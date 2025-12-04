Гонконгский грипп 2025: симптомы, лечение, вакцина и как не заболеть Оглавление Что такое гонконгский грипп: штамм, история и почему он снова актуален Гонконгский грипп 2025: эпидситуация в России и мире Симптомы гонконгского гриппа у взрослых: как распознать в первые часы Гонконгский грипп у детей: особенности и тревожные признаки Инкубационный период и как передаётся вирус Чем опасен гонконгский грипп: возможные осложнения Как лечить гонконгский грипп: что можно, а чего нельзя Вакцина от гонконгского гриппа: эффективна ли в 2025 году Профилактика: как защитить семью без паники Гонконгский грипп или другая ОРВИ: как отличить Когда срочно обращаться к врачу Симптомы гонконгского гриппа у взрослых и детей, как лечить, чем опасен штамм A(H3N2) в 2025 году. Актуальная эпидситуация в Москве и России. Вакцина и профилактика — читайте подробнее на Life.ru. 109940 109940 Гонконгский грипп 2025 — симптомы и лечение. Обложка © РИА Новости / Павел Бедняков

В начале декабря 2025 года Роспотребнадзор сообщил, что среди вирусов гриппа в России доминирует штамм A(H3N2), известный как гонконгский грипп — он составляет около 80,9% всех выделенных образцов. Заболеваемость респираторными инфекциями продолжает расти, особенно на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Что это за вирус, какие у него симптомы и лечение, как защищаться и не заболеть самому и уберечь детей — читайте в материале Life.ru.

Что такое гонконгский грипп: штамм, история и почему он снова актуален

Гонконгский грипп — это вариант вируса гриппа A подтипа H3N2. В Гонконге в 1968 году произошла вспышка нового штамма, вызвавшая пандемию. Вирус возник в результате мутации предыдущего пандемического штамма (H2N2 «азиатского гриппа» 1957 года) — произошёл так называемый антигенный сдвиг, и появился новый подтип с антигеном H3. Пандемия 1968–1969 годов распространилась из Гонконга по всему миру. С тех пор штамм гонконгского гриппа H3N2 прочно вошёл в сезонную циркуляцию вирусов гриппа.

Инфекция локализуется преимущественно в дыхательных путях (носоглотка, горло, трахея), вызывая характерные симптомы гриппа. Особенность гонконгского штамма — высокая заразность и быстрое начало заболевания. Инкубационный период очень короткий, вирус развивается стремительно.

Гонконгский грипп 2025: эпидситуация в России и мире

Сейчас гонконгский грипп вновь распространяется в России. В конце октября – ноябре 2025 года были зафиксированы первые случаи этой инфекции в различных регионах. Так, в Орловской области первым заболевшим оказался студент техникума, в Тюменской области вирус подтвердили у трёх человек (двое из них — дети). Случаи гонконгского гриппа выявлены также в Амурской области (Приамурье), в Забайкальском крае и на Сахалине. В Пермском крае за одну неделю зарегистрировали сразу три случая гриппа A(H3N2).

По данным Роспотребнадзора, гонконгский грипп сейчас доминирует среди циркулирующих штаммов — более 80% образцов гриппа относятся к A(H3N2). Это означает, что ожидается сезонный подъём именно этого варианта вируса.

В Казахстане ситуация схожа: там также отмечается рост случаев гриппа A(H3N2). Согласно данным Минздрава Казахстана, с начала эпидсезона зарегистрировано около 1790 случаев гриппа, из них 1782 оказались именно гонконгским штаммом. Пик заболеваемости гонконгским гриппом в Казахстане ожидается в декабре 2025 года.

Как правильно лечить гонконгский грипп. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Симптомы гонконгского гриппа у взрослых: как распознать в первые часы

Клиническая картина при гонконгском гриппе у взрослых во многом напоминает обычный сезонный грипп. Однако течение болезни может быть острым и интенсивным. Заболевание начинается внезапно: инкубационный период гонконгского гриппа составляет всего 1–2 дня, после чего первые признаки появляются буквально в считаные часы. К типичным симптомам гонконгского гриппа у взрослых относятся:

Высокая температура — резко повышается до 39–40 °C, сопровождается ознобом. Лихорадка начинается с самого начала болезни и может держаться несколько дней, затем начинает снижаться при благоприятном течении болезни.

Ломота в теле, мышцах и суставах – сильные боли в мышцах, ощущение «разбитости» во всём теле, ломота в пояснице, ногах, руках.

Головная боль и головокружение — боль чаще локализуется в области лба, глазниц, висков; может быть довольно интенсивной. Появляется чувство давления на глаза, больному трудно смотреть на яркий свет.

