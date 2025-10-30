В Якутии вспышка гонконгского гриппа: за неделю заболели 8 тысяч человек

В Республике Саха (Якутия) зафиксирован резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю зарегистрировано около 8 тысяч случаев, что на 17,6% выше прошлых показателей.

Лабораторные исследования подтвердили циркуляцию вируса гриппа типа А (H3N2) — так называемого гонконгского штамма. Среди патогенов также доминируют риновирусы.

Гонконгский грипп сопровождается сильной ломотой в мышцах, высокой температурой, выраженной слабостью и сухим кашлем. Опасность заболевания в возможных осложнениях — пневмонии, воспалении пазух носа и среднем отите.

Грипп H3N2 — разновидность вируса типа А, впервые выявленная в Гонконге в 1968 году. Он характеризуется высокой заразностью и тяжелым течением, особенно у пожилых людей и детей.

Роспотребнадзор рекомендует жителям Якутии соблюдать меры профилактики: носить маски в общественных местах, избегать переохлаждения, чаще мыть руки и при первых симптомах обращаться за медицинской помощью.