Самые сильные молитвы за детей: Материнская молитва за сына, дочь, взрослых детей и их здравие Оглавление Почему молитва матери считается особенной в православии Общие принципы: как правильно молиться за детей Сильные молитвы о детях Молитва Богородице о детях Молитва Господу за детей Молитва за маленького ребёнка: здоровье, защита, учёба Молитва за ребёнка: об успехах в учении Сильная молитва за взрослого сына: о наставлении на путь истинный, мире в семье, от тревог Молитва за дочь: о целомудрии, мудрости, счастье Молитва о здравии детей Молитвы за детей святым покровителям: самые сильные Молитва за дочь святой великомученице Варваре Молитва за детей святому ангелу-хранителю Материнская молитва за сына святителю Николаю Чудотворцу Как сочетать молитву и действия: записки в храме, сорокоусты, причастие Частые вопросы о материнской молитве за детей Самая сильная молитва матери за сына и дочь — какая она? Нашли молитвы Богородице о детях и моления святым. Материнские молитвы за взрослых детей. О счастье и о здравии. Полный сборник сильных молитв за детей с текстами и духовными пояснениями — в материале Life.ru. 126468 126468 Молитва за детей — какая будет самой сильной? И как правильно читать священные тексты? С какими действиями совмещать? Обложка © Nano Banana

Материнская молитва за детей — это не «заклинание», а продолжение любви через веру. Священный текст связывает вашу душу напрямую с Господом либо через Богородицу, либо через святых. Но вы можете обращаться к нему и напрямую. Недавно мы публиковали сборник самых сильных молитв за здравие. Сейчас чуть более тонкая тема. Самые сильные молитвы за детей — какими они должны быть и что параллельно с ними делать? Рассказываем в материале.

Почему молитва матери считается особенной в православии

Материнская молитва за детей в православии — это сильное действие. Оно связано напрямую с Богородицей. Фото © Life.ru

В православии материнская молитва за детей — одно из самых сильных действий. Вы выражаете через любовь к детям и сочувствие к ним свою веру в устоявшейся веками молитвенной форме. Неважно, за кого именно происходит моление — за сына или за дочь, за ребёнка или уже за взрослого... Всё равно материнские молитвы — очень сильные. И Церковь на них смотрит по-особому. Потому что материнская молитва напрямую отсылает нас к молениям Богородицы об Иисусе Христе, Господе нашем.

Общие принципы: как правильно молиться за детей

Материнская молитва за сына или дочь, за взрослых детей: как правильно молиться? Фото © Life.ru

Молитва за детей, какой бы сильной она ни была, всё равно подчиняется общим правилам, что установлены были в Церкви. Христианство ценит не только и не столько приверженность обрядам. Оно ценит и такие проявления веры, которые идут напрямую от души. Но всё равно некоторые принципы во время молитвы за детей лучше соблюдать. Держите в сердце искреннюю веру в Бога, доверьтесь помощи Господа. Обряды не так важны, как искренность вашей веры.

Молитесь за сына или дочь регулярно. Лучше всего — утром и вечером. Можно Господу, Богородице или святому вашего потомка.

Православная церковь благословляет молитву за детей в храме, но дома у красного уголка тоже можно совершать моление.

Можно молиться вместе с детьми, если они не против. Совместная молитва становится сильнее, ведь несколько душ объединяются в любви к Господу.

Сильные молитвы о детях

Молитва Богородице о детях, молитва за сына, молитва за дочь... Какие материнские молитвы самые сильные? Фото © Life.ru

Молитвы за детей... Какие из них самые сильные? Хороший вопрос! На него есть ответ. Традиционно самыми сильными молитвами за детей считались богородичные. Потому что верующие с древних времён знали: «Матерь Божия — Матерь всех матерей». Поэтому именно её помощи доверяли своих отпрысков. Но молитвы за детей — это не соревнование. Одинаково сильными могут оказаться как моления Богородице, так и самому Господу или святым.

Молитва Богородице о детях

«О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещенных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабом Твоим».

Традиционно самая сильная молитва о детях обращена к Богородице. Потому что на небесах Дева Мария — заступница всех людей, а ещё она родила Иисуса Христа, Сына Божьего. Поэтому и говорят: «Матерь Божия — Матерь всех матерей». Заступничество Богородицы поможет дочери или сыну вернуться на путь истинный или же никогда с него не сходить. Кроме того, эта молитва просит Богоматерь о защите, что должно даровать детям безопасность.

