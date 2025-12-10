Доктор Мясников рассказал, кого гонконгский грипп «бьёт» сильнее всего

Распространяющийся в России гонконгский грипп представляет особую опасность для людей пожилого возраста и граждан с хроническими заболеваниями. Об этом в беседе с НСН заявил врач общей практики и телеведущий Александр Мясников, комментируя текущую эпидемиологическую ситуацию.

Специалист пояснил, что сейчас активно циркулируют «потомки» гонконгского гриппа A/H3N2, однако паника вокруг него не соответствует реальной картине. Он отметил, что симптомы этой инфекции не отличаются от проявлений обычного сезонного гриппа, поэтому самостоятельно определить конкретный штамм сложно. Наиболее эффективной защитой, по словам Мясникова, остаётся вакцинация, которая хотя и не гарантирует абсолютной защиты, но значительно снижает риски тяжёлого течения болезни, поскольку H3N2 входит в состав современных вакцин.

«По симптомам его не отличить, но для пожилых людей и для людей с хроническими заболеваниями он представляет более серьёзную опасность, чем другие разновидности гриппа. Специфического лечения, конечно, нет», — отметил он.