Общая слабость, сонливость — человек ощущает себя чрезвычайно слабым, вялым с первых часов болезни. Возможно потоотделение, ощущение разбитости. Из-за интоксикации может возникать и тошнота, реже рвота.

Боль в горле и кашель — в начале болезни обычно появляется першение в горле, сухость. Кашель часто сухой, надсадный, может начаться не сразу, а через сутки от начала температуры. В первые 1–2 дня насморк обычно отсутствует либо минимален — это одна из отличительных особенностей гриппа (в отличие от простуды, при гриппе ринита вначале может не быть). Позже могут присоединиться катаральные симптомы: заложенность носа, слизистые выделения из носа, покраснение горла.

Перечисленные симптомы развиваются быстро. Для гонконгского гриппа характерно именно молниеносное ухудшение самочувствия: ещё утром человек был здоров, а к вечеру лежит с 39° и ломотой в костях.

Без осложнений острый период гонконгского гриппа длится около 4–5 дней. Самые тяжёлые симптомы (жар, ломота, головная боль) сохраняются эти несколько дней, затем температура снижается, состояние улучшается.

Гонконгский грипп у детей: особенности и тревожные признаки

У детей гонконгский грипп нередко проходит тяжелее, чем у взрослых. Иммунная система ребёнка ещё не сталкивалась со многими вариантами гриппа, поэтому реакция может быть острее. Симптомы у детей в целом похожи: высокая температура (часто выше 39 °C), озноб, плаксивость, слабость, головная боль.

Дети чаще взрослых реагируют на грипп симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта. Высокая температура и интоксикация могут приводить к рвоте, отказу от еды, иногда — к диарее. Важно не допустить обезвоживания: предлагать ребенку питьё (регидратационные растворы, воду, морс) маленькими порциями, но часто.

Особенно насторожить должны затруднённое дыхание, посинение губ, сыпь, помрачение сознания, многократная неукротимая рвота или если ребёнок совсем не реагирует (апатичный). При таких тревожных признаках необходимо немедленно вызвать врача — возможно развитие осложнений.

Гонконгский грипп у детей — симптомы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Medvedkov

Инкубационный период и как передаётся вирус

Инкубационный период гонконгского гриппа очень короткий — обычно всего 1–2 дня. То есть после попадания вируса в организм симптомы могут проявиться уже на следующий день. В некоторых случаях первые признаки ощущаются через несколько часов от момента заражения. Столь быстрый инкубационный период — одна из причин быстрого распространения H3N2: человек может передавать инфекцию дальше, даже не успев понять, что болен.

Пути передачи гонконгского гриппа типичны для гриппа: главным образом воздушно-капельный. Больной человек выделяет вирус с мельчайшими каплями при чихании, кашле, разговоре — эти капли распространяются на расстояние до нескольких метров.

Вирус гриппа A может выживать на различных предметах от нескольких часов до суток. Поэтому, если человек коснётся загрязнённой поверхности, а затем потрёт глаза, нос или возьмёт пищу руками, — вирус попадёт на слизистые и вызовет инфекцию.

Чем опасен гонконгский грипп: возможные осложнения

Прежде всего гонконгский грипп опасен развитием тяжёлых осложнений. На фоне инфекции организм ослаблен и могут активизироваться условно-патогенные бактерии или обостриться хронические заболевания. Среди возможных осложнений врачи называют:

Пневмония (воспаление лёгких) — одно из самых частых осложнений гриппа. Может быть вирусной (сам грипп поражает лёгочную ткань) или бактериальной (на 4–7-й день на ослабленный организм «наслаивается» бактериальная инфекция, вызывая пневмонию). В обоих случаях состояние очень тяжёлое, требующее госпитализации.

Бронхит — воспаление бронхов с сильным кашлем, иногда с обструкцией (спазмом бронхов). Может возникать как последствие гриппа, особенно у людей с хроническими болезнями дыхательных путей (астма, ХОБЛ).

Синуситы (гайморит, фронтит) и отит — вирус гриппа ослабляет местный иммунитет, и нередко после гриппа развиваются бактериальные инфекции лор-органов: гнойный гайморит, средний отит, тонзиллит. Особенно склонны к этому дети.

Осложнения на сердце — грипп повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Возможны такие редкие, но серьёзные последствия, как миокардит (воспаление сердечной мышцы) или перикардит. Также на фоне гриппа может произойти нарушение сердечного ритма (аритмия).

