Британский профессор объяснил, почему дети массово болеют гонконгским гриппом

Доминирующий в этом сезоне грипп A/H3N2 чаще поражает детей из-за высокой социальной активности и слабого иммунитета. Об этом Daily Star сообщил профессор из Оксфордского университета, научный сотрудник по моделированию инфекционных заболеваний Джеймс Хэй. Он добавил, что вакцинация остаётся наиболее эффективным способом защиты: у детей она снижает риск госпитализации на 70–75%, а у пожилых людей — на 30–40%.

«Распространение вируса в этом году и тяжесть болезни остаются в пределах того, что эксперты считают нормой для сезона гриппа», — отметил Хэй.

Подтип гриппа A/H3N2 существует с 1968 года, а дети чаще заражаются из-за частых контактов в школах и недостаточно сформированной иммунной системы. Взрослые реже болеют благодаря сильному иммунитету и меньшему числу контактов, а люди старше 64 лет подвержены повышенному риску тяжёлого течения болезни из-за ослабления иммунитета и сопутствующих заболеваний. Младенцы также находятся в группе риска, поскольку их иммунная система ещё не развита.

Ранее сообщалось, что пандемический вирус гриппа A (H3N2), известный как гонконгский грипп, частично уклоняется от поствакцинального иммунитета. Изменения в подтипе вируса произошли уже после выбора вакцинных штаммов для осенних прививок, поэтому их невозможно было полностью учесть при производстве вакцин.