Очень схожи симптомы: Названа болезнь, которую можно спутать с гонконгским гриппом

Первыми симптомами гонконгского гриппа чаще всего могут быть лихорадка, диарея, боль в животе и даже рвота, из-за чего заболевание можно ошибочно принять за кишечную инфекцию. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

"У гонконгского гриппа, штамм H3N2, есть определённые особенности. Для него характерны кишечные проявления. То есть заболевание может начаться с температуры, диареи, боли в животе и иногда рвоты, из-за чего его можно спутать с кишечной инфекцией", — пояснил медик в беседе с Ura.ru.

По его словам, типичные симптомы в виде кашля и насморка при гонконгском гриппе появляются, как правило, только на вторые-третьи сутки. Вместе с тем специалист предупредил, что заболевание протекает достаточно тяжело. В частности, для него характерны температура 38 градусов и выше и интоксикация организма. Также нередки случаи перехода к пневмонии и вторичным бактериальным осложнениям. Возможны и последствия в виде гайморита, отита и воспаления миндалин, добавил Поздняков.

Инфекционист также не исключает вероятности эпидемии данного вида гриппа в России. По его мнению, в регионах заболеваемость будет отличаться в зависимости от процента вакцинированности населения, прежде всего граждан из групп риска (пенсионеры, дети и люди с хроническими заболеваниями).