Молитва Господу за детей

«Сладчайший Иисусе, Боже сердца моего! Ты даровал мне детей по плоти, они Твои по душе; и мою и их души искупил Ты Своею неоцененною кровию. Ради крови Твоея Божественныя умоляю Тебя, Сладчайший мой Спаситель: благодатью Твоею прикоснись сердцам детей моих (имена) и крестников моих (имена), огради их страхом Твоим Божественным, удержи их от дурных наклонностей и привычек, направь их на светлый путь истины и добра, украси жизнь их всем добрым и спасительным, устрой судьбу их, якоже Ты Сам хощеши, и спаси души их, имиже веси судьбами».

Молитва за детей Господу — ещё одна из самых сильных. Богородица защищает ваших чад, отроков и отроковиц своим материнским покровом. А Господь Иисус украшает их жизнь и спасает от греха. Эта молитва посвящена не только вашим детям по крови, но и крестникам. В православии они считаются примерно равными по родству. Но, если крестников нет, можно просто почитать молитву за детей.

Молитва за маленького ребёнка: здоровье, защита, учёба

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши мя, недостойного раба Твоего (имя). Господи, в милостивой власти Твоея чада мои (имена), помилуй и спаси их, имени Твоего ради. Господи, прости им все согрешения вольные и невольные, совершенные ими пред Тобою. Господи, настави их на истинный путь Твоих заповедей и разум просвети светом Твоим, во спасение души и исцеление тела. Господи, благослови их на каждом месте Твоего владычества. Господи, сохрани их силою Честного и Животворящего Креста Твоего, под кровом Твоим святым, от летящей пули, стрелы, меча, огня, от смертоносной раны, водного потопления и напрасной смерти. Господи, огради их от всяких видимых и невидимых врагов, от всякой беды, зол, несчастий, предательства и плена. Господи, исцели их от всякой болезни и раны, от всякой скверны, и облегчи их душевные страдания. Господи, даруй им благодать Духа Твоего Святаго на многие годы жизни, здравие и целомудрие во всяком благочестии и любви, в мире и единодушии с окружающими их начальствующими, ближними и дальними людьми. Господи, умножь и укрепи их умственные способности и телесные силы, здравы и благополучны возврати их в родительский дом. Всеблагий Господи, даруй мне, недостойному и грешному рабу Твоему (имя), родительское благословение на чад моих (имена) в настоящее время утра (дня, вечера, ночи), ибо Царство Твое вечно, всесильно и всемогущественно. Аминь.»

Сильная молитва за маленького ребёнка о его здравии, умственных способностях, спасении и благочестии обращена к Господу Иисусу Христу. При этом молящийся просит у Сына Божьего заступничества ради Богородицы. Так прописано в священном тексте: «...ради Пречистыя Твоея Матери услыши мя...» Для произнесения сильной молитвы о здравии детей, в первую очередь малых, вам понадобится раскрыть Господу не только их имена, но и своё. Читать её лучше с утра, но, если не получилось, можно «настроить» для конкретной ситуации.

Молитва за ребёнка: об успехах в учении

«Господи Боже и Создателю наш, образом Своим нас, людей, украсивший, избранных Твоих научивший закону Твоему, так что внимающие ему дивятся, детям тайны премудрости открывший, Соломону и всем ищущим ее даровавший — открой сердца, умы и уста рабов Твоих сих (имена), чтобы уразуметь силу закона Твоего и успешно познать преподаваемое им полезное учение, для славы Пресвятого имени Твоего, для пользы и устроения Святой Твоей Церкви и разумения благой и совершенной воли Твоея. Избавь их от всяких козней вражеских, сохрани их в вере Христовой и чистоте во все время жизни их, да будут крепки разумом и исполнением заповедей Твоих, и так наученные прославят Пресвятое имя Твое и будут наследниками Царствия Твоего, ибо Ты — Бог, крепок милостию и благ крепостью, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Если ваш ребёнок ещё маленький и учится в школе, хорошо подойдёт такая материнская молитва. За детей уроки Господь, конечно, не выучит, но наставить отроков на усердное учение — вполне возможно. В молитве упоминается ветхозаветный царь Соломон, его имя здесь символизирует мудрость. В молитве за детей он должен усиливать когнитивные способности учащихся.

Сильная молитва за взрослого сына: о наставлении на путь истинный, мире в семье, от тревог

«Господи, Ты Един вся веси, вся можеши и всем хощеши спастися и в разум Истины приити. Вразуми чад моих (имена) познанием истины Твоея и воли Твоея Святыя, укрепи их ходити по заповедям Твоим и мене грешную помилуй. Аминь».

