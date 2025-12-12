Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 14:00

Два человека умерли от последствий гонконгского гриппа в Дагестане

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два человека умерли от последствий гонконгского гриппа в Дагестане, сообщает SHOT. Погибшие нет были привиты.

Всего в регионе выявлен 61 случай заражения гонконгским гриппом за текущий эпидсезон, сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.

Врач объяснила, можно ли переболеть гонконгским гриппом «на ногах»
Врач объяснила, можно ли переболеть гонконгским гриппом «на ногах»

Напомним, в России фиксируется существенный рост числа заболевших гонконгским гриппом типа А. У пациентов несколько дней держится высокая температура от 38 градусов, а также мучают боли в теле, тошнота, расстройство желудка, кашель и заложенность носа. Вирус поражает взрослых буквально за пару часов. Подробнее о симптомах и лечении — читайте на Life.ru.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar