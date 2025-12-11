В России наблюдается резкий рост числа заражений агрессивным гонконгским гриппом

В России фиксируется существенный рост числа заболевших гонконгским гриппом типа А, сообщает Baza. У пациентов несколько дней держится высокая температура от 38 градусов, а также мучают боли в теле, тошнота, расстройство желудка, кашель и заложенность носа.

У детей первые симптом появляются уже через 15 — 30 минут поле заражения, у взрослых — несколько часов спустя. Болезнь, как правило, длится около пяти дней, но её течение тяжёлое. Наибольшее количество заболевших среди детей возрастом от двух до пяти лет. Также подвержены агрессивному штамму пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями и диабетики. В этих случаях могут начаться осложнения, связанные с развитием пневмонии. Работодателям уже порекомендовали перевести офисных работников на удалённый режим работы.