«Милосердный Господи, Иисусе Христе, Тебе вручаю чад моих, которых Ты даровал мне, исполни моление мое. Прошу Тебя, Господи, спаси их путями, ими же Ты Сам веси. Сохрани их от пороков, зла, гордости, и да не коснется душ их ничто, противное Тебе. Но веру, любовь и надежду на спасение даруй им, и да будет свят и непорочен пред Богом их жизненный путь. Благослови их, Господи, да стремятся они каждую минуту жизни своей исполняти Твою Святую волю, дабы Ты, Господи, мог всегда пребывати с ними Духом Твоим Святым. Господи, научи их молитися Тебе, дабы молитва была им опорою, отрадою в скорбех и утешением жизни их, и дабы молитвою их спасались и мы, их родители. Ангелы Твои да хранят их всегда. Да будут чада мои чутки к горю ближних своих, и да исполнят они Твою заповедь любви. И еже согрешат они, то сподоби их, Господи, принести покаяние Тебе, и Ты по Своей неизреченной милости прости их. Когда же кончится жизнь их земная, то возьми их в Свои Небесныя Обители, куда пусть ведут они с собою и других рабов Твоих избранных. Молитвами Пречистыя Матери Твоея Богородицы и Приснодевы Марии и святых Твоих (перечисляются все святые семьи), Господи, помилуй нас, яко препрославлен еси со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Это молитва за детей, которая обращена к самому Господу. Можно читать её как молитву за сына. Текст составил Амвросий Оптинский, иеросхимонах Оптиной пустыни, который ещё при жизни почитался как старец. Святой Амвросий Оптинский жил в XIX веке. Но его молитва за детей отлично подходит в качестве материнского моления за сына и в XXI веке. Можно попросить Господа наставить взрослое чадо на путь истинный и даровать мир в семье. Молитва отлично подходит также против тревог и зависимостей по типу алкоголизма и лудомании. Ведь свои тревоги мужчины часто вымещают в подобном поведении. Но молитва за сына, которая была составлена оптинским старцем, суровым аскетом, вполне возможно, поможет побороть дурные пристрастия.

Молитва за дочь: о целомудрии, мудрости, счастье

«Пресвятая Богородица, Царица Небесная, Матерь Божья непорочная Дева Мария я грешная Раба Божья (собственное имя) призываю к помощи твоей. Обрати с небес свой взор на меня и услышь мою материнскую мольбу. Благословенна ты в своем непорочном зачатии и благословенен плод твой. Сын твой стал Спасителем рода человеческого. Прошу тебя, пресвятая Богородица, уберечь мою дочь от дьявольских искушений греховных. Не позволь кровиночке моей сойти с истинной дороги и нарушить заповеди Господние. Ты познавшая материнство, понимаешь терзания душевные мои и не оставишь мою мольбу без ответа. Верую в Господа Бога, прославляю его благость и принимаю волю Всевышнего. Аминь».

Это материнская молитва за дочь. Она обращена к Богородице, поскольку та традиционно выступает главной защитницей и заступницей женщин в традициях православной церкви. В тексте прямо указано, что мама просит Деву Марию отвести от чада дьявольские искушения. Молитва за дочь подойдёт, если вы хотите, чтобы Господь и Богородица даровали ей мудрость и счастье, а также целомудренную жизнь.

Молитва о здравии детей

«Боже милостивый и Небесный Отче! Помилуй дети наша (имена), о нихже смиренно молим Ти ся и ихже Твоему попечению и защите предаем. Вложи в сердца их веру крепку, научи благоговети пред Тобою и сподоби их крепце любити Тя, Создателя нашего и Спасителя. Настави их, Боже, на путь истины и доброделания, да во всех делех своих прославят имя Твое. Научи их жити благочестно и добродетельно, да будут не именем токмо, но и жизнию христианы, и отечеству полезны. Даждь им здравие душевное и телесное и благопоспешение в трудех. Избави их от ловления диаволя, от множества соблазнов, от страстей скверных и от всяких человек нечестивых и лукавых. Молитвами Пречистыя Богородицы и всех святых приведи их к тихому пристанищу вечнаго Твоего Царствия, да выну со всеми праведники благодарят Тя со Единородным Твоим Сыном и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь».

Универсальная молитва за детей об их здравии обращена к Господу напрямую. Могут читать все родители. Одна из самых сильных молитв за здравие. Моление достаточно древнее, это видно по характерному диалекту церковнославянского языка. В качестве материнской молитвы она подходит идеально, поскольку просит напрямую Господа о здравии детей.

Молитвы за детей святым покровителям: самые сильные

Материнская молитва за детей: какие святые покровители помогут и как правильно к ним обращаться? Фото © Life.ru

Молитвы за детей Богородице и Господу сильны, но иногда нужна именно специфичная помощь от конкретного святого покровителя. Так будет проще и быстрее... Кроме того, если общие молитвы Деве Марии и Иисусу являются наиболее популярным выбором, то просьба о заступничестве святого — более локальная история, соответственно, материнская молитва сможет выделиться среди всех других молитвенных просьб.

