель моряков. Сильная материнская молитва за моряка, но есть и другие молитвы за сына Николаю Угоднику. Можно найти их в молитвословах или на «Азбуке».

Молитва за сына ангелу-хранителю

Молитва ангелу-хранителю за сына. «Ангел Хранитель, данный Отцом Небесным, моему сыну (имя), я обращаюсь к Тебе. Ангел Хранитель сына (имя), храни его и в горе, и в радости. Не оставь сына моего в трудную минуту жизни, протяни ему руку свою милосердную, помоги сыну моему (имя) преодолеть все жизненные испытания, дай силу, уверенность и веру в лучшее, светлое, доброе».

Пожалуй, самая короткая из наших сегодняшних молитв. Подходит всем: можно читать отцу, матери, обоим родителям. Помним: главное — искренняя вера и любовь к вашему чаду. Ангел-хранитель напрямую связывается с Господом по вопросам благополучия вашего взрослого ребёнка и может охранять его «в поле», то есть на земле. Молитва ангелу за сына так же важна, как молитва Господу.

Молитва за сына Пресвятой Богородице

Молитва за сына перед иконой Божией Матери «Смоленская» («Одигитрия»). «О, пречудная и превышшая всех тварей Царице Богородице, небеснаго Царя Христа Бога нашего Мати, пресвятая Одигитрие Марие! Услыши ны, грешныя и недостойныя, в час сей пред пречистым образом Твоим припадающия, и сице умильно глаголющия: изведи нас от рова страстей, Одигитрие благая, избави нас от всякия скорби и печали, огради от всякия напасти и злых клевет и от неправеднаго навета вражия: можеши бо, о благодатная Мати наша, не точию от всякаго зла сохранити люди Твоя, но и всяким благодеянием снабдити и спасти: разве бо Тебе иныя предстательницы в бедах и обстояниих и теплыя ходатаицы о нас грешных к Сыну Твоему, Христу Богу нашему, не имамы: Егоже умоли, Владычице, спасти нас и Царствия Небеснаго сподобити, да спасеннии Тобою славим Тя и в будущем веце, якоже спасения нашего виновницу, и превозносим всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимаго и покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь».

Это древняя молитва о воинах ко Пресвятой Богородице. Её лучше читать перед иконой Божией Матери «Одигитрия». Это тип образов, где Дева Мария держит Младенца Иисуса на руках. К ним относится и икона «Смоленская». Богородица будет ратовать за спасение чада мужского пола перед своим сыном, Господом Иисусом Христом.

Как правильно молиться: советы священников

Священники советуют посещать храм и учить молельные тексты из молитвослова. Но допускают, что главное в молитве не слова, а внутренний настрой сердца. Батюшки говорят, что нужно начинать молитвенную практику с уединения и хотя бы краткого периода тишины. Не спешите и не гонитесь за количеством молитв: лучше одна, но произнесённая с верой, вниманием и пониманием каждого слова. Очень важна в чтении молитв регулярность. А основа — это смирение и упование на Бога.

Что делать, кроме молитвы: сорокоуст, записки, причастие

Личная молитва — одно дело, а участие в общей и церковной молитве — другое, не менее важное. Сорокоустом называют усиленное поминовение человека на Литургии в течение 40 дней. Эта практика выступает как мощная поддержка в сложных обстоятельствах. А ещё следует подавать записки и участвовать в таинстве причастия.

Молитва дома: плюсы и минусы

Можно ли молиться дома и какие у этого плюсы. А минусы какие? Когда нужно к священнику в храм? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Southworks

На вопрос, можно ли молиться дома, не отвечали только самые ленивые. Давайте сделаем интереснее: разберём как плюсы, так и минусы таких молитв. В своей квартире, перед домашним иконостасом. Вот краткий список плюсов и минусов. Плюсы : домашняя молитва — будто бы монашеская келья, но для мирянина. Можно молиться своими словами, не стесняясь, перед любимой иконой, в полной искренности. Она учит внутреннему вниманию и борьбе с греховными помыслами.

: домашняя молитва — будто бы монашеская келья, но для мирянина. Можно молиться своими словами, не стесняясь, перед любимой иконой, в полной искренности. Она учит внутреннему вниманию и борьбе с греховными помыслами. Минусы: главные риски домашних молитв — рассеянность внимания и привычка заучивать формулы, не зная их смысла. Дома могут отвлечь бытовые дела. Нет благодати соборной молитвы, энергии, которую даёт коллективное моление Богу. Нет священника, который мог бы поправить ошибки. Поэтому домашняя молитва должна сочетаться с посещением храма и участием в таинствах.