Библейская болезнь впервые за 40 лет поразила страну Европы

В Румынии зафиксировали первые случаи заболевания проказой за более чем четыре десятилетия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Очагом заболевания стал город Клуж, где у двух массажисток 21 и 25 лет, гражданок Индонезии, работавших в местном спа-центре, выявили лепру. Обе женщины сейчас получают лечение. Еще два человека проходят тестирование на эту болезнь.

Министр здравоохранения Александру Рогобете успокоил клиентов заведения, заявив, что для заражения необходим длительный и тесный контакт. Он также пояснил, что одна из заболевших недавно вернулась из Азии, где месяц контактировала с матерью, которая сейчас госпитализирована с тем же диагнозом. Власти временно закрыли спа-центр до завершения проверки.

Проказа (болезнь Хансена) — это хроническое инфекционное заболевание, поражающее кожу, периферическую нервную систему и другие органы. Последний раз в Румынии её регистрировали 44 года назад

Ранее Life.ru рассказывал, что в Омской области власти объявили карантин из-за бешенства у животных в посёлке Речной. До этого специалисты также обнаружили болезнь в Нижнеомском, Черлакском, Тюкалинском и Калачинском районах.