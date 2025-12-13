Врачи бьют тревогу: эти 7 симптомов кричат о дефиците витамина D, а вы списываете всё на возраст

Витамин D называют солнечным витамином, и не зря: большую его часть мы получаем именно от ультрафиолетовых лучей. Но что делать, если вы живёте не на Мальдивах, а в стране с долгой зимой и коротким летом? Правильно, страдать от дефицита этого важнейшего элемента. Проблема в том, что нехватка витамина D маскируется под десятки других состояний, и человек может годами лечить последствия, не зная об истинной причине. Мы собрали ключевые признаки, которые кричат о том, что вашему организму катастрофически не хватает солнечного витамина.

Постоянная усталость и упадок сил

Симптомы дефицита витамина D: как распознать нехватку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Вы спите восемь часов, но просыпаетесь разбитым? К обеду силы уже на нуле, а вечером едва доползаете до дивана? Первая мысль: переутомление, стресс, недосып. На самом деле виновником может быть дефицит витамина D. Этот элемент напрямую влияет на энергетический обмен в клетках и выработку серотонина. Без него организм буквально работает вполсилы, как смартфон в режиме экономии энергии. Исследования показывают, что люди с низким уровнем витамина D жалуются на хроническую усталость в три раза чаще, чем те, у кого показатели в норме. Если чувствуете себя вялым и обесточенным без видимых причин, то, возможно, дело не в загруженности на работе, а в том, что ваши клетки голодают без солнечного витамина.

Частые простуды и инфекции

ОРВИ цепляется к вам каждый месяц? Любой чих рядом гарантирует неделю с температурой? Иммунитет работает из рук вон плохо, и вы уже задумываетесь о переезде в стерильный бокс? Остановитесь. Витамин D — это не просто элемент для костей, как многие привыкли думать. Он критически важен для иммунной системы, так как помогает организму вырабатывать специальные антимикробные белки, которые борются с вирусами и бактериями. При его дефиците защитные силы организма проседают, и вы становитесь лёгкой мишенью для любой инфекции. Особенно это заметно в осенне-зимний период, когда солнца мало, а вирусов вокруг — хоть отбавляй. Интересный факт: исследования показали, что у людей с нормальным уровнем витамина D риск подхватить грипп снижается почти вдвое.

Боли в костях и мышцах

Нехватка витамина D: основные признаки и последствия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sebra

Ломит спину, ноют суставы, мышцы побаливают, хотя в спортзал вы не ходили и тяжести не таскали. Многие списывают это на возраст, погоду или «продуло на сквозняке». А между тем организм посылает чёткий сигнал: кальций плохо усваивается из-за нехватки витамина D. Без этого элемента кальций из пищи просто проходит мимо, не задерживаясь в костях. Результат? Кости становятся хрупкими, начинает развиваться остеопороз, а мышцы работают со сбоями. Если боли возникают регулярно, особенно в области рёбер, бёдер и поясницы, это повод не просто мазать больное место мазью, а проверить уровень витамина D. У взрослых длительный дефицит приводит к остеомаляции — размягчению костной ткани, когда скелет буквально теряет прочность.

Депрессия и плохое настроение

Апатия, тоска, ничего не радует, мир кажется серым и унылым. Психолог посоветует проработать травмы, а мы предложим сначала сдать анализ на витамин D. Этот элемент участвует в выработке дофамина и серотонина, тех самых гормонов счастья, про которые все говорят. При его дефиците мозг буквально не может производить достаточно веществ, отвечающих за хорошее настроение и мотивацию. Неслучайно сезонная депрессия обостряется именно зимой, когда солнечного света минимум. У людей с низким уровнем витамина D в два раза чаще бывает депрессия. Это не значит, что один только витамин решит все психологические проблемы, но восполнить его дефицит точно не помешает.

Проблемы с заживлением ран и кожей

Как понять, что вам не хватает витамина D: главные сигналы организма. Фото © Shutterstock / FOTODOM / K-Shoot Background

Это говорит о том, что организму не хватает ресурсов. Порез заживает неделями? Синяки появляются от малейшего прикосновения? Кожа стала сухой, шелушится, а волосы выпадают больше обычного? Витамин D играет важную роль в регенерации тканей и поддержании здоровья кожи. При его дефиците процессы восстановления замедляются, кожа теряет эластичность и защитные функции. Это особенно заметно у людей с экземой, псориазом и другими кожными проблемами — их состояние резко ухудшается при нехватке солнечного витамина. Если ваша кожа постоянно раздражена, сохнет, покрывается высыпаниями, а любые царапины превращаются в долгозаживающие раны, то, возможно, проблема не в косметике, а в том, что организму не хватает строительного материала для восстановления.

Лишний вес и проблемы с похудением

Лишний вес также может быть связан с дефицитом витамина D. Сидите на диетах, ходите в зал, считаете калории, но вес стоит как вкопанный? Витамин D влияет на обмен веществ и регуляцию аппетита. Исследования показывают, что люди с избыточным весом чаще имеют пониженный уровень этого элемента. Работает это в обе стороны: дефицит витамина затрудняет похудение, а лишний жир накапливает витамин D в себе, не давая ему работать в организме. Получается замкнутый круг. Кроме того, при нехватке солнечного витамина организм хуже контролирует уровень сахара в крови, что приводит к постоянному чувству голода и тяге к сладкому. Если вы безуспешно боретесь с весом, стоит, возможно, не новую диету искать, а проверить уровень витамина D и восполнить его дефицит.

Выпадение волос и проблемы с зубами

Дефицит витамина D: симптомы, которые нельзя игнорировать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AYO Production

Волосы выпадают пучками? Зубы стали чувствительными, эмаль разрушается, кариес одолевает? Причина может быть в том, что организм не усваивает кальций из-за дефицита витамина D. Без него весь кальций из пищи и добавок просто проходит транзитом, не задерживаясь там, где нужен. Волосяные фолликулы недополучают питание и впадают в спячку, останавливая рост новых волос. Зубы теряют минералы, становясь хрупкими и подверженными разрушению. Женщины особенно часто сталкиваются с этой проблемой во время беременности и после родов, когда потребность в витамине D удваивается. Если парикмахер и стоматолог стали вашими лучшими друзьями, а толку ноль, то, возможно, проблема решается не дорогими шампунями и пастами, а восполнением дефицита солнечного витамина.