От сердца до мозга: Бушующий в России гонконгский грипп «убивает» органы
Грипп типа А, включая его разновидность «гонконгский грипп», отличается интенсивным проявлением симптомов и риском серьёзных осложнений предупредил заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Он отметил, что в Московской области заболеваемость пока не превышает эпидемиологический порог, но регистрируются случаи гриппа А, риновируса и аденовируса.
Все эти инфекции имеют схожую клиническую картину: резкое начало, высокая температура, заложенность носа, боль в горле и ломота в теле. Однако грипп А особенно опасен из-за возможных осложнений — пневмонии, поражения сердца (кардита), почек и в тяжёлых случаях — головного мозга. Чтобы избежать последствий, важно своевременно начать лечение.
«Меры профилактики как обычно — избегать скопления людей, избегать контакта с заболевшими, носить маску в общественных местах, проветривать помещения. Придя с улицы, вымыть руки и умыться. И единственный метод профилактики — это, конечно, вакцинация против гриппа», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Напомним, ранее в России была зафиксирована вспышка гонконгского гриппа. Вероятно, недуг не даст россиянам спокойно отдохнуть на новогодних праздниках. Примечательно, что рекомендованная ВОЗ вакцина не соответствует гонконгскому гриппу. Россиянам уже рассказали, как прививка от других штаммов действует на гонконгский грипп.
