Гонконгский грипп захватывает сезон: в России за неделю выявили более 23 тысяч случаев

В России за 49-ю неделю эпидемиологического сезона зарегистрировано свыше 23,4 тысячи случаев гриппа — это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее. Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 19,3%, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, наиболее заметный рост фиксируется в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада. Среди циркулирующих вирусов гриппа продолжает доминировать штамм A(H3N2), известный как гонконгский.

В Роспотребнадзоре добавили, что общая ситуация соответствует сезонным показателям, однако рост заболеваемости продолжается. На этой же неделе отмечен прирост случаев COVID-19 — на 13,7%, до примерно 11 тысяч заболевших.

С начала вакцинационной кампании против гриппа привито более 78,3 млн человек, что составляет 53,2% населения страны.

Сезон гриппа и ОРВИ в России традиционно приходится на осенне-зимний период, а наиболее интенсивный рост заболеваемости обычно фиксируется в декабре — феврале. В последние годы эпидемиологи отмечают более частые волны подъёма, связанные с одновременной циркуляцией нескольких респираторных вирусов, включая грипп, риновирусы и коронавирус SARS-CoV-2.

Штамм A(H3N2), доминирующий в текущем сезоне, относится к подтипу так называемого гонконгского гриппа и нередко вызывает более тяжёлое течение болезни у детей и пожилых людей. Медики напоминают, что вакцинация остаётся основным способом профилактики, а также рекомендуют соблюдать меры защиты: избегать переполненных помещений, носить маски при симптомах респираторной инфекции и своевременно обращаться к врачу.