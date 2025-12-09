В Госдуме призвали перевести сотрудников на удалёнку из-за вспышки гриппа

В регионах с эпидемическим подъёмом гриппа работодателям и сотрудникам стоит договориться о временном переходе на удалённую работу. Это поможет снизить риски заражения и распространения вируса. Об этом Life.ru сообщил депутат Государственной думы Алексей Куринный.

«Когда речь идёт о тех регионах, где наблюдается эпидемический подъём гриппа, и работодатель идёт на то, чтобы отпустить своих сотрудников на работу из дома, лучше взять удалёнку в период такой вспышки заболеваемости, отсидеться, чтобы не разносить и не подхватывать вирус. В принципе, это вполне возможно, чтобы лишний раз избегать мест скопления людей», — отмечает чиновник.

Однако не всегда работодатели приветствуют подобное решение. Кроме того, по словам парламентария, не во всех регионах сейчас наблюдается эпидемический подъём.

«Поэтому, если есть возможность, то лучше дома отсидеться. Если Вам позволяет это сделать Ваше рабочее место и Ваш работодатель», — заключил депутат.