Особенно высок риск осложнений в следующих группах: дети до пяти лет (а особенно до двух лет), пожилые люди старше 60, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями лёгких, сердца, почек, с диабетом, иммунодефицитами. В этих категориях грипп H3N2 нередко протекает тяжелее и чаще даёт осложнения.

Осложнения гонконгского гриппа — чем опасны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / create jobs 51

Как лечить гонконгский грипп: что можно, а чего нельзя

При гриппе рекомендуется обеспечить больному покой и постельный режим, обильное питьё, можно принимать симптоматические средства.

Если температура выше 38–38,5 °C и плохо переносится, то следует принять жаропонижающее. Используются препараты на основе парацетамола или ибупрофена в возрастной дозировке. Они снизят температуру и облегчат головную и мышечную боль. Не стоит сбивать небольшую температуру (до 38 °C), если она не доставляет сильного дискомфорта, — умеренная лихорадка помогает иммунитету бороться с вирусом.

Ухаживающему за больным рекомендуется надеть маску, особенно при тесном контакте. После ухода (например, покормили, измерили температуру) — вымойте руки с мылом. В доме ежедневно делайте влажную уборку.

Комнату пациента следует проветривать каждые 2–3 часа по 10–15 минут, чтобы снизить концентрацию вирусов в воздухе.

Вакцина от гонконгского гриппа: эффективна ли в 2025 году

По данным ВОЗ, современные вакцины способны предотвратить заболевание у 50–60% привитых. При этом даже если привитый человек заболеет гриппом, течение болезни обычно легче, а риск осложнений и госпитализации снижается на 70–80%. Таким образом, прививка не гарантирует стопроцентной защиты от заражения, но существенно повышает шансы перенести сезон без тяжёлого гриппа.

Профилактика: как защитить семью без паники

В период подъёма заболеваемости старайтесь меньше бывать в многолюдных помещениях — торговых центрах, общественном транспорте в часы пик, массовых мероприятиях. Чем меньше контактов, тем ниже шанс подхватить вирус. При возвращении с улицы мойте руки с мылом не менее 20 секунд. На работе и учёбе используйте антисептики для рук, особенно перед приёмом пищи. Старайтесь не трогать лицо, не тереть глаза в течение дня — на пальцах могут быть вирусы.

Дома и в офисах регулярно проветривайте комнаты — свежий воздух снижает концентрацию вирусов.

Также высыпайтесь, больше бывайте на свежем воздухе, включайте в рацион продукты, богатые витаминами A, C, E, а также цинком и селеном. Это рыба, нежирное мясо, орехи, цитрусовые, киви, ягоды, морковь, тыква, зелень, кисломолочные продукты.

Кашлять и чихать нужно в салфетку или локтевой сгиб, а не в ладонь — так вы не рассеете вирус вокруг. Сразу выбрасывайте одноразовые платочки. Если почувствовали недомогание, останьтесь дома, не заражайте коллег. Руководителям предприятий следует отправлять заболевших сотрудников на больничный.

Гонконгский грипп или другая ОРВИ: как отличить

Грипп обычно начинается внезапно: за несколько часов состояние из полного здоровья переходит в сильную лихорадку. При других ОРВИ (риновирусная инфекция, коронавирусные простуды и др.) зачастую симптомы нарастают плавно. Для гриппа типична температура 39–40 °C в первые же сутки. Для большинства других ОРВИ столь высокая температура не характерна

При гриппе сильная интоксикация: боль в мышцах, суставах, спине, сильная слабость, головная боль, чувство разбитости. При других ОРВИ интоксикация либо умеренная, либо вообще минимальна. Грипп в тяжёлой фазе длится 3–5 дней, потом идёт на спад, хотя слабость может держаться долго. Другие ОРВИ часто длятся меньше.

Когда сбивать температуру при гриппе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / monshtein

Когда срочно обращаться к врачу

Обратиться к врачу как можно скорее следует, если температура очень высокая и плохо сбивается или держится более 3–4 дней. Если даже после приёма жаропонижающих температура остаётся выше 39 °C или поднимается снова каждые 3–4 часа — это тревожный знак.

Кроме того, стоит обратиться к врачу, если появилась сильная одышка, затруднено дыхание. Человек не может вдохнуть полной грудью, ощущает нехватку воздуха, дыхание частое (более 24–30 в минуту в покое) или с хрипами. Это может указывать на начало пневмонии или вирусного поражения лёгких — требуется обследование.

Любой дискомфорт в груди на фоне гриппа опасен: это может быть как осложнение на сердце (миокардит), так и признак пневмонии. Если больной перестаёт адекватно реагировать, путается в речи, у него появились судороги или он потерял сознание — без промедления звоните в скорую.

Авторы Анна Розанова