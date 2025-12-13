Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 декабря, 14:01

Конфеты с ликёром убивают органы даже взрослых. И вот почему

Нарколог предупредил об опасности конфет с ликёром для печени детей и взрослых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Solid photos

Конфеты с алкоголем внутри являются вредными не только для детей, но и для всех возрастных групп. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области со ссылкой на врача-нарколога Виталия Холдина.

По словам эксперта, даже небольшое количество таких конфет может нанести серьезный вред детскому организму. Для взрослых основная опасность заключается в сочетании двух компонентов — алкоголя и шоколада.

«Такой «дуэт» наносит удар по поджелудочной железе и по печени. Поднимается уровень сахара в крови. Этот фактор плюс токсичное действие алкоголя в перспективе могут привести к развитию сахарного диабета», — сказал Холдин.

Врач добавил, что особенно опасно есть такие сладости во время праздничных застолий, когда пищеварительная система и без того перегружена. Таким образом, лакомство создаёт двойную нагрузку на организм.

Наверняка такие конфеты будут на многих новогодних столах, к которым некоторые начинают готовиться заранее. Однако врачи считают, что предновогодняя диета — это плохая идея. Ранее гастроэнтеролог рассказала, к каким последствиям может привести экстренное похудение перед Новым годом.

