Врач объяснила, можно ли переболеть гонконгским гриппом «на ногах»

Сегодня среди вирусов гриппа в России доминирует штамм A(H3N2), известный как гонконгский грипп — он составляет большинство всех выделенных образцов. Пока заболеваемость продолжает расти, Life.ru узнал у врача — эксперта лаборатории «Гемотест» Ольги Уланкиной, можно ли перенести заразу «на ногах».

По слвоам врача, гонконгский грипп 2025 года — это не новый загадочный вирус, а вариант хорошо известного сезонного гриппа A(H3N2). Своё название он получил ещё в конце 1960-х годов, когда штамм H3N2 вызвал пандемию, начавшуюся в Гонконге и унёсшую, по разным оценкам, несколько миллионов жизней. С тех пор этот штамм постоянно циркулирует среди людей. В России в сезоне 2025–2026 годов именно H3N2 стал доминирующим. По данным Роспотребнадзора, доля «гонконгского» штамма превышает 80% среди выявленных вирусов гриппа. При этом еженедельно регистрируются тысячи случаев заболевания в разных регионах страны.

Это по-прежнему сезонный грипп, но более «капризный» — H3N2 отличается высокой изменчивостью, хуже отвечает на вакцинацию при неудачном совпадении со штаммом в вакцине и чаще дает тяжёлые осложнения у пожилых и людей из групп риска. Ольга Уланкина Врач — эксперт лаборатории «Гемотест»

По своим симптомам гонконгский грипп мало отличается от «обычного». У человека внезапно поднимается температура тела до 38,5–40 °C, возникает озноб, выраженная слабость, ломота в мышцах и суставах, головная боль, сухой кашель, боль в горле. Наибольшую опасность представляют осложнения — вирусная и бактериальная пневмония, обострение сердечно-сосудистых и хронических легочных заболеваний, декомпенсация сахарного диабета. Особенно уязвимы пожилые, беременные, маленькие дети, люди с иммунодефицитами и ожирением.

Лечение гонконгского гриппа такое же, как и других вариантов гриппа: пациентам назначают противовирусные препараты, обильное питьё. Рекомендуется соблюдать постельный режим, регулярно измерять температуру тела и следить за дыханием. Антибиотики показаны только при присоединении вторичной бактериальной инфекции.

Если игнорировать симптомы и переносить болезнь «на ногах» или если заниматься самолечением, то риск осложнений существенно возрастает. Для профилактики гриппа можно пройти вакцинацию: штамм H3N2 включён в состав сезонных вакцин 2025–2026. Благодаря прививке можно снизить риск тяжёлого течения, даже если заражение все же произойдёт. Ольга Уланкина Врач — эксперт лаборатории «Гемотест»

Напомним, в России фиксируется существенный рост числа заболевших гонконгским гриппом типа А. У пациентов несколько дней держится высокая температура от 38 градусов, а также мучают боли в теле, тошнота, расстройство желудка, кашель и заложенность носа.