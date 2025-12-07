От сердца до мозга: Бушующий в России гонконгский грипп «убивает» органы

Грипп типа А, включая его разновидность «гонконгский грипп», отличается интенсивным проявлением симптомов и риском серьёзных осложнений предупредил заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Он отметил, что в Московской области заболеваемость пока не превышает эпидемиологический порог, но регистрируются случаи гриппа А, риновируса и аденовируса.

Все эти инфекции имеют схожую клиническую картину: резкое начало, высокая температура, заложенность носа, боль в горле и ломота в теле. Однако грипп А особенно опасен из-за возможных осложнений — пневмонии, поражения сердца (кардита), почек и в тяжёлых случаях — головного мозга. Чтобы избежать последствий, важно своевременно начать лечение.

«Меры профилактики как обычно — избегать скопления людей, избегать контакта с заболевшими, носить маску в общественных местах, проветривать помещения. Придя с улицы, вымыть руки и умыться. И единственный метод профилактики — это, конечно, вакцинация против гриппа», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».