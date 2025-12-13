В США выявили первый случай силикоза из-за модных кварцевых столешниц

В США начал распространяться силикоз — опасная болезнь, которая является следствием работы мастеров по мебели с определённым видом камня. Об этом передаёт телеканал Fox News. При шлифовке столешниц пыль попадает в лёгкие работников, где начинается рубцевание тканей и развивается страшный недуг.

По словам экспертов, заболевание часто обусловлено работой с кварцем, который становится всё более популярным в последние годы из-за его практичности и эстетических качеств.

«Департамент общественного здравоохранения штата Массачусетс сообщил о том, что у 40-летнего мужчины, который работал на производстве каменных столешниц в течение 14 лет, недавно был диагностирован силикоз — смертельно опасное состояние», — сказано в публикации.

Заболевший мужчина отвечал за резку, шлифовку и полировку столешниц. Виной всему оказалась пыль из частиц кристаллического кремнезема. Именно она оседала в лёгких, поделились медики с журналистами. В результате длительных манипуляций с кварцем развивался силикоз. Его симптомы — кашель, боль в груди, одышка. Наиболее тяжёлыми осложнениями могут стать рак, туберкулёз и даже смерть.