Молитва за дочь святой великомученице Варваре

«О, святая великомученице Варваро! Моли с нами о чаде нашем, рабе Божией (имя), умоляемаго от Своего милосердия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения. Даруй ей чистоту души, стойкость в вере, мудрость в решениях, убереги от внезапной смерти без покаяния и помоги сподобиться мирной христианской кончины, причастной Божественных Тайн. Удостои ее, Господи, увидеть лик Твой святой и славить Его во веки веков, твоими молитвами и ходатайством. Аминь».

Эта материнская молитва обращена к святой великомученице Варваре. Она наряду с Богородицей считается в православной традиции заступницей дочерей. Поэтому можно умолить святую о чаде женского пола. Святая Варвара Никомидийская происходила из римской аристократии, но была замучена и казнена во время гонений на христиан в 306 году.

Молитва за детей святому ангелу-хранителю

«Святый Ангеле хранителю моих чад (имена), покрый их твоим покровом от стрел демона, от глаз обольстителя и сохрани их сердце в ангельской чистоте. Аминь».

У каждого христианина есть ангел-хранитель. Эта материнская молитва обращена именно к нему. К тому ангелу-хранителю, которого Господь приставил к вашему ребёнку, каждому из детей. Она не очень многословна, зато в ней больше места для искреннего молитвенного рвения.

Материнская молитва за сына святителю Николаю Чудотворцу

«Обращаюсь к тебе, Святой Угодник Николай, и прошу тебя о чудодейственной помощи. Очисти душу сына моего от злобы и зависти и помоги найти ему такую работу, чтобы она приносила ему удовольствия. Чтобы в любом начатом деле ему сопутствовала удача и успех. Пусть все трудности и преграды внезапно растворятся и исчезнут с его пути. Наполни его душу верой, силой и терпением, что станет ему подспорьем при выполнении самых трудных задач. Сделай так, чтобы его работа была ему по душе и приносила немалый доход. Освети ум моего сына божественной энергией, подари ему рассудительность и прозорливость. Пусть его труд приносит благо его семье и поможет создать гармоничную атмосферу вокруг себя. Уповаю на могущество и силу твою. Вымоли прощение прегрешений моего сына у Господа, дабы не помешали они ему в работе и продвижении. Будь рядом с моим сыном и не покидай его, помня о материнской просьбе. Аминь».

Молитва матери о сыне святителю Николаю Чудотворцу — одна из самых сильных молельных формул в православной традиции. Наряду с молитвами Богородице и Христу прошение святого Николая о помощи редко остаётся без ответа. Кстати, Николай Чудотворец при жизни спасал от бесчестия девиц, поэтому можно молиться ему и о благополучии дочерей.

Как сочетать молитву и действия: записки в храме, сорокоусты, причастие

Материнская молитва за сына или дочь должна сочетаться с церковными таинствами. Фото © Nano banana

Молиться нужно утром и вечером перед иконами, обязательно с именами детей в следующей форме: «Раба Божия (имя)». Во время молитвы в вашем сердце должен отсутствовать страх. Он мешает искреннему молитвенному чувству. Гоните от себя мысли о том, что вы «плохая мать», если они появятся. Это дьявольское искушение. Не стоит прерывать связь с православной церковью! Подавайте в храме записки о здравии детей, заказывайте сорокоусты и причащайте своих чад.

Частые вопросы о материнской молитве за детей

Далее перечислим несколько распространённых вопросов о материнских молитвах и дадим ответы. Вот они. Что делать, если дети крещёные, но не верующие? Продолжать молиться. Может быть, пока в сердцах детей веры нет, но скоро появится.

Продолжать молиться. Может быть, пока в сердцах детей веры нет, но скоро появится. Можно ли молиться дома? Да, конечно. Молиться перед домашним иконостасом или же просто от души.

Да, конечно. Молиться перед домашним иконостасом или же просто от души. Что делать, если дети отошли от веры или перешли в другую веру? Снова продолжать молиться. Господь услышит вас за вашу искреннюю веру.

Снова продолжать молиться. Господь услышит вас за вашу искреннюю веру. Как молиться, если дети серьёзно согрешили? Молитесь без страха. Многие молитвенные формулы как раз содержат строчки, посвящённые прегрешениям.

Это были самые сильные материнские молитвы за детей. Многие обращены к Богородице или к Господу. Но сильными покровителями для ваших детей также являются их ангелы-хранители, святая Варвара и Николай Чудотворец. Кстати, почитайте материал Life.ru о симптомах дефицита витамина D. Возможно, это не возраст.

Авторы Любовь Свободная