Два человека умерли от последствий гонконгского гриппа в Дагестане, сообщает SHOT. Погибшие нет были привиты.

Всего в регионе выявлен 61 случай заражения гонконгским гриппом за текущий эпидсезон, сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.

Напомним, в России фиксируется существенный рост числа заболевших гонконгским гриппом типа А. У пациентов несколько дней держится высокая температура от 38 градусов, а также мучают боли в теле, тошнота, расстройство желудка, кашель и заложенность носа. Вирус поражает взрослых буквально за пару часов. Подробнее о симптомах и лечении — читайте на Life.ru.